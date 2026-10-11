Societatea Națională Nuclearelectrica a anunțat duminică că Unitățile 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură, din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea. Măsura afectează producția națională de energie electrică, însă compania dă asigurări că situația este gestionată sub control și că nu există riscuri pentru securitatea nucleară, populație sau mediul înconjurător.

Centrala nucleară dispune de mai multe sisteme de răcire eșalonate, proiectate să funcționeze la adâncimi și cote diferite ale apei.

Acestea sunt activate gradual în funcție de parametrii tehnici, astfel încât funcțiile de răcire și securitate să fie asigurate neîntrerupt, indiferent dacă reactoarele produc energie sau se află în stare oprită.

Cota Dunării la Cernavodă, la doar 3 centimetri de limita critică

Scăderea debitului pe fluviul Dunărea a adus nivelul apei în dreptul localității Cernavodă la cota de −259 cm, la o distanță de doar 3 centimetri de limita operațională de −262 cm, prag esențial pentru funcționarea în parametri normali a pompelor care alimentează sistemul de răcire.

Pentru a proteja echipamentele centralei și a sprijini funcționarea pompelor, Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a dispus măsuri operative de urgență.

Autoritățile au suplimentat temporar debitul evacuat din acumularea Iezer cu 20 de metri cubi pe secundă, prin exploatarea coordonată a salbei de lacuri de acumulare de pe valea Mostiștei.

Reacția conducerii și măsurile luate pe durata opririi

Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Laurențiu Gioară, a declarat că securitatea nucleară rămâne prioritatea absolută a operatorului și că centrala de la Cernavodă este proiectată tehnic pentru a face față unor scenarii hidrologice complexe.

Conducerea companiei folosește perioada de oprire neprogramată pentru a derula lucrări de mentenanță la echipamente și pentru a crește reziliența instalațiilor.

În paralel, Nuclearelectrica a inițiat consultări cu experți din domeniul hidrologic și energetic pentru identificarea unor soluții tehnice pe termen mediu și lung care să atenueze efectele fluctuațiilor de debit ale Dunării în anii următori.

Când vor fi repuse în funcțiune cele două unități

Unitățile 1 și 2 vor rămâne oprite până când condițiile hidrologice și prognozele meteo vor permite reluarea alimentării cu apă în condiții de siguranță deplină.

Pe întreaga perioadă de sistare a producției, securitatea nucleară este menținută prin sisteme de rezervă redundante și prin prezența continuă a echipelor de specialiști la fața locului.