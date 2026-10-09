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Chinezii se bat pe un SUV lansat de Xiaomi. Gama Sky Nomad are 70.000 de comenzi

Daniel Ionașcu
Daniel Ionașcu
Senior Reporter
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xiaomi sky nomad
Xiaomi Sky Nomad Foto: Xiaomi
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Xiaomi a înregistrat peste 70.000 de comenzi ferme pentru gama Sky Nomad în primele 30 de zile de la lansare, oferind un nou impuls companiei, în contextul în care compania urmărește să-și extindă livrările, scrie CNEVPost.

Cuprins:

Aceasta este prima incursiune a Xiaomi pe piața vehiculelor electrice cu autonomie extinsă.

Sky Nomad a livrat peste 10.000 de vehicule în septembrie, contribuind la depășirea pragului de 40.000 de livrări totale ale Xiaomi Auto în acea lună.

Aceasta este prima actualizare a companiei privind comenzile confirmate pentru Sky Nomad de când a raportat peste 10.000 de comenzi în primele 4 minute de la lansare. Comenzile confirmate reflectă cererea clienților și sunt distincte de livrările efective.

Gamă nouă

Gama Sky Nomad a fost pusă în vânzare și a început livrările pe 7 septembrie, cu un preț de pornire la lansare de 209.900 de yuani, adică echivalentul a 31.160 de dolari, marcând intrarea Xiaomi pe piața vehiculelor electrice cu autonomie extinsă (EREV).

Gama include modelele N70 Pro și N70 Max cu 5 locuri, N90 Max cu 7 locuri și N90 Max Studio cu 5 locuri, orientat către camping.

Anterior, gama Xiaomi Auto era formată din sedanul electric cu baterie SU7 și SUV-ul YU7. Xiaomi SU7 seamănă cu Porsche Taycan, în timp ce YU7 este similar cu Ferrari Purosangue.

Țintă de 550.000 de livrări pentru Xiaomi

În ciuda creșterii numărului de comenzi, Xiaomi trebuie încă să accelereze livrările pentru a se apropia de ținta anuală de 550.000 de vehicule. Compania a livrat aproximativ 286.000 de vehicule în primele 9 luni, echivalentul a aproximativ 52,1% din obiectivul său anual.

Piața vehiculelor electrice cu autonomie extinsă (EREV) pe care a intrat Xiaomi se află, de asemenea, sub presiune. Vânzările cu amănuntul din China ale vehiculelor EREV au scăzut cu 15,85% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 616.000 de vehicule în primele 8 luni, potrivit Asociației Chineze a Autoturismelor (CPCA).

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Tags: mașini electrice Stiri China Stiri Auto
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