Moartea unei tinere cercetătoare de 28 de ani din Siberia a declanșat un val de speculații privind un posibil accident biologic într-un laborator de top din Rusia. În timp ce presa independentă vorbește despre suspiciuni de ciumă pulmonară și sute de persoane plasate în carantină, autoritățile de la Moscova dau asigurări că situația sanitară este sub control, iar Casa Albă anunță că monitorizează atent evoluția cazului, relatează AFP.

Daria Șipilova, laborantă în cadrul Institutului de combatere a ciumei din Irkuțk, a decedat la sfârșitul săptămânii trecute.

Potrivit publicației regionale „Popoarele din Baikal”, tânăra ar fi contractat forma pulmonară a ciumei după ce o eprubetă s-a spart accidental în laboratorul în care lucra, iar aproximativ 200 de persoane considerate contacți direcți ar fi fost izolate.

Moscova neagă zvonurile și vorbește despre o pneumonie cauzată de o sursă necunoscută

Declarațiile oficiale ale autorităților ruse contrazic însă scenariul unui accident biologic. Igor Kobzev, guvernatorul regiunii Irkuțk, a afirmat că ancheta derulată de o comisie de experți a stabilit drept cauză a decesului o pneumonie cu origine nedeterminată.

Reprezentanții agenției de sănătate publică Rospotrebnadzor susțin că în probele recoltate de la cercetătoare nu au fost identificate microorganisme asociate cu activitatea sa profesională.

Guvernatorul a adăugat că niciun alt angajat al institutului nu a solicitat îngrijiri medicale și a catalogat situația drept una stabilă și aflată sub control.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a cerut jurnaliștilor să ignore zvonurile din spațiul public și să se raporteze exclusiv la comunicatele oficiale emise de instituțiile sanitare ale statului.

Reacția Statelor Unite și atenția internațională

Chiar dacă traficul de călători între Statele Unite și Rusia rămâne extrem de restricționat, cazul a atras atenția diplomației de la Washington.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că autoritățile americane urmăresc cu atenție evoluția evenimentelor din Siberia, subliniind că bolile infecțioase se pot propaga rapid în cazul unei eventuale răspândiri.

Președintele Donald Trump a reacționat public la rândul său pe marginea acestui subiect, confirmând că Washingtonul este la curent cu datele din teren și exprimându-și disponibilitatea de a oferi sprijin autorităților ruse dacă situația o va impune.

Cât de periculoasă este ciuma pulmonară și ce spun specialiștii

Ciuma este o boală infecțioasă provocată de bacteria Yersinia pestis. Varianta pulmonară reprezintă cea mai contagioasă și severă formă a bolii, fiind transmisibilă de la om la om prin picături de salivă și putând avea un deznodământ fatal în lipsa unui tratament administrat rapid.

Potrivit experților în sănătate publică, la nivel global se înregistrează anual aproximativ 2.000 de cazuri de ciumă, majoritatea fiind tratabile cu succes prin antibiotice obișnuite.

Profesorul Brendan Wren, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a explicat că bacteriile din această clasă sunt destul de transmisibile, dar nu la fel de contagioase ca virusul SARS-CoV-2.