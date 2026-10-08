Un atac nocturn cu drone a provocat un incendiu de amploare la un centru de date al gigantului tehnologic Yandex, în regiunea rusă Reazan, situată la sud-est de Moscova. Incidentul marchează o premieră absolută în conflict: este prima lovitură directă de acest tip care vizează o infrastructură digitală critică pe teritoriul Federației Ruse.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată coloane groase de fum negru ridicându-se de pe acoperișul clădirii din localitatea Sasovo. Orașul se află la peste 500 de kilometri de regiunea ucraineană Harkov și la aproximativ 300 de kilometri est de capitala Moscova.

Kievul revendică atacul: „Și noi putem juca jocul ăsta”

Loviturile la mare distanță s-au intensificat simțitor în ultimele luni de ambele părți ale frontului. Atacul nocturn asupra infrastructurii Yandex vine după o serie de bombardamente rusești care au vizat recent centre de date și depozite logistice pe teritoriul Ucrainei.

Andriy Kovalenko, fostul șef al Centrului pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, a confirmat că forțele de la Kiev se află în spatele operațiunii. Într-o postare pe canalul său de Telegram, însoțită de imagini de la locul atacului, Kovalenko a transmis scurt: „Și noi putem juca jocul ăsta. Forțele ucrainene au lovit un centru de date Yandex din regiunea Reazan”.

Guvernatorul regiunii Reazan, Pavel Malkov, a susținut că sistemele de apărare antiaeriană ar fi doborât două drone ucrainene în cursul nopții, însă a confirmat că acoperișul unei companii din zona Sasovo a luat foc.

Purtătorul de cuvânt al companiei Yandex a precizat pentru agenția AFP că atacul a afectat o parte semnificativă din infrastructura spațiului de stocare. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă activitatea centrului a fost sistată în totalitate.

„Centrul de date și-a încetat complet funcționarea, motiv pentru care o parte dintre serviciile Yandex pot fi indisponibile pentru utilizatori”, a declarat reprezentantul firmei.

Într-o precizare ulterioară transmisă joi seară, biroul de presă al companiei a indicat că echipele tehnice evaluează amploarea pagubelor, fiind incert în acest moment dacă echipamentele distruse din Sasovo vor mai putea fi recuperate vreodată.

Pană de internet și servicii paralizate în Rusia

Efectele atacului s-au văzut rapid la nivel național. Platforma Downdetector Rusia, care monitorizează întreruperile de rețea, a raportat o creștere masivă a sesizărilor începând cu primele ore ale dimineții de joi.

Presa rusă a relatat despre blocaje majore pe parcursul întregii zile. Utilizatorii din numeroase regiuni nu au putut accesa site-urile unor servicii de transport esențiale, aplicații de livrare și platforme majore de e-commerce.