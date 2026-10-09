Un tren controlat de la distanță a fost testat la Henningsdorf, Germania, pe 3 octombrie. Mecanicul era la 20 de kilometri distanță, controlând totul printr-un sistem bazat pe tehnologia 5G, relatează Business Insider Polonia, care a trimis un reporter în garnitura testată.

Trenurile controlate de la distanță nu mai reprezintă doar un vis din filmele SF. Recent, compania franceză Alstom a prezentat o tehnologie revoluționară la o fabrică din Henningsdorf, lângă Berlin, unde un tren S-Bahn a fost condus de un mecanic aflat la 20 de kilometri distanță, în vestul capitalei germane. Acest experiment promite să schimbe viitorul transportului feroviar,

Control de la distanță pe baza rețelei 5G

Tehnologia dezvoltată de Alstom permite mecanicului să opereze trenul de la distanță, folosind o conexiune stabilă prin rețeaua 5G.

În timpul demonstrației, pasagerii au putut vedea pe ecrane imaginea mecanicului Sven, care manevra trenul fără să fie prezent fizic în cabină.

„Zâmbind, Sven a încetinit trenul, i-a schimbat direcția și a reluat călătoria fără probleme”, a scris Mateusz Madejski, jurnalist Business Insider Polonia aflat în trenul testat.

Deși mecanicii de rezervă erau prezenți în cabină ca măsură de siguranță, aceștia nu au fost nevoiți să intervină. Totul a decurs conform planului/

Care este viitorul trenurilor autonome?

Sistemul este deja testat în garajele operatorului S-Bahn din Munchen, iar Alstom susține că tehnologia este pregătită pentru implementare la scară largă.

Totuși, utilizarea trenurilor autonome în transportul de călători rămâne deocamdată o perspectivă îndepărtată pentru Europa.

Reglementările actuale și problemele legate de stabilitatea rețelei 5G sunt principalele obstacole în calea adoptării rapide a acestei soluții.

Deocamdată, trenurile controlate de la distanță ar putea fi utilizate în depouri, unde se efectuează numeroase manevre scurte fără pasageri.

Un mecanic de la distanță poate dirija rapid mai multe garnituri, economisind astfel timp și resurse, au explicat reprezentanții Alstom și Deutsche Bahn (DB).

O soluție pentru viitorul mobilității urbane

Conform prognozelor, industria feroviară europeană va crește cu aproximativ 3% anual până în 2030, iar numărul călătoriilor pe cale ferată s-ar putea dubla până în 2050.

Orașele mari investesc intens în infrastructura feroviară și în sistemele de transport în comun, pe fondul creșterii populației urbane și al priorității pentru soluții ecologice.

Totuși, lipsa de personal calificat, în special mecanici, reprezintă o provocare majoră pentru a susține această expansiune.

„Presiunea pentru adoptarea mecanicilor de la distanță și a sistemelor autonome va crește în următorii ani”, au adăugat oficialii Alstom.