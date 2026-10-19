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Aurelian Andronache a devenit noul campion absolut de super rally după finala de la București

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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Aurelian Andronache, cu o cupă aurie în mână și o coroniță cu flori la gât
Aurelian Andronache. Sursă foto: Facebook/ Super Rally Romania
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Pilotul din Câmpulung Muscel, Aurelian Andronache, este noul campion național absolut de super rally după marea finală de la București, unde s-a clasat pe locul 5, rezultat suficient pentru a-și asigura titlul. Timișoreanul Leo Borlovan a câștigat pentru al doilea an consecutiv cursa de pe Calea Victoriei, la care au asistat aproape 10.000 de spectatori.

Un total de 30 de piloți de top, printre care Simone Tempestini, Jerome France, Corentin Starck, Radu Benea și Vali Porcișteanu, au luat startul în Trofeul UniCredit Leasing 2026, pe un traseu special amenajat, cu startul în fața Ateneului Român, care a înconjurat Sala Palatului și Palatul Regal.

Învingător și în 2025, Leo Borlovan, pe un monopost Funyo SP05, a dominat cursa de pe Calea Victoriei și în acest an, stabilind timpul de referință încă din antrenamente. În concurs, a fost cronometrat cu 02:02,155, timp care i-a adus al doilea succes consecutiv aici.

Podiumul etapei a fost completat de Dragoș Savloschi (monopost Wolf Thunder), cu un timp de 02:04,282, și de Simone Tempestini (Porsche 997 RGT), cu 02:04,911. Acesta din urmă a fost, de altfel, singurul „intrus” cu un autoturism de turism în top 3.

Marea miză a cursei care a stabilit un record de spectatori a fost titlul de campion absolut al sezonului, iar duelul final s-a dat între Aurelian Andronache, Adrian Teslovan și Dragoș Savloschi. Teslovan a abandonat în antrenamente, după o ieșire în decor, astfel că Andronache și Savloschi, ambii pe monoposturi Wolf, s-au înfruntat în manșele de concurs.

Clasat pe locul 5, în timp ce rivalul său a ocupat locul 2, Andronache și-a asigurat matematic titlul de campion. Cu 56 de puncte la finalul sezonului, pilotul din Câmpulung Muscel a devenit al cincilea campion din istoria super rally, după Vlad Cosma (2018), Costel Cășuneanu (2019), Jerome France (2021, 2022, 2023) și Leo Borlovan (2024 și 2025).

„Trăiesc un vis la care nici nu speram acum cinci ani, când am început să concurez în super rally. Mihai Leu a fost cel care m-a convins să particip, iar de atunci sunt etapă de etapă aici. E o competiție pe care o iubesc și probabil că voi continua să concurez în super rally până când nu voi mai putea. Le dedic titlul tuturor celor care au crezut în mine și mai ales lui Mihai, cel care ne-a strâns pe toți aici”, a spus noul campion la final.

Cu 56 de puncte, acesta a încheiat sezonul pe primul loc, fiind urmat de Savloschi, cu 51 de puncte, și de Teslovan, cu 43 de puncte.

Campionatul Național de Super Rally powered by Napoleon Games este organizat de AMC Racing, club fondat de Mihai Leu, în parteneriat cu Federația Română de Automobilism Sportiv. Prima cursă de super rally organizată vreodată a fost în 2017 în centrul municipiului Craiova.

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Tags: Campulung
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