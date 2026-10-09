Cel mai mare camion din lume: „Cântărește mai mult decât un Airbus A380 încărcat, e de 6 ori mai puternic decât mașinile Formula 1”

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BelAZ 75710 este considerat cel mai mare camion din lume. Specificațiile vehiculului produs în Belarus sale sunt impresionante, după cum notat BBC.
Cel mai mare camion din lume este basculanta bielorusă BelAZ 75710, capabilă să transporte o încărcătură incredibilă de 450 de tone.
Acest vehicul minier „gigantic” este conceput special pentru activitatea în cariere de mare adâncime, unde transportă roca extrasă.
Datorită dimensiunilor sale enorme, nu are permisiunea de a circula pe drumurile publice, fiind transportat la destinație pe secțiuni care sunt ulterior asamblate direct în atelierele din cadrul minei.
Vehiculul măsoară 20,6 metri în lungime, are o lățime de aproximativ 9,8 metri și o înălțime de 8,2 metri.
Consumul său de combustibil este, de asemenea, considerabil, situându-se în medie la 1.300 de litri de motorină la 100 de kilometri.
Specificații tehnice
Produs de compania de stat Belaz, „basculanta este lungă cât două autobuze etajate parcate unul lângă altul, de 6 ori mai puternică decât mașinile de curse de Formula 1 de astăzi și cântărește mai mult decât un avion de pasageri Airbus A380 complet încărcat”.