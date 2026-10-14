Susține Susține

Cea mai mare greșeală pe care o fac persoanele cu dureri de genunchi

Ciprian Iana
Ciprian Iana
Jurnalist
Comentează
Un chirurg ortoped explică de ce durerile de genunchi nu înseamnă uzură mecanică, cum hrănește mișcarea cartilajul și de ce artroza este o boală metabolică. Foto: Hepta
Un chirurg ortoped explică de ce durerile de genunchi nu înseamnă uzură mecanică, cum hrănește mișcarea cartilajul și de ce artroza este o boală metabolică. Foto: Hepta
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Pentru milioane de oameni din întreaga lume, o durere surdă la nivelul genunchilor și un diagnostic formulat sec în cabinetul medical - „contact os pe os” - reprezintă un verdict categoric. Din acea clipă, pacienții tind să renunțe la alergare, la urcatul scărilor, la drumeții sau chiar la plimbările obișnuite, convinși că articulațiile lor s-au tocit ireversibil, asemenea unor piese vechi de mașină, relatează The Washington Post.

Cuprins:

Howard Luks, un chirurg ortoped american cu o carieră de aproape trei decenii, duce o bătălie deschisă împotriva acestor preconcepții.

La vârsta de 63 de ani, medicul își fundamentează practica clinică, prezența educațională din mediul online și stilul de viață pe o premisă fermă: articulațiile umane sunt proiectate să rămână puternice, rezistente și funcționale până la adânci bătrâneți, dacă beneficiază de îngrijire de bază și de stimulul corect.

De ce diagnosticul „os pe os” provoacă daune psihologice și fizice

În activitatea sa de zi cu zi, doctorul Luks a remarcat cât de devastatoare poate fi eticheta de „artroză severă”.

Pacienții ajung la el speriați de rezultatul unei radiografii sau al unui RMN, considerând că genunchiul lor este complet distrus și că unica soluție este imobilitatea. Mulți dintre ei nici măcar nu resimțeau dureri puternice înainte de a citi interpretarea imagistică, însă frica îi determină să își blocheze rutina zilnică.

Răspunsul specialistului pentru aceștia este fără echivoc: un om nu se reduce la imaginea din scanare.

Prezența unei rupturi de menisc nu este sinonimă cu instalarea automată a osteoartritei, iar artroza nu conduce obligatoriu la contactul direct între oase.

Chiar și în cazurile avansate, limitarea drastică a activităților fizice nu este o regulă universală, existând persoane cu modificări articulare pronunțate care continuă să alerge sau să practice sporturi recreative fără dureri debilitante.

Mecanismul biologic ignorat: cartilagiul nu are vase de sânge și se hrănește doar prin presiune

Una dintre cele mai mari erori pe care le fac persoanele afectate este să creadă că mersul pe jos sau alergarea macină cartilagiul. În realitate, relația dintre efort și articulație este complet diferită de o simplă frecare mecanică.

Cartilagiul articular nu dispune de o rețea proprie de vase de sânge prin care să primească oxigen și nutrienți. Hrănirea lui depinde exclusiv de lichidul sinovial, substanța vâscoasă care lubrifiază interiorul articulației.

În momentul în care facem un pas, genunchiul se îndoaie și suportă greutatea corpului, funcționând precum un burete: compresia și relaxarea permit lichidului sinovial să pătrundă în profunzimea cartilagiului, transportând substanțele nutritive necesare.

În plus, această încărcare mecanică declanșează semnale celulare directe care stimulează sinteza de colagen nou și procesele naturale de autoreparare. Din această perspectivă, repausul prelungit nu protejează genunchiul, ci îl privează de hrană.

Adevărata cauză a artrozei: o problemă metabolică, nu simplă uzură

Majoritatea formelor de osteoartrită nu derivă dintr-o simplă uzură fizică a cartilajului.

Deși traumatismele severe - cum ar fi ruptura ligamentului încrucișat anterior (LIA) - pot altera biomecanica piciorului și favoriza degradarea articulară, cercetările medicale recente indică faptul că boala artrozică este, la rădăcină, o afecțiune metabolică.

