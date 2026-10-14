Cea mai mare greșeală pe care o fac persoanele cu dureri de genunchi

Pentru milioane de oameni din întreaga lume, o durere surdă la nivelul genunchilor și un diagnostic formulat sec în cabinetul medical - „contact os pe os” - reprezintă un verdict categoric. Din acea clipă, pacienții tind să renunțe la alergare, la urcatul scărilor, la drumeții sau chiar la plimbările obișnuite, convinși că articulațiile lor s-au tocit ireversibil, asemenea unor piese vechi de mașină, relatează The Washington Post.

Howard Luks, un chirurg ortoped american cu o carieră de aproape trei decenii, duce o bătălie deschisă împotriva acestor preconcepții.

La vârsta de 63 de ani, medicul își fundamentează practica clinică, prezența educațională din mediul online și stilul de viață pe o premisă fermă: articulațiile umane sunt proiectate să rămână puternice, rezistente și funcționale până la adânci bătrâneți, dacă beneficiază de îngrijire de bază și de stimulul corect.

De ce diagnosticul „os pe os” provoacă daune psihologice și fizice

În activitatea sa de zi cu zi, doctorul Luks a remarcat cât de devastatoare poate fi eticheta de „artroză severă”.

Pacienții ajung la el speriați de rezultatul unei radiografii sau al unui RMN, considerând că genunchiul lor este complet distrus și că unica soluție este imobilitatea. Mulți dintre ei nici măcar nu resimțeau dureri puternice înainte de a citi interpretarea imagistică, însă frica îi determină să își blocheze rutina zilnică.

Răspunsul specialistului pentru aceștia este fără echivoc: un om nu se reduce la imaginea din scanare.

Prezența unei rupturi de menisc nu este sinonimă cu instalarea automată a osteoartritei, iar artroza nu conduce obligatoriu la contactul direct între oase.

Chiar și în cazurile avansate, limitarea drastică a activităților fizice nu este o regulă universală, existând persoane cu modificări articulare pronunțate care continuă să alerge sau să practice sporturi recreative fără dureri debilitante.

Mecanismul biologic ignorat: cartilagiul nu are vase de sânge și se hrănește doar prin presiune

Una dintre cele mai mari erori pe care le fac persoanele afectate este să creadă că mersul pe jos sau alergarea macină cartilagiul. În realitate, relația dintre efort și articulație este complet diferită de o simplă frecare mecanică.

Cartilagiul articular nu dispune de o rețea proprie de vase de sânge prin care să primească oxigen și nutrienți. Hrănirea lui depinde exclusiv de lichidul sinovial, substanța vâscoasă care lubrifiază interiorul articulației.

În momentul în care facem un pas, genunchiul se îndoaie și suportă greutatea corpului, funcționând precum un burete: compresia și relaxarea permit lichidului sinovial să pătrundă în profunzimea cartilagiului, transportând substanțele nutritive necesare.

În plus, această încărcare mecanică declanșează semnale celulare directe care stimulează sinteza de colagen nou și procesele naturale de autoreparare. Din această perspectivă, repausul prelungit nu protejează genunchiul, ci îl privează de hrană.

Adevărata cauză a artrozei: o problemă metabolică, nu simplă uzură

Majoritatea formelor de osteoartrită nu derivă dintr-o simplă uzură fizică a cartilajului.

Deși traumatismele severe - cum ar fi ruptura ligamentului încrucișat anterior (LIA) - pot altera biomecanica piciorului și favoriza degradarea articulară, cercetările medicale recente indică faptul că boala artrozică este, la rădăcină, o afecțiune metabolică.

Indiciul cel mai clar provine dintr-o observație medicală simplă: pacienții care suferă de obezitate dezvoltă frecvent artroză la nivelul articulațiilor mici ale mâinilor, deși degetele nu susțin greutatea corporală. Explicația rezidă în inflamația cronică sistemică.

Dezechilibrele metabolice, printre care se numără rezistența la insulină și diabetul zaharat, inundă fluxul sanguin cu molecule proinflamatorii. Aceste substanțe migrează în lichidul articular și modifică comportamentul celulelor sinoviale.

Dacă într-o articulație sănătoasă aceste celule secretă factori de regenerare, sub influența inflamației metabolice ele încep să elibereze compuși toxici care blochează refacerea țesuturilor. Degradarea genunchiului începe, astfel, în metabolismul general al corpului, nu în articulație.

Mersul pe jos ca medicament și puterea antrenamentelor de forță

Pentru a combate durerea și rigiditatea, Howard Luks recomandă o abordare graduală, dar consecventă. Primul pas terapeutic nu constă în medicamente scumpe, ci în zece minute de mers pe jos în fiecare zi.

Obiectivul poate părea modest, însă este realizabil chiar și în cele mai aglomerate sau solicitante zile. În timp, această plimbare ar trebui extinsă treptat până la 30 sau 60 de minute zilnic.

Mersul funcționează ca un tratament natural: optimizează markerii metabolici, scade nivelul de inflamație din organism și reduce pragul de durere.

În completare, antrenamentele cu greutăți sunt esențiale pentru întărirea musculaturii din jurul coapsei și a gambei, permițând mușchilor să preia șocurile și să scadă presiunea exercitată direct pe structurile osoase.

Medicul subliniază că senzația de disconfort de la începutul antrenamentelor nu echivalează cu o distrugere a țesutului.

Înaintarea în vârstă nu anulează capacitatea corpului de a se adapta la efort, iar recuperarea articulară la 50 sau 60 de ani necesită răbdare, rezultatele devenind vizibile în luni, nu în câteva săptămâni.

Capcana „îngustării vieții” și rutina unui medic la 63 de ani

Dincolo de aspectele pur biologice, Howard Luks avertizează asupra unui fenomen psihologic subtil, dar periculos, pe care îl numește „îngustarea vieții”.

Oamenii încep prin a evita scările din cauza unei dureri trecătoare, apoi refuză să își mai viziteze rudele care locuiesc la etaj, renunță la ieșirile în oraș pentru că parcarea e prea departe sau încetează să se joace pe covor cu nepoții de teama că nu se vor mai putea ridica.

Prin acest mecanism de autoizolare funcțională, spațiul de viață se restrânge dramatic, iar musculatura nefolosită slăbește și mai mult, accentuând cercul vicios al durerii.

Pentru a demonstra că limitările pot fi depășite, chirurgul oferă propriul exemplu. La 63 de ani, având rupturi de menisc la ambii genunchi apărute cu peste un deceniu în urmă, Luks acumulează săptămânal sute de minute de activitate aerobică.

Aleargă câțiva kilometri de mai multe ori pe săptămână, pedalează pe bicicletă staționară, merge la escaladă și include constant exerciții de forță, rotație, echilibru și sărituri pe cutii.