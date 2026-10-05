Atunci când rulați pe drumurile publice, este posibil să observați pe plăcuțele de înmatriculare ale altor mașini indicative rutiere mai puțin obișnuite. Dacă în România suntem obișnuiți cu prescurtările județene standard, pe rețelele rutiere regionale din țările vecine există reguli administrative care creează confuzie în rândul conducătorilor auto.

Unul dintre codurile care ridică frecvent semne de întrebare în trafic este indicativul „KC”. Mulți conducători auto încearcă să asocieze aceste litere cu mari centre urbane sau reședințe de județ, însă realitatea din spatele codului arată cum funcționează organizarea administrativă a zonelor de înmatriculare, notează publicația sârbă Blic.rs, parte a Ringier Media International.

Locul din care provin mașinile cu codul „KC”

Vehiculele care poartă pe plăcuțe literele „KC” provin din opștina Koceljeva, o comunitate situată în districtul Mačva, din regiunea de vest a Serbiei.

Deși este o localitate mică, având o populație de aproximativ 12.000 de locuitori, Koceljeva reprezintă cea mai mică unitate administrativă care beneficiază de un cod propriu pe plăcuțele de înmatriculare. Tocmai din acest motiv, codul generează curiozitate pe șosele, mulți șoferi neștiind din ce regiune provine vehiculul respectiv.

Regula populației nu se aplică întotdeauna

Desemnarea codurilor rutiere nu urmează peste tot o logică strictă legată de numărul de locuitori. În Serbia, organizarea zonelor de înmatriculare reflectă decizii administrative istorice și reconfigurări teritoriale făcute de-a lungul timpului.

Spre exemplu, localitatea Preševo are o populație de trei ori mai mare decât Koceljeva, însă nu beneficiază de un cod separat pe plăcuțele auto.

Cea mai mare anomalie din acest sistem se înregistrează în zona capitalei Belgrad. Suburbia Obrenovac, deși numără în jur de 71.000 de locuitori, este atașată administrativ codului general al Belgradului și nu are indicative proprii, deși este considerabil mai mare decât alte localități care au propriile litere pe plăcuțe.

Alte indicative rutiere care creează confuzie în trafic

Pe lângă „KC”, există o serie de alte coduri rutiere regionale care îi pun în dificultate pe șoferii aflați în tranzit prin regiune:

IC – indicativ atribuit zonei Ivanjica

– indicativ atribuit zonei Ivanjica PT – codul alocat localității Petrovac

– codul alocat localității Petrovac SA – desemnează zona Senta

– desemnează zona Senta SC – indicativ specific pentru Surdulica

– indicativ specific pentru Surdulica TT – plăcuțe emise în localitatea Tutin

– plăcuțe emise în localitatea Tutin PB – codul rutier pentru Priboj

– codul rutier pentru Priboj BĆ – reprezintă zona Bogatić

– reprezintă zona Bogatić PN – indicativul utilizat în Paraćin