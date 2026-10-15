Cărțile uneia dintre cele mai cunoscute autoare contemporane, retrase din toate librăriile din Marea Britanie

Autoarea irlandeză Sally Rooney, cunoscută pentru romanul „Oameni normali”, a anunțat că nu-și va mai distribui cărțile în Marea Britanie, ca urmare a sprijinului său pentru grupul de acțiune directă Palestine Action. Această organizație a fost declarată grup terorist de către guvernul britanic în iulie 2025, conform BBC.

Publicarea operelor sale în Marea Britanie ar putea reprezenta o „infracțiune gravă”

Într-o declarație pentru BBC, Rooney a explicat că publicarea operelor sale în Marea Britanie ar putea reprezenta o „infracțiune gravă”, având în vedere legislația actuală.

Prin urmare, în acord cu editura sa, Faber, s-a decis să se oprească furnizarea cărților sale către comercianții de carte britanici.

„Am făcut tot posibilul să fiu sinceră cu publicul despre convingerile și intențiile mele și sunt pe deplin pregătită să accept consecințele”, a declarat autoarea.

În urma acestei decizii, edițiile electronice ale cărților semnate de Rooney au fost deja retrase de la vânzare în Marea Britanie. Totuși, librăriile pot continua să comercializeze exemplarele fizice deja existente în stoc, conform confirmării oferite BBC de către Waterstones, unul dintre cei mai mari retaileri de carte din Regatul Unit.

Sally Rooney, autoare a unor bestselleruri internaționale precum „Oameni normali”, „Conversații cu prieteni” și „Lume frumoasă, unde ești?”, a vândut peste șase milioane de cărți la nivel global, dintre care 2,3 milioane doar în Marea Britanie, potrivit datelor NielsenIQ BookData.

Romanul său „Oameni normali”, publicat în 2018, a fost adaptat într-un serial TV de succes în 2020, lansând carierele actorilor Paul Mescal și Daisy Edgar-Jones.

Legislația britanică împiedică transferul veniturilor din vânzări către Sally Rooney

Editura Faber a explicat, într-o declarație pentru BBC, că legislația actuală din Marea Britanie împiedică transferul câștigurilor obținute din vânzările din această țară către Sally Rooney.

„A vinde opera unui scriitor fără a putea transfera câștigurile este o situație de neconceput pentru o editură. În deplin acord cu Sally, am luat decizia de a nu mai furniza lucrările sale în Marea Britanie, indiferent de format”, a precizat editura.

Într-un articol publicat în august 2025 de Irish Times, Rooney a reiterat sprijinul său pentru Palestine Action, un grup care nu este interzis în Irlanda. Autoarea a declarat că va continua să folosească veniturile din vânzările sale pentru a susține această organizație, deși acest lucru este considerat o infracțiune în Regatul Unit. În același context, ea a refuzat să participe la un eveniment în Marea Britanie pentru a primi un premiu, temându-se de o posibilă arestare.

Huda Ammori, cofondatoare a Palestine Action, a lăudat curajul lui Rooney, afirmând că aceasta a luat „o poziție curajoasă și principială” încă de la anunțul privind interzicerea grupului în Marea Britanie.