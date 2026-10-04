CE Oltenia a scos la vânzare energie cu livrare în 2027, dar n-a venit nimeni să cumpere

Sistemul energetic național trece printr-un moment de incertitudine, iar reacția pieței libere o confirmă din plin. Complexul Energetic Oltenia (CEO), singurul mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, a înregistrat un al doilea eșec consecutiv pe piața de profil, după ce nu a găsit niciun cumpărător pentru energia pe care intenționa să o livreze pe parcursul anului viitor, 2027.

Compania a scos la licitație 20 de pachete de energie electrică pe platforma PCCB-LE Flex a Bursei de Energie OPCOM, având programată data de atribuire pentru 5 octombrie. Toate ședințele de tranzacționare au fost însă anulate în lipsa ofertanților, deși producătorul a decis să revină la un nivel de preț care, în urmă cu doar câteva săptămâni, generase o concurență uriașă între cumpărători, relatează Economica.net.

Prețuri uriașe la vârful de seară și reticență maximă pe profilul bandă

Structura celor 20 de oferte lansate de producătorul din Oltenia a fost împărțită în două categorii distincte. În prima categorie s-au aflat 10 pachete destinate livrării în intervalul extins de vârf de seară, între orele 16:00 și 22:00, de luni până duminică, pe tot parcursul anului 2027.

Volumul total scos la vânzare pe această zonă orară a fost de 65,7 GWh, împărțit în pachete de câte 5 MW și 10 MW. Prețul minim solicitat de CE Oltenia a fost de 1.290 de lei/MWh, un prag considerat mult prea ridicat de către furnizori și marii consumatori, astfel că nicio companie nu s-a înscris la procedură.

Adevărata surpriză s-a înregistrat însă la celelalte 10 pachete destinate energiei pe profil bandă, livrabilă continuu pe tot parcursul anului viitor. Vorbim despre un volum consistent, de 1,23 TWh, pentru care CE Oltenia a fixat un preț de pornire de 750 de lei/MWh.

În ciuda faptului că producătorul și-a scăzut pretențiile financiare față de încercările anterioare, nicio ofertă de cumpărare nu a fost înregistrată, iar licitațiile au fost anulate automat.

Situația devine cu atât mai neașteptată cu cât, la jumătatea lunii septembrie, același preț de 750 de lei/MWh declanșase o adevărată întrecere pe bursă. La acea dată, un volum de 613 GWh scos la vânzare a fost adjudecat integral de cumpărători la prețuri finale cuprinse între 755 și 775 de lei/MWh.

Încurajați de succes, reprezentanții companiei au încercat ulterior să majoreze prețul de pornire la 775 de lei/MWh, însă piața a respins oferta. Revenirea ulterioară la pragul de 750 de lei/MWh nu a mai convins pe nimeni, semnalând o schimbare bruscă în strategiile de achiziție ale traderilor și furnizorilor de energie.

Reducerea capacităților pe cărbune și dilema angajamentelor din PNRR

Eșecul comercial vine pe fondul unei reorganizări drastice a capacităților de producție operate de complex. În prezent, în urma închiderilor succesive impuse de planurile de restructurare și de cerințele europene de mediu, CE Oltenia mai funcționează cu doar patru grupuri energetice.

Este vorba despre trei grupuri de 330 MW amplasate la termocentrala Rovinari și un grup de 330 MW la termocentrala Turceni, menționat la puteri nominale de licență, puterea efectivă disponibilă fiind inferioară acestor cifre.

Grupul rămas în funcțiune la Turceni ar fi trebuit să fie oprit definitiv și trecut în conservare la finalul lunii august, în baza calendarului de decarbonare asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).