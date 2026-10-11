Susține Susține

Politica unui singur copil pune în pericol intenția Chinei de a domina economia mondială

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
Comentează
O stradă din China
Pe lângă problemele demografice, China se confruntă și cu o paralizie politică. Sursa foto: Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

China se află într-o criză demografică profundă, care pune în pericol intenția de a domina economia mondială. Creșterea rapidă a economiei chineze din perioada de reformă, între 1978 și începutul anilor 2000, a fost susținută de o populație activă în continuă expansiune, care a atins un vârf de 75% din totalul populației în 2010. Însă, declinul demografic, alimentat de politica unui singur copil și de scăderea ratelor fertilității, a dus la o scădere a populației totale încă din 2021, când țara a atins apogeul demografic de 1,4 miliarde de locuitori, arată o analiză publicată de portalul Foreignaffairs.com.

Cuprins:

Îmbătrânirea forței de muncă pune în pericol viitorul Chinei

Populația activă din China, cuprinsă între 15 și 64 de ani, a intrat într-un declin semnificativ, iar populația în vârstă de 65 de ani și peste va reprezenta 30% din totalul populației până în anii 2040, conform estimărilor. În același timp, natalitatea continuă să fie sub rata de înlocuire, ceea ce înseamnă că numărul total al locuitorilor scade cu trei până la patru milioane anual, echivalentul pierderii unui oraș de dimensiunea Los Angeles.

„China se îndreaptă spre un secol de declin demografic, iar acest lucru va remodela economia și politica țării la fel de dramatic cum a făcut-o creșterea demografică a secolului trecut”, notează sursa citată mai sus.

Cum afectează regresul politic și rigiditatea economia din China

Pe lângă problemele demografice, China se confruntă și cu o paralizie politică. Sub conducerea președintelui Xi Jinping, Partidul Comunist Chinez (PCC) s-a îndepărtat de modelul său tehnocratic de guvernare, apropiindu-se tot mai mult de un regim autocratic bazat pe conducerea unui singur om. În 2018, Xi a eliminat limitele constituționale ale mandatului său, iar la Congresul al XX-lea al PCC, în 2022, a consolidat puterea personală, înconjurându-se de susținători loiali.

Această concentrare a puterii, combinată cu refuzul de a implementa reforme economice esențiale, precum creșterea consumului intern și întărirea rețelelor de securitate socială, înseamnă că China nu este pregătită să facă față provocărilor viitoare, mai arată analiza realizată de portalul Foreignaffairs.com. O astfel de rigiditate politică amintește de dinastia Ming, un regim sclerotic care a căzut din cauza stagnării și a diviziunilor sociale adâncite.

Inegalitățile sociale și diferențele de venituri dintre mediul urban și rural, o altă problemă

Problemele Chinei sunt amplificate de diferențele uriașe dintre populația urbană și cea rurală. În timp ce pensionarii din mediul urban au beneficiat în 2022 de pensii anuale în valoare de 6.080 de dolari, cei din mediul rural au primit doar 345 de dolari pe an. Aceste discrepanțe agravează tensiunile sociale și descurajează formarea familiilor.

Între 2013 și 2024, căsătoriile noi în China au scăzut cu 55%, iar strategiile guvernului de a încuraja natalitatea – precum bonusurile pentru copii și concediile parentale – s-au dovedit ineficiente.

Ce soluție are China în criza forței de muncă

O posibilă soluție pentru criza forței de muncă din China ar putea fi imigrația, așa cum s-a întâmplat în alte țări cu populație îmbătrânită, precum Coreea de Sud. Însă, politica de nativism promovată de PCC face dificilă atragerea forței de muncă străine. În 2025, guvernul chinez a anunțat un nou tip de viză pentru tinerii talentați din domeniile STEM, dar un val de opoziție publică a blocat implementarea acestei măsuri.

