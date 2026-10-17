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Chinezii de la Chery vor folosi componente fabricate la Timișoara pentru mașinile produse în Europa

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
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Chinezii de la Chery vor folosi componente fabricate la Timișoara pentru mașinile produse în Europa. Sursă foto: Facebook/ Chery România
Chery Tiggo. Sursă foto: Facebook/ Chery Romania
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Industria auto europeană consemnează un moment de cotitură prin decizia grupului chinez Chery de a trece de la simplul export la producția localizată pe continent. Constructorul asiatic a parafat un acord comercial și industrial strategic cu furnizorul de tehnologie Aumovio, compania formată prin rebranduirea diviziei Continental Automotive, relatează Profit.ro.

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Înțelegerea marchează cel mai clar semnal de până acum că planurile Chery de a asambla vehicule pe teritoriul european intră într-o fază operațională directă, iar România joacă un rol central în această schemă de aprovizionare.

Primele componente pentru mașinile Chery din Europa vin din Banat

Primele componente destinate modelelor Chery ce vor ieși de pe liniile de asamblare din Europa vor fi unitățile electronice de control al airbagurilor (Airbag Control Units - ACU). Aceste echipamente esențiale pentru siguranța pasagerilor vor fi fabricate în România, la uzina Aumovio din Timișoara, una dintre cele mai performante facilități de profil din regiune.

Parteneriatul semnat între cele două entități este primul acord încheiat de Aumovio cu un constructor auto din China pentru o producție derulată exclusiv pe teritoriul european.

În baza acestui contract, Aumovio va pune la dispoziție rețeaua sa de producție continentală, capacitățile extinse de cercetare și dezvoltare și portofoliul tehnologic, pentru a garanta că mașinile Chery respectă toate standardele de omologare și siguranță cerute pe piața din Uniunea Europeană.

Amprenta industrială din România și o relație consolidată în 25 de ani

Alegerea României drept punct de plecare pentru componentele Chery nu este întâmplătoare. Aumovio deține în țară două capacități majore de producție, situate la Timișoara și Sibiu, completate de patru centre avansate de cercetare și dezvoltare. În aceste facilități sunt dezvoltate și fabricate unități electronice de control, senzori inteligenți, sisteme de frânare asistată, afișaje de bord și soluții avansate de asistență pentru conducere autonomă și conectată.

Relația comercială dintre Chery și Aumovio are rădăcini adânci, întinzându-se pe o perioadă de peste 25 de ani, din perioada în care compania activa sub umbrela grupului german Continental. De-a lungul acestor decenii, furnizorul a livrat constructorului chinez sisteme de siguranță activă și pasivă, ecrane de bord și componente de frânare pentru piața din Asia. Noul pas extinde însă această cooperare la nivel global, transformând Aumovio într-un pilon de bază pentru extinderea internațională a mărcii chineze.

Înțelegerea face parte integrantă dintr-un program de anvergură prezentat de grupul chinez în toamnă, în cadrul Salonului Auto de la Paris, sub denumirea de „Inițiativa comună Chery pentru construirea unui lanț de aprovizionare auto sustenabil în Europa”. Strategia presupune atragerea furnizorilor consacrați de pe continent pentru a scurta circuitele logistice, a asigura servicii rapide de asistență post-vânzare și a răspunde cerințelor de proximitate geografică impuse de noile realități geopolitice și economice.

Uzinele de la Barcelona și Sunderland, centrele ofensivei Chery

Stabilirea lanțului de furnizori europeni pregătește terenul pentru deschiderea efectivă a capacităților de producție ale grupului Chery în Europa Occidentală. Compania chineză a preluat o participație într-un proiect industrial ce vizează fosta uzină Nissan din zona liberă a Barcelonei, în Spania. În această locație, chinezii intenționează să demareze asamblarea de vehicule sub cele trei mărci din portofoliul propriu destinate piețelor internaționale: Omoda, Jaecoo și Chery.

Pe lângă fabrica spaniolă, Chery a încheiat un acord de cooperare industrială cu Nissan pentru utilizarea unei linii de producție la uzina din Sunderland, Marea Britanie. Prin aceste două hub-uri de producție din Spania și Regatul Unit, constructorul chinez încearcă să evite taxele vamale suplimentare impuse de Uniunea Europeană pentru vehiculele electrice importate direct din China și să scurteze semnificativ timpii de livrare pentru clienții europeni.

Implicarea directă a fabricii de la Timișoara în acest proiect confirmă importanța forței de muncă calificate și a infrastructurii tehnologice auto din vestul României, demonstrând că unitățile autohtone rămân competitive și indispensabile chiar și în contextul reconfigurării globale a marilor producători auto.

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Tags: Stiri Auto mașini electrice Europa Stiri Timisoara
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