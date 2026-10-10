Faye Edwards, o femeie din Cornwall, Marea Britanie, mamă a doi copii, a crezut că a prins o ofertă excelentă pe populara platformă de comerț online Temu, de unde a comandat un set de scule destinat fiului ei. Bucuria chilipirului promis s-a transformat însă rapid într-o surpriză totală în momentul în care pachetul a ajuns la destinație, relatează site-ul Blic, parte a grupului Ringier.

La deschiderea micii cutii albe livrate de curier, femeia nu a găsit cheile tubulare pe care le aștepta, ci un obiect cu totul diferit: un recipient ce semăna cu un termos, pe care era imprimată doar o fotografie cu setul de unelte.

Cum s-a produs confuzia la cumpărături

Faye Edwards a decis să își împărtășească experiența pe rețelele de socializare, atât pentru a-i amuza pe internauți, cât și pentru a-i avertiza pe ceilalți cumpărători online cu privire la atenția sporită necesară la verificarea descrierilor de produs.

Femeia a explicat ulterior cum a ajuns să facă această greșeală în timpul plasării comenzii.

Ea era convinsă că cumpără un set de chei tubulare, respectiv o unealtă destinată deșurubării șuruburilor și piulițelor.

În cele din urmă, s-a dovedit că obiectul achiziționat era doar un termos imprimat cu motivul acelei unelte.

Reacția internetului și experiențele altor cumpărători

Postarea britanicei a strâns rapid mii de reacții și comentarii, stârnind hohote de râs în mediul online.

Din mesajele lăsate de internauți s-a dovedit însă că Faye nu este singura cumpărătoare care a trecut printr-o astfel de situație pe platforma de e-commerce.

Mai mulți utilizatori au mărturisit că au trecut prin experiențe aproape identice, comandând obiecte care păreau unelte sau echipamente în pozele de prezentare, dar care s-au dovedit a fi produse complet diferite la livrare.