Indiciul cel mai clar provine dintr-o observație medicală simplă: pacienții care suferă de obezitate dezvoltă frecvent artroză la nivelul articulațiilor mici ale mâinilor, deși degetele nu susțin greutatea corporală. Explicația rezidă în inflamația cronică sistemică.

Dezechilibrele metabolice, printre care se numără rezistența la insulină și diabetul zaharat, inundă fluxul sanguin cu molecule proinflamatorii. Aceste substanțe migrează în lichidul articular și modifică comportamentul celulelor sinoviale.

Dacă într-o articulație sănătoasă aceste celule secretă factori de regenerare, sub influența inflamației metabolice ele încep să elibereze compuși toxici care blochează refacerea țesuturilor. Degradarea genunchiului începe, astfel, în metabolismul general al corpului, nu în articulație.

Mersul pe jos ca medicament și puterea antrenamentelor de forță

Pentru a combate durerea și rigiditatea, Howard Luks recomandă o abordare graduală, dar consecventă. Primul pas terapeutic nu constă în medicamente scumpe, ci în zece minute de mers pe jos în fiecare zi.

Obiectivul poate părea modest, însă este realizabil chiar și în cele mai aglomerate sau solicitante zile. În timp, această plimbare ar trebui extinsă treptat până la 30 sau 60 de minute zilnic.

Mersul funcționează ca un tratament natural: optimizează markerii metabolici, scade nivelul de inflamație din organism și reduce pragul de durere.

În completare, antrenamentele cu greutăți sunt esențiale pentru întărirea musculaturii din jurul coapsei și a gambei, permițând mușchilor să preia șocurile și să scadă presiunea exercitată direct pe structurile osoase.

Medicul subliniază că senzația de disconfort de la începutul antrenamentelor nu echivalează cu o distrugere a țesutului.

Înaintarea în vârstă nu anulează capacitatea corpului de a se adapta la efort, iar recuperarea articulară la 50 sau 60 de ani necesită răbdare, rezultatele devenind vizibile în luni, nu în câteva săptămâni.

Capcana „îngustării vieții” și rutina unui medic la 63 de ani

Dincolo de aspectele pur biologice, Howard Luks avertizează asupra unui fenomen psihologic subtil, dar periculos, pe care îl numește „îngustarea vieții”.

Oamenii încep prin a evita scările din cauza unei dureri trecătoare, apoi refuză să își mai viziteze rudele care locuiesc la etaj, renunță la ieșirile în oraș pentru că parcarea e prea departe sau încetează să se joace pe covor cu nepoții de teama că nu se vor mai putea ridica.

Prin acest mecanism de autoizolare funcțională, spațiul de viață se restrânge dramatic, iar musculatura nefolosită slăbește și mai mult, accentuând cercul vicios al durerii.

Pentru a demonstra că limitările pot fi depășite, chirurgul oferă propriul exemplu. La 63 de ani, având rupturi de menisc la ambii genunchi apărute cu peste un deceniu în urmă, Luks acumulează săptămânal sute de minute de activitate aerobică.

Aleargă câțiva kilometri de mai multe ori pe săptămână, pedalează pe bicicletă staționară, merge la escaladă și include constant exerciții de forță, rotație, echilibru și sărituri pe cutii.

