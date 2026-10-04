Un avion Gulfstream s-a prăbușit în Triunghiul Bermudelor: cei 6 pasageri sunt de negăsit

Un avion Gulfstream care efectua un zbor medical de la Bermuda către Boston a dispărut în dimineața de sâmbătă, 3 octombrie 2026, deasupra Triunghiului Bermudelor. După pierderea contactului radar, Garda de Coastă a SUA a descoperit resturi ale aeronavei plutind pe mare, conform Blick, parte a grupului Ringier.

Prăbușirea misterioasă a avionului

Administrația Federală a Aviației din SUA a raportat că a pierdut contactul cu aeronava la puțin timp după ora locală 1.00. Datele furnizate de platforma FlightAware arată că avionul a scăzut rapid altitudinea, de la 24.000 de picioare (aproximativ 7.315 metri) la 11.000 de picioare (aproape 3.352 de metri), în doar trei minute. După această coborâre abruptă, aeronava s-a stabilizat pentru scurt timp, dar contactul a fost ulterior pierdut complet.

Garda de Coastă a localizat fragmente din aeronava prăbușită în larg, însă cei șase ocupanți ai zborului rămân dispăruți. La bord se aflau doi piloți și doi paramedici, toți canadieni, precum și doi pasageri din Bermuda: un pacient și o rudă a acestuia, conform declarațiilor operatorului aeronavei, Latitude Air Ambulance.

Probleme raportate înainte de dispariție

Cu puțin timp înainte de pierderea contactului, pilotul a raportat o urgență. Conform New York Post, o conversație tensionată a avut loc între acesta și controlorii de trafic aerian. „Zburați în orb. Ați spus asta?”, a întrebat un controlor, însă răspunsul pilotului a fost neclar. „Conexiunea este puțin slabă, așa că nu am înțeles răspunsul dumneavoastră”, a adăugat controlorul, confirmând ulterior că pilotul raportase o situație de urgență.

Ipoteze privind cauzele prăbușirii

Mary Schiavo, fostă inspectoare generală a Departamentului Transporturilor din SUA, a explicat pentru Associated Press că avionul ar fi putut întâmpina defecțiuni ale instrumentelor de navigație în timpul unei furtuni.

„S-a întâmplat ceva rău în timpul acelei coborâri abrupte și au zburat direct în furtuna violentă. Este un loc teribil, unde poți avea parte de defecțiuni ale instrumentelor și să zbori orbește”, a declarat Schiavo. Ea a subliniat, de asemenea, că o astfel de situație poate duce la dezorientare spațială, făcând dificil pentru piloți să-și dea seama dacă urcă, coboară sau virează.