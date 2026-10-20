Un studiu guvernamental american arată că peste 90% dintre pasagerii accidentelor aviatice din SUA între 1983 și 2000 au supraviețuit, relatează Onet. Alegerea locului și pregătirea unui plan pot salva vieți.

Cum să supraviețuiești unui accident aviatic: sfaturi esențiale pentru siguranța ta

Zborul cu avionul este considerat unul dintre cele mai sigure mijloace de transport, iar cercetările recente confirmă acest lucru.

Potrivit unui studiu realizat de Boeing, rata de supraviețuire în cazul unui accident aviatic a ajuns la 96% datorită progreselor tehnologice și regulamentelor stricte din aviație.

Planificarea este esențială

Crearea unui plan de acțiune în caz de urgență poate salva vieți. Conform unui studiu realizat de guvernul SUA, o treime dintre victimele accidentelor aviatice ar fi putut supraviețui dacă ar fi urmat măsuri de precauție simple.

Este esențial să asculți cu atenție instrucțiunile de siguranță oferite de echipaj și să localizezi cele mai apropiate ieșiri de urgență.

Numără rândurile dintre locul tău și ieșirile de urgență din față și din spate, astfel încât să le poți găsi în caz de fum sau întuneric.

Alegerea locului poate face diferența

Deși există opinii contradictorii, multe studii sugerează că locurile din partea din spate a avionului sunt cele mai sigure.

Potrivit unui documentar realizat de Channel 4 în 2012, o simulare a unui accident cu un Boeing 727 a arătat că pasagerii din față nu ar fi avut șanse de supraviețuire, în timp ce 78% dintre cei din partea din spate ar fi putut scăpa cu viață.

În plus, poziționarea lângă o ieșire de urgență poate crește șansele de supraviețuire, conform unui studiu al Universității din Greenwich.

Regula celor 3 și 8 minute

Statisticile arată că cele mai periculoase momente ale unui zbor sunt primele 3 minute după decolare și ultimele 8 minute înainte de aterizare.

67% dintre accidentele aviatice comerciale din perioada 1959-2024 s-au produs în acest interval, conform unui raport Boeing.

În aceste momente, este esențial să fii vigilent, să porți centura de siguranță și să eviți să-ți distragi atenția cu activități precum ascultarea muzicii sau folosirea dispozitivelor electronice.

Poziția de siguranță poate salva vieți

Adoptarea poziției de siguranță (numită „brace position”) este încă un subiect de dezbatere.

Cu toate acestea, experții susțin că această poziție are trei scopuri principale: reducerea mișcării corpului la impact, prevenirea aruncării corpului înainte și protejarea picioarelor și a gleznelor, care sunt esențiale pentru evacuarea rapidă.

Centura de siguranță: un detaliu vital

Un aspect surprinzător evidențiat de investigațiile accidentelor aviatice este dificultatea pasagerilor de a-și desprinde centurile de siguranță din cauza stresului.

În loc să elibereze centura prin tragerea cataramei, mulți încearcă să apese un buton, așa cum sunt obișnuiți de la mașini.

Familiarizarea cu mecanismul centurii de avion poate face o diferență crucială.

Evacuarea rapidă: cheia supraviețuirii

Timpul este esențial în cazul unui accident aviatic. Pasagerii au doar 90 de secunde să evacueze aeronava înainte ca fumul și flăcările să devină letale.

Raportul IATA din 2026 arată că, din păcate, 40% dintre pasageri ar încerca să-și recupereze bagajele în timpul evacuării, punându-și astfel viața în pericol.

Experții recomandă să renunți la orice bagaj și să acționezi rapid pentru a ajunge la ieșirea de urgență.

Evită inhalarea fumului

În multe accidente, principala cauză a deceselor nu este impactul, ci inhalarea de fum. Este recomandat să-ți protejezi căile respiratorii cu o bucată de material umed și să te deplasezi rapid, evitând să te apleci prea mult pentru a nu fi călcat.