Mesajul său pentru cei care se confruntă cu dureri articulare este că menținerea forței și a mobilității reprezintă singura cale reală prin care viața poate rămâne activă și autonomă, indiferent de vârsta din buletin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Sănătatea ca stil de viață! SUA (Statele Unite ale Americii)
Parteneri
Ion Cristoiu e căsătorit acum cu fosta lui subalternă, o doamnă elegantă, cu un stil distins, dar care a preferat întotdeauna să rămână discretă. Imagini rare cu Doina Diaconu
Viva.ro
Ion Cristoiu e căsătorit acum cu fosta lui subalternă, o doamnă elegantă, cu un stil distins, dar care a preferat întotdeauna să rămână discretă. Imagini rare cu Doina Diaconu
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Unica.ro
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Sydney Sweeney a revenit într-o nouă reclamă controversată, doar în chiloți: „Bărbați în toată firea pariază pe culoarea lenjeriei mele intime”
Gsp.ro
Sydney Sweeney a revenit într-o nouă reclamă controversată, doar în chiloți: „Bărbați în toată firea pariază pe culoarea lenjeriei mele intime”
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg + Țara cu cele mai mari beții: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
Gsp.ro
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg + Țara cu cele mai mari beții: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
Parteneri
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
Libertateapentrufemei.ro
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
BREAKING grav despre vedeta PRO TV! A fost dusă imediat la spital: “La data de 12 octombrie, în jurul orei 18.45, polițiștii au fost sesizați... Vezi tot
Avantaje.ro
BREAKING grav despre vedeta PRO TV! A fost dusă imediat la spital: “La data de 12 octombrie, în jurul orei 18.45, polițiștii au fost sesizați... Vezi tot
Cum arată casa Mihaelei Rădulescu din Monaco. Terasa imensă îți ia ochii, dar nu e singura surpriză
Tvmania.libertatea.ro
Cum arată casa Mihaelei Rădulescu din Monaco. Terasa imensă îți ia ochii, dar nu e singura surpriză
ALTE ȘTIRI
perchezitii-diicot-fbi-14-octombrie-2026
Știri România
12:04
Percheziții DIICOT și FBI în București și trei județe. Lamborghini, Rolls-Royce și teancuri de bani acasă la suspecții care aduceau mașini din SUA
lamborghini-urus-galben-perchezitii-diicot-fbi-14-octombrie-2026
Știri România
12:02
Percheziții DIICOT și FBI în București, Vâlcea, Argeș și Dolj la români care aduceau mașini din SUA
Parteneri
Brexitul revine în centrul disputei politice din Marea Britanie. Ce urmărește Andy Burnham și ce riscuri vede un jurnalist român stabilit în Anglia
Adevarul.ro
Brexitul revine în centrul disputei politice din Marea Britanie. Ce urmărește Andy Burnham și ce riscuri vede un jurnalist român stabilit în Anglia
De ce cazul Reghecampf vs Craiova se va finaliza prost indiferent de verdict. Ștefan Beldie numește singurul vinovat!
Fanatik.ro
De ce cazul Reghecampf vs Craiova se va finaliza prost indiferent de verdict. Ștefan Beldie numește singurul vinovat!
Gazul a urcat la 427 lei/MWh, maximul ultimilor aproape 4 ani. ENGIE și E.On cer amânarea liberalizării
Financiarul.ro
Gazul a urcat la 427 lei/MWh, maximul ultimilor aproape 4 ani. ENGIE și E.On cer amânarea liberalizării
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Olimpia Melinte | sursa foto: PR
Exclusiv
Stiri Mondene
11:20
Decizia luată de Olimpia Melinte după mulți ani de actorie: „De aici a pornit”
Anca Turcasiu si Calin
Stiri Mondene
11:14
Imagini din casa în care Anca Țurcașiu și iubitul ei s-au mutat. Artista le-a arătat fanilor locul preferat, după renovare
Parteneri
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
Tvmania.libertatea.ro
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
Doliu în PSD. A murit un fost lider important al partidului
Redactia.ro
Doliu în PSD. A murit un fost lider important al partidului
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Corina Caragea se bucură de cadoul de lux primit de la șefii PRO TV, pe plajă în Hawaii: „M-am îndrăgostit din nou”
Gsp.ro
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
Parteneri
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
Mediafax.ro
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Wowbiz.ro
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Cazare de 25 € la un hotel din Veneţia, pe Booking. Oraşul s-a umplut de turişti care nu aveau unde să doarmă
Observatornews.ro
Cazare de 25 € la un hotel din Veneţia, pe Booking. Oraşul s-a umplut de turişti care nu aveau unde să doarmă
