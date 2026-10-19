Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?

Poate că primul lucru pe care îl observi este culoarea. Apoi, felul în care cade lumina pe marginea farfuriei sau contrastul dintre o crustă rumenită și ceva moale, abia zărit dedesubt. Fotografiile culinare bune au darul să trezească pofta înainte să știm exact ce privim. Pentru Alina Dragne, food stylist și food blogger, imaginea începe însă cu mult înainte de momentul în care cineva o vede pe ecran.

#GoldenPhotography este un proiect Motorola care pune camera telefonului Signature în mâinile unor oameni cu profesii și pasiuni diferite. Fiecare fotografiază fragmente din propriul univers, iar imaginile adunate în proiect oferă publicului acces la experiențe pe care nu le vede în fiecare zi. Alina surprinde culisele creației culinare.

Alina a intrat în #GoldenPhotography cu o perspectivă formată la întâlnirea dintre mai multe pasiuni. Este food stylist și food blogger, iar experiența ei de art director în fashion se vede în felul în care construiește un cadru. Privește farfuria ca pe o compoziție: caută suprapuneri, combină texturi și așază culorile astfel încât să creeze profunzime. Preparatul rămâne în centrul imaginii, dar în jurul lui se construiește o atmosferă.

În proiectul Motorola, Alina nu a fotografiat doar rezultatul final. A surprins fragmente din procesul creativ din bucătărie: gesturi, detalii și momente care arată cum se conturează o imagine culinară. Privirea se mută astfel de la farfuria gata de servit la munca și atenția care o precedă.

Foto: Motorola Signature

Această alegere se potrivește cu felul în care Alina lucrează. Alături de Marius Dragne, fotograf culinar, face parte din echipa Studio Crew57. Parcursul lor profesional a început și cu Delicii.com, blogul de rețete al Alinei, care a devenit primul portofoliu al echipei și le-a adus primele solicitări din partea brandurilor. Astăzi, fotografia culinară înseamnă pentru ei un proces de colaborare, în care stylingul, lumina și unghiul trebuie să se susțină reciproc.

Pentru seria #GoldenPhotography, Alina a folosit camera Motorola Signature pentru a fotografia propriul univers. Într-un preparat, schimbările pot fi subtile: o textură care prinde contur, o culoare care dă echilibru sau gestul final care face compoziția să pară completă. Miza este să observi momentul și să îl poți păstra într-o fotografie.

Foto: Motorola Signature

Motorola Signature a primit 164 de puncte în evaluarea DXOMARK și distincția Gold Camera Label. Proiectul a adus camera în contexte diferite, legate de preocupările participanților. Pentru Alina, contextul este bucătăria și procesul de creație culinară. Telefonul face posibilă fotografia, dar ceea ce ne atrage atenția în imagini ține și de privirea ei: detaliile pe care le alege și felul în care ne invită să le urmărim.

Alina vorbește despre echilibrul dintre imaginea atent construită și adevărul preparatului. Un cadru poate fi studiat și stilizat, dar trebuie să păstreze legătura cu ceea ce fotografiază. Este o tensiune interesantă în munca de food stylist: imaginea trebuie să atragă, iar preparatul să rămână recognoscibil, cu povestea lui intactă.

Foto: Motorola Signature

De aceea, culisele pot fi la fel de captivante ca rezultatul final. Ne arată că o fotografie care pare simplă poate ascunde multă observație și experiență. Alina ne ajută să privim dincolo de momentul în care preparatul ajunge pe masă și să vedem câteva dintre alegerile care l-au făcut să arate așa.

Data viitoare când o imagine culinară îți face poftă, s-ar putea să te întrebi nu doar ce ai vrea să guști, ci și ce detaliu te-a făcut să te oprești.