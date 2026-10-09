Cel mai mare camion din lume: „Cântărește mai mult decât un Airbus A380 încărcat, e de 6 ori mai puternic decât mașinile Formula 1”

BelAZ 75710 este considerat cel mai mare camion din lume. Specificațiile vehiculului produs în Belarus sale sunt impresionante, după cum notat BBC.

Cel mai mare camion din lume este basculanta bielorusă BelAZ 75710, capabilă să transporte o încărcătură incredibilă de 450 de tone.

Acest vehicul minier „gigantic” este conceput special pentru activitatea în cariere de mare adâncime, unde transportă roca extrasă.

Datorită dimensiunilor sale enorme, nu are permisiunea de a circula pe drumurile publice, fiind transportat la destinație pe secțiuni care sunt ulterior asamblate direct în atelierele din cadrul minei.

Vehiculul măsoară 20,6 metri în lungime, are o lățime de aproximativ 9,8 metri și o înălțime de 8,2 metri.

Consumul său de combustibil este, de asemenea, considerabil, situându-se în medie la 1.300 de litri de motorină la 100 de kilometri.

Specificații tehnice

Capacitate utilă: 450 tone

450 tone Greutate proprie: 360 tone

360 tone Greutate brută (încărcată): 810 tone

810 tone Dimensiuni: 20,6 m lungime, 9,87 m lățime și 8,16 m înălțime

20,6 m lungime, 9,87 m lățime și 8,16 m înălțime Motor: Două motoare diesel MTU DD 16V4000 cu 16 cilindri, care produc aproximativ 2.300 de cai putere fiecare (4.600 CP în total)

Două motoare diesel MTU DD 16V4000 cu 16 cilindri, care produc aproximativ 2.300 de cai putere fiecare (4.600 CP în total) Sistem de propulsie: Transmisie electrică electromecanică de curent alternativ cu tracțiune integrală și direcție integrală

Transmisie electrică electromecanică de curent alternativ cu tracțiune integrală și direcție integrală Viteză maximă: 64 km/h (40 mph)