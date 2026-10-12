Banii pentru modernizarea școlilor din Sectorul 4, relocați pentru alei și străzi. Fonduri noi și pentru Planșeul Unirii

Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat luni, 12 octombrie 2026, o rectificare bugetară prin care peste 7 milioane de lei au fost redirecționați din fondurile destinate modernizării unităților de învățământ către alte proiecte de infrastructură.

Potrivit reprezentanților Primăriei Sectorului 4, măsura reprezintă o procedură administrativă uzuală de echilibrare bugetară, prin care sumele neutilizate din situațiile de lucrări ale școlilor au fost dezangajate și realocate pentru amenajarea curților și spațiilor exterioare ale acelorași unități.

Bani mutați de la renovarea școlilor, la lucrări din curtea unităților școlare și către spații publice

Conform proiectului de hotărâre care a fost aprobat în ședința Consiliului Local Sector 4, sumele destinate proiectelor de renovare energetică, extindere și modernizare la mai multe școli vor fi diminuate pentru a susține alte lucrări urbane.

Astfel, au fost reduse alocările din creditul bancar intern pentru: Școala Gimnazială „George Topârceanu” (cu 2,01 milioane lei), Școala Gimnazială nr. 308 (cu 409.567 lei), Școala Gimnazială nr. 194 (cu 436.486 lei), Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” (cu 2,12 milioane lei) și Școala Gimnazială „Mărțișor” (cu 2,13 milioane lei).

O parte din acești bani tăiați de la clădirile școlilor nu au părăsit complet domeniul educației, ci au fost reorientați tot către școli, dar pentru alte tipuri de lucrări.

Au fost majorate fondurile, 2,86 milioane lei din credit bancar, pentru amenajarea aleilor din incinta școlilor nr. 194, 308 și „George Topârceanu”, iar pentru Școala „Ionel Teodoreanu” alături de Grădinița „Strop de Rouă” au fost alocați 2,12 milioane lei din bugetul local.

De asemenea, potrivit documentației, din fondurile obținute prin creditul bancar intern s-a propus alocarea a 2,13 milioane de lei pentru lucrări rutiere de infrastructură pe spațiile publice din Sectorul 4.

Ce spune Primăria Sectorului 4

Primăria Sectorului 4 a explicat pentru Libertatea ce înseamnă proiectul de hotărâre privind „aprobarea virărilor de credite bugetare din cadrul bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2026”.

„Proiectul de hotărâre la care faceți referire, adoptat astăzi, 12 octombrie a.c., în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 4, vizează, în fapt, o procedură administrativă uzuală prin care, în cadrul rectificării bugetare, au fost echilibrate pozițiile bugetare aferente unităților de învățământ menționate în cuprinsul proiectului de hotărâre. Mai exact, această operațiune a presupus actualizarea valorilor bugetate în conformitate cu situațiile de lucrări, dezangajarea sumelor neutilizate și realocarea acestora către alte categorii de lucrări care necesitau finanțare în cadrul acelorași obiective de investiții” au precizat reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

Aceștia au adăugat: „Concret, diferențele dintre valorile stabilite prin indicatorii tehnico-economici și costurile efective ale lucrărilor executate au fost realocate pentru împrejmuirea și amenajarea curților, precum și a altor spații exterioare aferente acelorași unități de învățământ”.

2,18 milioane de lei pentru lucrări de montare a gardurilor

De asemenea, același proiect de hotărâre prevede, la capitolul privind domeniul public și spațiile verzi ,alocarea unui fond suplimentar de 2,18 milioane de lei, din bugetul local, pentru lucrări de montare a gardurilor pe raza Sectorului 4 și 151.745 de lei pentru amenajarea și modernizarea domeniului public.

Sumele necesare au fost acoperite prin diminuarea fondurilor prevăzute la același capitol pentru lucrările de amenajare a terenului și utilități.

Bani alocați și pentru Planșeul Unirii

Totodată, din bugetul local se redistribuie peste 2,56 milioane de lei, bani luați de la amenajarea terenurilor și utilități, pentru a achita serviciile și facturile din acest an aferente marilor șantiere.