Lecția pe care SUA ar putea să o învețe din criza demografică a Chinei

Situația din China oferă o lecție valoroasă și Statelor Unite. Deși SUA se bucură încă de un avantaj demografic datorită imigrației, rata natalității a scăzut sub nivelul de înlocuire încă din 2008.

În plus, o politică restrictivă în privința imigrației riscă să accelereze, pentru prima dată în istorie, declinul populației americane, conform unor date care urmează să fie publicate în 2027. Similar cu China, și SUA se confruntă cu blocaje politice și inegalități economice, iar aceste probleme ar putea împiedica adoptarea unor măsuri urgente pentru a preveni o criză demografică.

„Criza demografică nu este inevitabilă. Este rezultatul unor alegeri – fie susținem familiile, fie le impunem restricții; fie primim imigranți, fie îi excludem; fie sprijinim tinerii, fie protejăm privilegiile celor deja înstăriți”, se arată în analiza Foreignaffairs.com.

În timp ce China pare să meargă pe o cale fără întoarcere, Statele Unite mai au încă puterea de a lua decizii diferite, care să le asigure un viitor mai luminos.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri China
Parteneri
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Viva.ro
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Unica.ro
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
Gsp.ro
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Gsp.ro
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
Nicolae Ceaușescu. Sursa foto: Profimedia
Exclusiv
Știri România
10:00
Războiul Securității din România comunistă cu coletele din străinătate. Ajutoare din Occident, tratate ca obiecte de spionaj
Serviciul de Protecție și Pază
Analiză
Știri România
07:00
Serviciile secrete din România de după 1990. Cum a evoluat SPP de la garda personală a lui Iliescu la „statul paralel” al lui Pahonțu
Parteneri
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Adevarul.ro
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Wyscout a dat verdictul în lupta pentru titlu! Cifrele care arată cine este marea favorită la câștigarea SuperLigii
Fanatik.ro
Wyscout a dat verdictul în lupta pentru titlu! Cifrele care arată cine este marea favorită la câștigarea SuperLigii
Salariul minim din iulie 2026 aduce un cost lunar de 4.418 lei pentru angajator. Ce condiții se aplică
Financiarul.ro
Salariul minim din iulie 2026 aduce un cost lunar de 4.418 lei pentru angajator. Ce condiții se aplică
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Marcel și Armina au părăsit Insula Iubirii
Stiri Mondene
10:04
Armina și Marcel au părăsit „Insula Iubirii” 2026. Pentru cei doi testul s-a încheiat, după ce soția lui "Maluma de Tenerife" a ajuns de urgență la spital
Puya
Stiri Mondene
09:34
Puya, despre retragerea din muzică. „Mai bine pui tu punct decât să pună alții. Mie îmi face plăcere să-mi aud vocea”
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
O nouă mașină își face debutul în România » Costă sub 30.000 de euro și a fost prezentată la Salonul Auto București
Gsp.ro
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Parteneri
Victoria de etapă a României în lupta pentru bugetul Uniunii Europene
Mediafax.ro
Victoria de etapă a României în lupta pentru bugetul Uniunii Europene
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Fructul românesc care se vinde cu 6 lei/kg, dar ajunge greu pe rafturile supermarketurilor
Observatornews.ro
Fructul românesc care se vinde cu 6 lei/kg, dar ajunge greu pe rafturile supermarketurilor
Karina, o cântăreață și fostă concurentă la o emisiune TV, s-a stins din viață în urma unei boli necruțătoare: „Era un suflet frumos, talentat și cu adevărat minunat”
Kanald.ro
Karina, o cântăreață și fostă concurentă la o emisiune TV, s-a stins din viață în urma unei boli necruțătoare: „Era un suflet frumos, talentat și cu adevărat minunat”
POLITIC
luca-niculescu-8-octombrie-2026
Politică
10 oct.
Premierul desemnat Luca Niculescu anunță prioritățile din programul de guvernare: majorări pentru pensiile mici și reluarea legii salarizării unitare
