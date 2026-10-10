Imagini clare cu o grădiniță bombardată de Rusia în Ucraina. Un bărbat a scăpat de moarte în ultima secundă

O dronă rusească a lovit grădinița Umka Grand din regiunea Kiev. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată o explozie violentă la locul de joacă. Copiii și profesorii au scăpat teferi după ce s-au adăpostit la timp.

O nouă serie de atacuri aeriene rusești desfășurată la începutul lunii octombrie 2026 a vizat infrastructura civilă din Ucraina, lăsând în urmă pagube materiale semnificative în apropierea capitalei Kiev.

În cursul zilei de 8 octombrie, o dronă lansată de forțele ruse a lovit direct complexul școlar și de îngrijire preșcolară „Umka Grand”, situat în localitatea Sviatopetrivske, din regiunea Kiev.

Deși suflul exploziei a distrus echipamentele de pe terenul de joacă și a avariat grav clădirile din imediata apropiere, atacul nu s-a soldat cu victime umane, datorită aplicării rapide a procedurilor de siguranță.

Imagini dramatice de pe camerele de supraveghere

Momentele de panică și impactul devastator au fost înregistrate de o cameră de supraveghere din cadrul complexului.

În imaginile datate 8 octombrie 2026 se observă un bărbat care merge pe o alee din apropierea locului de joacă, marcată ca „249 Ulitsa”.

În doar câteva secunde, bărbatul începe să alerge încercând să se adăpostească, exact în momentul în care o minge uriașă de foc și o explozie puternică izbucnesc la câțiva metri distanță.

Deflagrația a cuprins structurile colorate destinate copiilor, aruncând resturi de materiale în aer și acoperind întreaga zonă cu un fum gros.

În ciuda forței exploziei, persoana surprinsă în cadru a reușit să se îndepărteze înainte de prăbușirea tuturor elementelor afectate.

Copiii, salvați de alerta aeriană

În momentul producerii atacului, în incinta grădiniței și a școlii se aflau zeci de copii și cadre didactice.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, deoarece personalul educațional a reacționat imediat la semnalul de alarmă aeriană și a evacuat copiii în adăpostul subteran al complexului înainte ca drona să lovească ținta.

Reprezentanții autorităților locale au confirmat că toți elevii și preșcolarii au rămas în siguranță pe durata bombardamentului, intervenția rapidă prevenind o adevărată tragedie.

Clădirile din jur au suferit însă avarii, având geamurile sparte și fațadele afectate de suflul exploziei.

Val de atacuri asupra țintelor civile din Ucraina

Incidentul de la Sviatopetrivske nu este unul izolat. Primele zile ale lunii octombrie 2026 au adus o intensificare vizibilă a loviturilor aeriene rusești asupra zonelor locuite și centrelor comunitare din Ucraina.

Atacuri similare cu drone și rachete au fost raportate și în regiunea Donețk, unde mai multe spații civile au fost avariate.