S-a stins din viață Vasile Ionescu, antropolog și militant pentru drepturile romilor
Kanald.ro
S-a stins din viață Vasile Ionescu, antropolog și militant pentru drepturile romilor
POLITIC
Timotei Stuparu, fost senator PSD și președinte de Consiliu Județean, a fost ucis pe o trecere de pietoni
Politică
11:49
Timotei Stuparu, fost senator PSD și președinte de Consiliu Județean, a fost ucis pe o trecere de pietoni
Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
13 oct.
Sorin Grindeanu a dat semnalul cu două zile înainte ca Luca Niculescu să depună lista miniștrilor în Parlament: „Dacă vom hotărî să intrăm la guvernare, vom avea o cerință”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
De ce îl urăște Garry Kasparov pe Vladimir Putin. Momentul care a schimbat totul: „M-am înșelat în privința lui”
Fanatik.ro
De ce îl urăște Garry Kasparov pe Vladimir Putin. Momentul care a schimbat totul: „M-am înșelat în privința lui”
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
12:35
Un pastor român din SUA le spunea enoriașilor că sunt „posedați de demoni” dacă își cereau banii înapoi. Schema de 13 milioane de dolari prin care i-a lăsat fără economii
Fotbal
12:15
Cine transmite Roma - Real Madrid și Manchester City - PSG la TV. La ce oră încep meciurile din Champions League
Opinii
12:13
România riscă să inventeze inteligența artificială cu pile
Analiză
Politică
12:08
Drumurile PSD merg spre guvernare. Lista cu primele nume de social-democrați la ministere SURSE
Citește mai multe
TRENDING
Politică
06:59
Cine este Dan Neculăescu, diplomatul dorit de Nicușor Dan ca ministru de externe în Guvernul Niculescu
Sănătate
08:29
Ce este adenocarcinomul pulmonar, cancerul de care suferă Papa Leon al XIV-lea. Este al doilea papă consecutiv operat la plămânul drept
Știri România
11:02
Cu cât vinde Romsilva lemnul de foc în 2026: Peste 2 milioane de metri cubi puși la dispoziția populației
Infrastructura
12 oct.
La ce folosesc, de fapt, sferele de beton de pe trotuarele orașelor. Rolul pe care puțini îl cunosc
Cea mai veche epavă din lume, descoperită de arheologi, în Turcia Amfore vechi de 4700 de ani au fost găsite pe fundul mării. Sursă foto: Captură video: ahaber.com.tr..
Lifestyle
11:04
Cea mai veche epavă din lume, descoperită în largul coastei Turciei. Este plină cu amfore vechi de 5.000 de ani: „O capsulă a timpului pe fundul mării
Set de machiaj profesional
Lifestyle
13 oct.
Cum să-ți organizezi produsele de machiaj și cosmeticele. Idei practice pentru spații mici
Un bărbat de 100 de ani din China stă pe un pat pliant, poarta o bluza alba si pantaloni albastri
Longevitate
10:56
Un bunic de 101 ani face exact ce mulți evită pentru sănătate. Obiceiul său a devenit viral
Un bărbat pune un trandafir alb peste un sicriu
Lifestyle
10:30
Părinții o credeau moartă, dar adolescenta s-a trezit în sicriu, chiar în timpul priveghiului funerar, în Guatemala
Sub acțiunea substanțelor administrate, creierul încetează să mai proceseze semnalele dureroase, Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
10:09
Ce se întâmplă cu corpul în timpul anesteziei generale și de ce nu este același lucru cu somnul
De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce e bine să te îmbraci cu haine colorate când e vreme urâtă
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Șobolani pe un trotuar din București
Știri România
11:52
De ce a fost invadată de șobolani zona Piața Sf. Vineri din București și ce măsuri se iau
Precipitații abundente, lapoviță și ninsoare căzând peste acoperișul din țiglă al unei case, pe un fundal cu arbori.
Știri România
10:46
Harta zonelor din România lovite de vânt puternic, lapoviță și ninsori până vineri. ANM anunță strat de zăpadă la munte
INSTANT DIRECTOR ARR DNA CRISTIAN ANTON 08 INQUAM Photos Octav Ganea copy
Știri România
10:00
DNA a clasat dosarul în care Cristian Anton, directorul ARR prins cu șpaga în cutii de pantofi, a amenințat doi inspectori de trafic: „Știi ce fac cu tine? Am să spăl pe jos”
televizoare furate, în cutii, gasite de polițiști la perchezitii, in Olt
Știri România
08:45
Cinci bărbați din Olt au furat 41 de televizoare direct din remorca unui TIR aflat în mers, pe o șosea din Mehedinți
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
sistem-energie-curent-baterii
Opinii
12 oct.
Eficiență sau Supraviețuire? Noua arhitectură energetică a României în fața riscurilor hibride și geopolitice
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Opinii
11 oct.
Noul PNL: Good Bye, USA și Deutschland Uber Alles?
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu