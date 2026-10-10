Un bărbat a omorât 8 persoane, inclusiv doi copii, apoi s-a sinucis, într-un atac armat în orașul Erie din Pennsylvania

O nouă tragedie provocate de violența armată a zguduit Statele Unite ale Americii. Un bărbat din statul Pennsylvania a împușcat mortal opt persoane, printre care și doi copii, înainte de a-și lua viața în timpul unei confruntări cu forțele de ordine, potrivit AFP.

Incidentul extrem de grav a avut loc în orașul Erie, unde forțele de poliție au fost alertate vineri, în jurul orei locale 17:00, în urma unor apeluri de urgență care semnalau focuri de armă repetate.

Prima echipă de intervenție ajunsă la fața locului a descoperit o scenă de groază: două femei zăceau fără viață pe stradă, în fața unei locuințe.

Asediu și momente de tensiune înainte de intervenție

Suspectul s-a baricadat imediat în interiorul casei, refuzând să se predea. Polițiștii au încercat să negocieze și au înconjurat întreaga zonă, ordonându-i bărbatului să iasă neînarmat.

În timpul stării de asediu, din interiorul locuinței s-au auzit din nou focuri de armă. Când echipajele speciale au reșit în cele din urmă să pătrundă în clădire, au descoperit mai multe victime împușcate mortal în diverse încăperi ale casei. Printre cei uciși se aflau și doi copii.

Tot în interior a fost găsit și suspectul, care a murit după ce s-ar fi împușcat.

Consiliere psihologică pentru polițiști și anchetă în derulare

Trecuți prin momente dificile din cauza gravității extreme a scenei găsite la fața locului, polițiștilor care au participat la intervenție le-a fost oferită consiliere psihologică de urgență.

Reprezentanții Departamentului de Poliție din Erie au evitat pentru moment să ofere detalii suplimentare sau să confirme oficial identitatea victimelor, precizând că o conferință de presă oficială va fi susținută de primarul orașului pentru a clarifica circumstanțele acestei tragedii.