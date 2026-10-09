Chinezii se bat pe un SUV lansat de Xiaomi. Gama Sky Nomad are 70.000 de comenzi

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Xiaomi a înregistrat peste 70.000 de comenzi ferme pentru gama Sky Nomad în primele 30 de zile de la lansare, oferind un nou impuls companiei, în contextul în care compania urmărește să-și extindă livrările, scrie CNEVPost.
Aceasta este prima incursiune a Xiaomi pe piața vehiculelor electrice cu autonomie extinsă.
Sky Nomad a livrat peste 10.000 de vehicule în septembrie, contribuind la depășirea pragului de 40.000 de livrări totale ale Xiaomi Auto în acea lună.
Aceasta este prima actualizare a companiei privind comenzile confirmate pentru Sky Nomad de când a raportat peste 10.000 de comenzi în primele 4 minute de la lansare. Comenzile confirmate reflectă cererea clienților și sunt distincte de livrările efective.
Gama Sky Nomad a fost pusă în vânzare și a început livrările pe 7 septembrie, cu un preț de pornire la lansare de 209.900 de yuani, adică echivalentul a 31.160 de dolari, marcând intrarea Xiaomi pe piața vehiculelor electrice cu autonomie extinsă (EREV).
Gama include modelele N70 Pro și N70 Max cu 5 locuri, N90 Max cu 7 locuri și N90 Max Studio cu 5 locuri, orientat către camping.
Anterior, gama Xiaomi Auto era formată din sedanul electric cu baterie SU7 și SUV-ul YU7. Xiaomi SU7 seamănă cu Porsche Taycan, în timp ce YU7 este similar cu Ferrari Purosangue.
În ciuda creșterii numărului de comenzi, Xiaomi trebuie încă să accelereze livrările pentru a se apropia de ținta anuală de 550.000 de vehicule. Compania a livrat aproximativ 286.000 de vehicule în primele 9 luni, echivalentul a aproximativ 52,1% din obiectivul său anual.
Piața vehiculelor electrice cu autonomie extinsă (EREV) pe care a intrat Xiaomi se află, de asemenea, sub presiune. Vânzările cu amănuntul din China ale vehiculelor EREV au scăzut cu 15,85% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 616.000 de vehicule în primele 8 luni, potrivit Asociației Chineze a Autoturismelor (CPCA).