O designeră de interioare din Ucraina și soțul ei spaniol au transformat o casă veche din Carpați, cumpărată acum 5 ani, într-o locuință stilată, păstrând spiritul istoric al regiunii, potrivit imaginilor publicată pe contul de Instagram siesta.v.karpatah.

Un cuplu format dintr-o designeră de interioare din Ucraina și soțul său spaniol a transformat o casă veche dintr-un cătun izolat din Munții Carpați într-un cămin primitor, păstrând autenticitatea locului.

Achiziționată în urmă cu 5 ani, casa de peste o sută de ani a fost considerată de cunoscuți o ruină fără speranță. „Pur și simplu demolați-o, este prea veche!”, i-au sfătuit mulți.

În ciuda scepticismului, cei doi au văzut în această construcție povestea generațiilor trecute și o valoare unică în textura lemnului vechi, imposibil de reprodus în fabricile moderne.

Procesul de renovare, documentat pe Instagram, a fost o provocare majoră.

Ne-am asumat un risc. Acești cinci ani au fost plini de muncă grea, greșeli și o luptă zilnică cu condițiile din Munții Carpați

Transformarea este spectaculoasă, lucru evidențiat de fotografiile de arhivă comparate cu stadiul actual al locuinței.

Un punct central al casei este soba tradițională din lut alb, care încălzește întreaga locuință și adaugă un farmec aparte atmosferei.

Aceasta nu doar că oferă confort termic, dar simbolizează și legătura cu tradițiile locale. În acest cămin, cei doi cresc acum un copil, iar viața lor în mijlocul munților exemplifică perfect conceptul de „siestă europeană”.

Proprietara, care este și artistă, a reușit să îmbine modernitatea cu elementele autentice ale regiunii.