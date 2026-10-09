Are inteligența artificială drepturi? Anthropic introduce o regulă bizară și interzice „bullying-ul” împotriva lui Claude

Anthropic își actualizează politica de utilizare pentru prima dată după mai bine de un an, introducând reguli mai stricte pentru a combate utilizările abuzive în domenii precum interferențele electorale, dezvoltarea de arme, supravegherea și aplicațiile din domeniile de sănătate sau financiare.

Una dintre cele mai notabile schimbări vizează interzicerea „comportamentului abuziv sau crud susținut și inutil” îndreptat împotriva modelului său de inteligență artificială, Claude.

Compania a anunțat deja, în august 2025, că va permite lui Claude să încheie conversațiile cu utilizatorii care manifestă un comportament „persistent dăunător sau abuziv” ca parte a cercetărilor sale asupra „bunăstării modelelor”.

Actualizarea din 2026 confirmă că întreruperea conversațiilor rămâne „principalul mecanism de aplicare”, însă nu a fost specificat dacă vor fi introduse și alte măsuri, cum ar fi interdicțiile pentru utilizatori.

Conform unei declarații ale Anthropic, citată de The Verge, regulile vor fi aplicate doar în cazuri extreme, „unde utilizatorii acționează în mod repetat cu cruzime, fără un scop clar”. Frustrările obișnuite ale utilizatorilor sau testarea modelelor nu intră sub incidența acestei interdicții.

Interdicții mai clare împotriva propagandei și a dezvoltării de arme

Noile reglementări includ și consolidarea restricțiilor existente într-o interdicție explicită a campaniilor comerciale sau politice înșelătoare. În contextul creșterii propagandei generate de AI, Anthropic interzice „eforturile de a ascunde sursa unui mesaj sau de a amplifica conținutul prin conturi sau postări false”.

În plus, în secțiunea dedicată alegerilor, sunt sancționate practicile precum dezinformarea alegătorilor, perturbarea procesului electoral, imitarea candidaților sau a oficialilor electorali și încercările de a reduce participarea la vot. În ceea ce privește dezvoltarea armelor, compania a precizat că regula sa publică de interzicere a utilizării lui Claude în acest scop rămâne în vigoare, dar este extinsă.

Acum, sunt interzise și utilizările pentru „software și componente care fac armele funcționale, precum și acțiuni precum înarmarea dronelor și a altor vehicule autonome”. Potrivit unui raport publicat de companie în 2025, Claude a fost folosit tot mai des pentru activități de supraveghere, inclusiv pentru identificarea și urmărirea „disidenților politici”.

Ca răspuns, Anthropic a clarificat că orice acțiune de „urmărire a persoanelor fără consimțământul acestora” este strict interzisă, fie că implică monitorizarea în timp real sau analiza datelor colectate anterior.

„Claude nu poate fi folosit pentru a decide sau recomanda cine să fie investigat, arestat sau acuzat într-un proces de justiție penală. De asemenea, interzicem utilizarea lui Claude pentru dezvoltarea sau îmbunătățirea instrumentelor de supraveghere”, a explicat compania.

Colaborări cu guverne și reglementări pentru hardware

Anthropic a anunțat că regulile pot fi ajustate pentru contractele cu „anumiți clienți guvernamentali”, dacă firma consideră că există suficiente măsuri de protecție pentru a reduce riscurile potențiale. De altfel, compania a colaborat în trecut cu armata SUA, ceea ce sugerează o posibilă flexibilitate în aplicarea acestor interdicții în anumite parteneriate strategice.

Un alt aspect nou al politicii de utilizare este legat de conectarea modelelor AI la hardware capabil să efectueze acțiuni fizice autonome cu potențial de a provoca răni. Anthropic subliniază că, în astfel de cazuri, un „operator calificat trebuie să poată observa echipamentul și să îl oprească, dacă este necesar”. Nu este însă clar dacă acest operator trebuie să fie neapărat uman, ceea ce ar putea indica interesul companiei pentru dezvoltarea de sisteme robotizate avansate.

Dezbaterea despre conștiința AI

În ultimii ani, Anthropic a pus întrebări controversate despre conștiința modelelor de AI. „Întrebările despre experiența internă potențială, conștiința, statutul moral și bunăstarea modelelor sunt chestiuni serioase pe care le investigăm pe măsură ce modelele devin mai sofisticate și capabile”, a declarat Kyle Fish, liderul cercetărilor privind bunăstarea modelelor la Anthropic, pentru sursa citată, în februarie 2026.

În aceeași lună, CEO-ul companiei, Dario Amodei, a declarat într-un podcast: „Nu știm dacă modelele sunt conștiente”. Industria AI rămâne divizată în privința acestor idei. În septembrie 2026, codul de conduită al Microsoft AI a atras atenția printr-o poziție fermă împotriva conceptului de „bunăstare a modelelor”.