CET Grivița a intrat în insolvență, cu restanțe de peste 44,8 milioane de lei

CET Grivița, producător de energie termică și electricitate, a intrat în insolvență, în urma unei solicitări proprii adresate instanței, prin care și-a exprimat intenția clară de reorganizare judiciară. Compania aflată în subordinea și administrarea Primăriei Sectorului 1 din București înregistrează pierderi de peste 26 de milioane de lei și datorii totale de aproape 45 de milioane de lei.

13 noiembrie - data-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor

Compania operează pe Calea Griviței o centrală pe gaze naturale cu o capacitate de 60 Gcal/h pentru energie termică și 11,4 MW pentru electricitate.

Tribunalul București a admis cererea CET Grivița SA și a deschis oficial procedura generală de insolvență la data de 29 septembrie 2026. Compania Infinexa Restructuring SPRL a fost numită administrator judiciar provizoriu, având o remunerație inițială stabilită la 5.000 de lei din averea firmei.

Instanța a blocat accesul liber la fonduri, dând dispoziție tuturor băncilor să nu permită operațiuni în conturile CET Grivița fără un ordin explicit al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar.

Data-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului a fost stabilită la 13 noiembrie 2026. Prima ședință a adunării generale a creditorilor va avea loc pe 8 decembrie. Tabelul de creanțe urmează să fie definitivat până la 28 decembrie.

Termenul fixat în instanță pentru continuarea procesului de insolvență este 19 ianuarie 2027.

Datorii de aproape 45 milioane de lei

CET Grivița furnizează căldură și apă caldă în cartierele Giulești, Crângași, Calea Griviței, Mihalache, Pajura și Bucureștii Noi, contribuind totodată la rețeaua națională de energie electrică.

CET Grivița a încheiat anul 2025, potrivit Profit.ro, cu pierderi de peste 26 milioane de lei, venituri totale de aproximativ 95 milioane de lei și datorii de aproape 45 milioane de lei.

Mai mult, la 31 iulie 2026, compania raporta o pierdere contabilă de 8,7 milioane de lei, în condițiile în care producția fusese oprită pentru cea mai mare parte a anului. Lipsa lichidităților a dus la incapacitatea de a-și achita obligațiile față de furnizori și creditori, inclusiv Premier Energy SA și Administrația Fondului pentru Mediu.

Conform documentelor depuse în instanță, CET Grivița are datorii totale de 44,8 milioane de lei și o obligație suplimentară de a preda 100.982 de certificate EUA (CO2). Creditorul principal este Premier Energy SA, care are o creanță de 34 milioane de lei, urmat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu 9,27 milioane de lei.

„Situația financiară a CET Grivița evidențiază existența unui dezechilibru structural între veniturile realizate din activitatea curentă și costurile necesare asigurării funcționării societății, într-un sector cu un grad ridicat de reglementare și cu o expunere semnificativă la evoluția costurilor cu energia, gazele naturale, certificatele de emisii și celelalte cheltuieli indispensabile desfășurării activității”, se arată în dosarul de insolvență analizat de Profit.ro.