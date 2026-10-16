Profesorul Antonio Momoc, realizatorul emisiunii „5 știri by Libertatea”, premiat la Gala CelebriTime Awards 2026

Profesorul universitar Antonio Momoc, analist de comunicare și realizatorul emisiunii săptămânale „5 știri by Libertatea”, a fost distins cu Premiul pentru Excelență în Educație Media și Comunicare în cadrul Galei CelebriTime Awards 2026. Evenimentul, desfășurat la Sala Aristocrat Events Hall din București pe 14 octombrie, a reunit personalități marcante din televiziune, cinematografie, modă, sport, cultură și mediul academic care s-au remarcat prin performanță în cursul acestui an.

Distincția acordată lui Antonio Momoc vine ca o recunoaștere a activității sale constante de educare în spațiul public și de analiză a comunicării non-verbale, inclusiv prin proiectele audiovizuale derulate alături de publicația Libertatea. Cu o experiență bogată la catedră și în calitate de fost decan al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (2020–2024), profesorul și trainerul de vorbire în public a fost recompensat pentru rolul său de mentor în formarea noilor generații de jurnaliști și specialiști în PR.

În discursul de acceptare a premiului, Antonio Momoc a pus accentul pe responsabilitatea pe care o au mentorii și profesorii în formarea tinerilor, într-un climat social marcat de lipsa de încredere în instituții.

„Într-o societate în care lipsește încrederea în instituții, generată de lipsa de încredere în oamenii politici, rolul educatorilor este să ofere mai multă încredere celor pe care îi cresc și îi formează. Cei care reușesc sunt cei în care cineva – un mentor, un învățător, un maestru sau un antrenor – a avut încredere în ei”, a declarat Antonio Momoc pe scena Galei CelebriTime Awards 2026.

În ultima emisiune 5 știri by Libertatea - Comunicare non-verbală, Antonio Momoc a arătat cum a fost surprins preşedintele Nicuşor Dan, după ce şi-a aranjat şosetele lângă Zelenski, dar și ce a însemnat gestul lui Radu Miruță din Parlament, atunci când a mirosit o frunză de mentă pe ascuns.

Nume importante din media, film și modă, premiate pe covorul roșu

Gala organizată de jurnalista și antreprenoarea media Daniela Sala Fofiu a adus pe covorul roșu personalități din diverse domenii de activitate, într-o seară dedicată promovării valorilor românești. Evenimentul a fost prezentat de Cristina Manea și de jurnalistul TVR Cristian Petru.

În zona jurnalismului de televiziune, organizatorii le-au premiat pe Livia Graur (Prima TV) și pe Alexandra Brau (Digi24). Cinematografia și creația literară au fost reprezentate prin Sabina Pop, omagiată pentru 48 de ani de activitate în universul filmului românesc, și prin Mihai Mănescu, scenarist și autor premiat pentru contribuția sa creativă.

Industria modei și a stilului i-a avut printre premianți pe designerul și antreprenoarea Romanița Iovan, dar și pe analistul de modă Alin Gălățescu, recunoscut pentru activitatea sa de promovare a industriilor creative.

Performanță în sport și mediul academic

Domeniul sportiv a fost marcat prin premierea fostului fotbalist și antrenor Dan Alexa, precum și a lui Lili Apostol, ambii fiind distinși pentru aportul adus în promovarea sportului de performanță.

Secțiunea dedicată educației și dreptului a adus recunoaștere Manuelei Tăbăraș, pentru leadership în învățământul juridic, și Corinei Munteanu, președinta PADIR România.