Relațiile româno-ungare au devenit mai strânse în 2026 după schimbarea de guvern de la Budapesta, susține Valentin Năumescu. Foto: Getty Images
Politică
10 oct.
România și Ungaria își unesc forțele pentru bugetul UE și sprijinul pentru Ucraina
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Arlauskis, dezvăluire șoc: “Vreau să fiu înmormântat în careul de 6 metri!”
Fanatik.ro
Arlauskis, dezvăluire șoc: “Vreau să fiu înmormântat în careul de 6 metri!”
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri România
11:24
Val de ploi torențiale, lapoviță și ninsori și scăderi bruște de temperatură: ANM a emis un cod galben de vreme rea pentru 11 județe
Sănătate
11:09
Trucul simplu și ieftin care te scapă de umiditatea și mucegaiul din baie: ingredientul din bucătărie care absoarbe apa din aer
Lifestyle
11:02
Cât timp se fierb cartofii pentru un piure reușit
Stiri Mondene
10:48
Andra și Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă la filmărle pentru „Românii au talent” 2027. Imagini rare cu juriul de la Pro TV
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
10 oct.
Un fruct exotic a cucerit România, iar vânzările au explodat: dăm peste 49 de milioane de euro pe el, în fiecare an: „Se cultivă și la noi acum”
Auto
10 oct.
5 mașini second-hand bune sub 5.000 de euro pe care le recomandă experții germani
Lifestyle
9 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026. Luna Nouă în Balanță
Știri România
09:04
Loto 6/49 din 11 octombrie 2026. Report de peste 2,54 milioane de euro la 6/49, categoria I
Casa realizată din panouri din coji de orez în SUA
Lifestyle
09:38
Casele din coji de orez pe care le construiesc americanii împotriva poluării, dar care arată ca niște vile de lux
Litoralul de la Mamaia. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Cultură și Vacanțe
09:26
România, lider în UE la turismul intern: 89% dintre călătoriile românilor sunt făcute în țară, arată datele Eurostat
Atac nuclear
Lifestyle
07:53
Războiul nuclear și inteligența artificială ar putea aduce sfârșitul omenirii până în 2100, arată The Lancet
Fructe proaspete, fructe de pădure și legume la taraba unei piețe agricole
Longevitate
07:45
Fructul pe care un cercetător în longevitate îl mănâncă în fiecare zi: ajută la reducerea riscului de boli cronice și demență
Un obiect neobișnuit te ajută să îți protejezi hainele din valiză. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
10 oct.
Trucul genial cu baloane în valiză care te scutește de neplăceri: metoda ieftină previne scurgerea lichidelor în bagaje
Dafin, cimbru și mărar
Lifestyle
10 oct.
Cum se conservă frunzele de dafin, cimbru și mărar pentru iarnă
Ce este zona 2 de efort în timpul antrenamentelor
Lifestyle
17 sept.
Ce este zona 2 de efort și de ce e cea mai bună pentru arderea grăsimilor
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Lifestyle
23 sept.
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Trei camioane într-o parcare
Știri România
10 oct.
Șofer român de TIR, prins după ce a furat 1.200 de litri de motorină din trei camioane, în Italia. Cum l-au descoperit polițiștii
Daria Maria Buzica
Știri România
10 oct.
RO-Alert în București, după ce Daria Maria Buzica, o fată de 15 ani din Sectorul 4, a dispărut
Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești
Știri România
10 oct.
Americanii de la NuScale au refuzat condițiile României pentru mini-reactoarele de la Doicești și propun opțiuni pe acțiuni în loc de garanții
O femeie cu cămașă galbenă care își strânge mai multe obiecte de pe birou într-o cutie
Știri România
10 oct.
Româncă din Italia, concediată după ce şi-a prelungit concediul ca să-și îngrijească mama bolnavă de cancer. Femeia lucra de 11 ani în companie
Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Hepta
Opinii
10:31
Cinci luni de criză. Patru nominalizări. Nimeni nu s-a mișcat nici măcar un centimetru
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
9 oct.
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
9 oct.
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu