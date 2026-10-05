Ce salarii se câștigă în mecanică în 2026. Domeniul este deficitar în România, mulți specialiști pleacă în străinătate

Un mecanic câștigă în medie 5.600 de lei net pe lună, un proiectant în domeniu încasează 5.700 de lei, în vreme ce un inginer are o leafă de 6.100 de lei, arată datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.

În schimb, un lăcătuș mecanic are doar 4.000 de lei net pe lună.

„Mecanica rămâne o zonă importantă pentru piața muncii din România, iar aici vorbim despre mult mai mult decât mecanica auto. Există cerere pentru mecanici de utilaje, mecanici de mentenanță, mecanici agricoli, mecanici în producție sau specialiști care lucrează cu echipamente industriale, iar pentru profesioniștii cu experiență și calificări relevante, nivelul veniturilor poate fi unul competitiv. Un indicator important este și faptul că aceste meserii se află în prezent pe lista ocupațiilor deficitare din România”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

În recrutare vedem și o diferențiere tot mai clară în funcție de competențe: experiența în mentenanță, diagnoză, utilaje complexe sau procese industriale poate deschide accesul către roluri mai bine plătite și către industrii în care există investiții și nevoie constantă de personal tehnic, mai arată Drăghici.

Plecări peste granițe

„Iar oportunitățile nu se limitează la piața locală. Prin iajob, de exemplu, sunt disponibile atât roluri de mecanic și mentenanță în România, cât și oferte pentru mecanici în alte țări europene, unde unele dintre pozițiile publicate depășesc cu mult veniturile din țară. Pentru cei care aleg să rămână în România, perspectiva este de asemenea una bună, mai ales dacă își actualizează constant competențele și pot lucra cu echipamente și tehnologii tot mai complexe. Pentru cei care investesc în formare și reușesc să se specializeze, există perspective bune de carieră, inclusiv prin trecerea către roluri de coordonare, service sau inginerie”, punctează aceasta.

16.300 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 16.300 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 8.800 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.