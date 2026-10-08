Un atac sângeros a lovit joi dimineață orașul Kramatorsk din regiunea Donețk, în estul Ucrainei. Trupele ruse au lansat o bombă ghidată care a nimerit în plin două autobuze pline cu pasageri. Bilanțul provizoriu comunicat de autorități indică o adevărată tragedie: cel puțin 30 de persoane au murit, iar alte 18 au fost grav rănite, relatează Ukrainska Pravda.

Incidentul s-a produs în jurul orei 10:00, când cele două vehicule de transport public se aflau pe traseu și asigurau deplasarea navetiștilor și a localnicilor din oraș.

Filmul atacului cu bombă ghidată de la Kramatorsk

Potrivit datelor preliminare furnizate de Parchetul Regional Donețk, forțele ruse au folosit cel mai probabil o bombă ghidată de tip UMBP D-30 SN, o muniție de înaltă precizie lansată de pe platforme aeriene.

Impactul cu solul a fost extrem de violent, provocând explozia imediată a celor două autobuze și declanșarea unui incendiu devastator care s-a extins rapid pe o suprafață deschisă din vecinătate.

Echipele de salvare din cadrul Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei (DSNS) au intervenit rapid pentru stingerea flăcărilor și acordarea primului ajutor victimelor.

Numărul morților a crescut dramatic pe parcursul operațiunilor de salvare: dacă prima raportare a procurorilor indica 12 decese, bilanțul oficial actualizat de salvatori a urcat rapid la 30 de persoane decedate și 18 spitalizate.

Atacul nu s-a limitat doar la artera de transport public. În satul Bilenke, localitate componentă a comunei urbane Kramatorsk, suflul exploziei a distrus două clădiri de locuințe colective și mai multe case private.

Trei persoane și-au pierdut viața în această zonă, una dintre ele fiind scoasă de salvatori de sub dărâmăturile unei case prăbușite.

Transportul public din Kramatorsk și Slaviansk a fost complet suspendat

Apreciind o deteriorare accelerată și critică a situației de securitate din zonă, președintele Administrației Regionale de Stat Donețk, Vadim Filașkin, a anunțat că întreaga rețea de transport public din orașele Kramatorsk și Slaviansk a fost suspendată pe termen nelimitat.

Măsura vizează prevenirea unor noi atacuri asupra aglomerărilor de persoane și protejarea civililor rămași în aceste localități de pe linia frontului.

Poliția din regiunea Donețk și echipele de criminaliști lucrează la fața locului pentru documentarea crimelor de război și identificarea tuturor persoanelor decedate.