Apelurile de tip spam continuă să fie o problemă deranjantă, în ciuda progreselor tehnologice care ar fi trebuit să le reducă semnificativ. Deși aplicații precum Truecaller au fost utile pentru identificarea apelanților și filtrarea mesajelor nedorite de-a lungul anilor, telefoanele moderne cu Android și iOS au acum funcții proprii care elimină necesitatea utilizării unor aplicații terțe sau a abonamentelor plătite pentru a evita aceste apeluri.

Soluții de la operatorii de telefonie mobilă

Pe lângă funcțiile integrate în telefon, operatorii de telefonie mobilă oferă adesea și opțiuni de protecție împotriva spam-ului.

În funcție de companie, aceste funcții pot fi activate implicit. Dacă nu, verifică setările contului tău online sau aplicația operatorului pentru a activa protecția împotriva apelurilor nedorite.

Cum să blochezi apelurile spam pe iPhone

Pentru utilizatorii de iPhone, există opțiuni utile integrate în sistemul de operare. Accesează Setări > Aplicații > Telefon. Aici, în secțiunea Filtrare apeluri, activează opțiunea „Spam”.

Astfel, apelurile identificate de operator ca fiind nedorite nu vor suna, ci vor fi trimise automat către mesageria vocală. În aplicația Telefon, aceste apeluri vor apărea în secțiunea Spam, accesibilă din butonul din colțul dreapta sus.

Pentru o mai bună organizare a jurnalului de apeluri, activează și funcția „Apeluri necunoscute” din aceeași secțiune. Astfel, apelurile recente de la numere care nu sunt în lista ta de contacte vor fi mutate în secțiunea „Apeluri necunoscute”.

Dacă vrei ca un anumit număr să nu mai fie considerat necunoscut, folosește opțiunea „Marchează ca cunoscut”. Pe aceeași pagină de setări, secțiunea „Ecranizare apeluri necunoscute” oferă trei opțiuni. Setarea implicită este „Niciodată”, care permite tuturor apelurilor să sune normal. Opțiunea „dă pe Silent” este cea mai strictă, mutând toate apelurile de la numere necunoscute direct în mesageria vocală.

E important să te asiguri că numerele relevante, cum ar fi cele ale medicilor sau clienților, sunt salvate în agenda ta pentru a evita pierderea unor apeluri importante din cauza acestor setări.

Cum să blochezi apelurile spam pe Android

Majoritatea telefoanelor cu Android dispun de funcții de detectare a apelurilor spam, însă disponibilitatea și eficiența acestora variază în funcție de modelul telefonului, versiunea Android și aplicația de apelare utilizată.

Aplicația „Telefon” de la Google, cea nativă pe multe device-uri cu Android, include capabilități de identificare și filtrare a apelurilor nedorite. Dacă telefonul tău folosește o altă aplicație de apelare, verifică setările acesteia sau descarcă aplicația Google Phone și seteaz-o ca implicită.

Pentru a configura aceste funcții, deschide aplicația Telefon, accesează meniul format din trei linii orizontale din stânga sus și selectează „Setări”. În secțiunea „Asistență pentru apeluri”, intră în „Identificare apelant și spam”. Activează opțiunea „Afișează ID-ul apelantului și spam” pentru a primi o avertizare despre apelurile potențial nedorite.

Dacă dorești să mergi mai departe, activează „Filtrare apeluri spam” pentru a fi trecute pe silent în mod automat. Chiar dacă aceste apeluri vor fi silențioase, vei putea vedea apelurile pierdute și mesajele vocale din aplicația Telefon.

Pentru ca aceste opțiuni să funcționeze, ai nevoie de un telefon cu Android 6.0 sau o versiune mai nouă, precum și de ultima versiune a aplicației Google Phone setată ca implicită.

Funcții avansate pe Samsung și telefoane Pixel

În plus, unele telefoane Android, cum ar fi cele produse de Samsung sau Google, oferă funcții avansate ca să vezi cine sună, similare opțiunii „Întreabă motivul apelului” de pe iPhone.

Dacă deții un Pixel 6 sau un model mai nou, accesează aplicația Telefon, apoi Setări > Spam și Ecranizare Apeluri > Ecranizare Apeluri pentru a activa funcția. Pe telefoanele Samsung compatibile, deschide aplicația Telefon, apasă pe pictograma cu trei puncte din colțul dreapta sus și navighează la Setări > Ecranizare apeluri.