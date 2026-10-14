Cinci bărbați din Olt au furat 41 de televizoare direct din remorca unui TIR aflat în mers, pe o șosea din Mehedinți

Cinci bărbați din județul Olt sunt suspectați că au furat aproximativ 41 de televizoare Samsung, în valoare de 50.000 de euro, din remorca unui TIR aflat în tranzit, pe o șosea din apropierea municipiului Drobeta-Turnu Severin. Polițiștii au făcut nouă percheziții domiciliare în mai multe localități din Olt, de unde au ridicat televizoare, bani și o autoutilitară care ar fi fost folosită la comiterea furtului, conform Observator News și Jurnalul Olteniei.

Potrivit anchetatorilor, la jaf ar fi participat și șoferul autocamionului.

Furtul a avut loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie 2026, într-o localitate din apropierea municipiului Drobeta-Turnu Severin.

Cei cinci suspecți, cu vârste cuprinse între 28 și 38 de ani, s-ar fi deplasat cu două autovehicule, dintre care unul ar fi avut rol de antemergător. Pentru a nu fi identificați, aceștia ar fi folosit numere de înmatriculare false.

Ajunși la TIR, bărbații ar fi forțat accesul în remorcă și ar fi sustras aproximativ 41 de televizoare noi Samsung.

„Din datele anchetei rezultă că la comiterea faptei ar fi participat și conducătorul autocamionului”, au transmis polițiștii.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 50.000 de euro.

Marți dimineață, 13 octombrie, polițiștii din cadrul IPJ Mehedinți au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară în județul Olt, în dosarul penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Descinderile au avut loc în localitățile Slatina, Piatra-Olt, Șerbănești, Măgura și Scornicești.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și au ridicat 13 televizoare Samsung, cu diagonala de 163 de centimetri.

Dintre acestea, 11 erau sigilate, în ambalajele originale, unul fusese desigilat, dar se afla încă în cutie, iar un alt televizor era folosit și funcționa.

În timpul descinderilor, polițiștii au mai găsit 30.400 de lei, 3.750 de euro și 20 de lire sterline.

Polițiștii au găsit 30.000 de lei și 3.750 de euro, la percheziții Sursa foto: Politia Română

De asemenea, au fost descoperite 79 de articole pirotehnice din categoria P1. Anchetatorii au ridicat telefoanele mobile ale persoanelor cercetate și o autoutilitară despre care există indicii că ar fi fost folosită la comiterea furtului.

Cei cinci bărbați, cu vârste între 28 și 38 de ani, au fost duși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale.

„În baza mandatelor de aducere, cele cinci persoane urmează să fie conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, în vederea dispunerii măsurilor legale”, se arată în comunicatul IPJ Mehedinți.