50 de cenți pentru fiecare litru de combustibil consumat până la serviciu: bonusul primit de 200 de angajați din Italia

Un angajator din Italia le oferă celor 200 de angajați 50 de cenți pentru fiecare litru de combustibil, pentru a reduce impactul scumpirii carburanților asupra bugetelor familiale. Bonusul va fi calculat în funcție de numărul de kilometri parcurși zilnic de fiecare angajat între locuință și locul de muncă.

50 de cenți pentru fiecare litru de combustibil

Vitantonio Colucci, fondatorul și președintele Plastic-Puglia, companie lider în domeniul irigațiilor, cu sediul în Monopoli, provincia Bari, Italia, a lansat o nouă măsură de sprijin pentru angajați. Bonusul pentru carburanți, în valoare de 50 de cenți pentru fiecare litru, are scopul de a elimina impactul scumpirii la pompă asupra bugetului familiilor.

Publicația ilmessaggero.it scrie că măsura a intrat în vigoare de joi, 1 octombrie, și se adresează tuturor celor 200 de angajați ai fabricii.

Contribuția financiară va fi calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși zilnic de fiecare angajat pentru a ajunge de acasă la locul de muncă.

„Nu este vorba doar despre un ajutor financiar, ci despre un semnal de apropiere față de colaboratorii noștri”, a explicat Colucci, subliniind faptul că majorarea prețurilor afectează semnificativ salariile. „Am considerat că este corect să ne facem partea pentru a ușura această povară”, a mai spus președintele Plastic-Puglia.

Cine este Vitantonio Colucci

Marele Ofițer al Ordinului de Merit al Republicii Italiene, baronul Vitantonio Colucci, s-a născut la Monopoli, pe 4 decembrie 1938. El este fondatorul și președintele grupului industrial Plastic-Puglia încă din 1967, fiind cel care a inventat tubul din polietilenă destinat utilizării pentru rețele de apă, conducte de gaze și sisteme de irigații.

De-a lungul activității sale antreprenoriale, Colucci a primit mai multe titluri onorifice, printre care Cavaler, Comandor și Mare Ofițer al Ordinului de Merit al Republicii Italiene.

Aceste distincții au fost acordate în urma invențiilor și proiectelor sale, care au revoluționat domeniul agriculturii în Italia și în lume.

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Nu este prima dată când grupul din Puglia, fondat în 1967 și cunoscut la nivel mondial pentru introducerea primelor tuburi din polietilenă pentru utilizarea în domeniul alimentării cu apă, se remarcă prin politici de sprijin pentru angajați.