Odată cu scăderea temperaturilor și debutul sezonului de încălzire, excesul de umiditate devine o problemă extrem de frecventă în multe locuințe. Geamurile aburite, mirosul închis, pereții umezi și apariția mucegaiului sunt neplăceri specifice toamnei și iernii, când spațiile interioare sunt aerisite mai rar. Baia, cămara și dressingul sunt printre cele mai afectate încăperi, din cauza vaporilor de apă generați constant și a ventilației adesea insuficiente, relatează site-ul Blic, parte a grupului Ringier.

Înainte de a investi în dezumidificatoare electrice scumpe sau în soluții chimice agresive, există o metodă naturală, la îndemâna oricui, care ajută la menținerea unui aer mai uscat în încăperile mici: utilizarea sării grunjoase.

Cum funcționează sarea grunjoasă împotriva umidității

Sarea grunjoasă are proprietăți higroscopice naturale, ceea ce înseamnă că atrage și absoarbe eficient apa din aerul înconjurător.

Plasată în spațiile potrivite, ea acționează ca un absorbant ecologic care reduce nivelul de umezeală din atmosferă.

Această metodă este deosebit de eficientă în spații restrânse, unde vaporii de apă se acumulează rapid, cum ar fi băile fără geam, debarele, dulapurile sau cămările.

Marele avantaj al acestei soluții constă în simplitatea ei. Nu este nevoie de pregătiri speciale sau de echipamente costisitoare: este suficient să umpli un bol cu sare grunjoasă și să îl așezi în colțul cel mai expus la umezeală.

După câteva zile, sarea va începe să absoarbă apa, devenind umedă sau întărindu-se. Când își schimbă textura, este momentul să fie înlocuită cu o cantitate proaspătă.

Soluții complementare și regula de aur pentru o casă sănătoasă

Deși sarea grunjoasă este un prim ajutor excelent pentru un exces moderat de umezeală, ea nu poate înlocui măsurile de prevenție pe termen lung în cazul unor probleme structurale ale clădirii.

Aerisirea regulată rămâne cel mai important obicei pentru prevenirea mucegaiului, chiar și în zilele geroase de iarnă.

Este esențial ca baia să fie ventilată corespunzător imediat după duș, iar în cazul spațiilor care nu dispun de fereastră, sistemul de ventilație sau grila de evacuare trebuie verificate periodic pentru a asigura un tiraj corect.

Pe lângă sarea grunjoasă, există și alte materiale casnice eficiente în captarea vaporilor de apă:

Cărbunele din lemn : Poate fi pus într-o cutie din plastic perforată, permițând aerului să circule liber și să lase umezeala în recipient.

Poate fi pus într-o cutie din plastic perforată, permițând aerului să circule liber și să lase umezeala în recipient. Hârtia veche de ziar: Absoarbe rapid picăturile de apă de pe suprafețe și poate fi așezată pe rafturile din cămară sau dulapuri pentru a proteja obiectele depozitate.