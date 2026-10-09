Cum a rămas un avion de pasageri uriaș blocat sub un pod, lângă București

Un avion de pasageri scos din uz, mutat de la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni către orașul Voluntari, a rămas blocat sub un pod, lângă București. Imaginile cu aeronava dezafectată imobilizată sub structura de beton au devenit rapid virale pe rețelele de socializare. Trecătorii și șoferii aflați în trafic vineri dimineață au surprins cadrul ieșit din comun și au distribuit secvențele online.

Cum a fost transportat avionul de pasageri lângă București

Mutarea aeronavei a fost planificată în cursul nopții de joi spre vineri, tocmai pentru a minimiza impactul asupra traficului rutier din zona Capitalei. Convoiul agabaritic s-a deplasat cu o viteză redusă, de doar aproximativ 10 kilometri pe oră, având escortă specială de vehicule echipate cu girofar.

Traseul fusese stabilit înainte pentru a permite trecerea în siguranță a gabaritului depășit, dar gabaritul fuselajului a creat probleme neașteptate la trecerea prin Balotești.

Avionul de pasageri a rămas blocat sub un pod din Balotești

Aeronava a fost transportată fără aripi, însă înălțimea fuselajului fixat pe platformă a depășit spațiul liber de sub podul din zonă.

Avionul de pasageri a rămas blocat sub pod. Deși momentul a fost unul neobișnuit pentru trecătorii care s-au oprit să filmeze și să facă poze, incidentul a afectat traficul din zonă.

Circulația în zona incidentului a fost îngreunată temporar, iar autoritățile și echipele de transport au intervenit pentru eliberarea traseului și continuarea deplasării către spațiul din Voluntari.

Unde ar fi trebuit să ajungă aeronava scoasă din uz

Vehiculul aerian nu se mai afla în serviciu comercial și nu făcea parte din nicio operațiune aeroportuară obișnuită. Destinația finală a transportului este orașul Voluntari, unde fuselajul urmează să fie reamenajat și integrat într-un spațiu de agrement destinat copiilor, relatează Mediafax.

Transportul rutier al avioanelor scoase din funcțiune reprezintă o sarcină tehnică dificilă. În ciuda demontării aripilor și a altor componente externe, astfel de convoaie întâmpină frecvent obstacole la pasaje subterane, poduri sau în zone cu rețele de cabluri suspendate.

Imaginile au generat un val de comentarii și glume pe TikTok

Imaginile cu avionul blocat sub podul din Balotești au devenit imediat virale vineri dimineața. Deși incidentul a îngreunat traficul din zonă, românii au știut cum să facă haz de necaz. Zeci de glume și ironii au apărut în mediul online, în special pe TikTok.

„Explică asta la asigurare :))”; „Avionul Nordis? Suntem în România”; „E de la Waze”; „Să ridice podul”; „A greșit virajul”, „Ce căuta podul în calea avionului” sunt doar câteva dintre comentariile pe care internauții le-au lăsat la unul dintre videoclipurile de pe TikTok.