Cum vor putea fermierii să achiziționeze terenuri agricole prin leasing fără a plăti suma integrală de la început

Fermierii din România ar putea avea acces mai ușor la terenuri agricole printr-un nou mecanism de finanțare bazat pe leasing funciar, conform unui proiect de lege anunțat de ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna. Acesta a declarat că inițiativa își propune să sprijine atât fermele mici, cât și cele mari, oferind o soluție pentru lipsa de capital și reducerea achizițiilor speculative de terenuri, potrivit Adevărul.

Cum funcționează și cui i se adresează leasingul funciar

Leasingul funciar le-ar permite fermierilor să achiziționeze terenuri agricole fără a plăti întreaga sumă de la început. În schimb, aceștia ar urma să achite prețul terenului în rate eșalonate, pe o perioadă de timp stabilită prin contract. La finalul perioadei, terenul ar deveni proprietatea lor definitivă, conform condițiilor stipulate în înțelegerea legală.

„Am discutat foarte mult despre încă un proiect, despre leasingul funciar. Aici avem o lipsă de capital şi o lipsă de legislaţie, de legiferare a cumpărării terenurilor prin contracte de împrumut sau leasing pe termen mediu sau lung”, a explicat Tánczos Barna în cadrul unei conferințe de presă dedicate bilanțului mandatului său interimar.

Acest mecanism s-ar putea dovedi benefic în special pentru fermierii care nu dispun de resurse financiare suficiente, dar doresc să își extindă exploatațiile agricole.

Cum ar putea proiectul să limiteze achizițiile speculative

Inițiativa legislativă vizează și combaterea achizițiilor speculative, care, potrivit ministrului, îngreunează accesul fermierilor autohtoni la terenurile agricole.

„Astăzi, concurenţa din partea celor care dispun de capitaluri sau capital semnificativ în comparaţie cu fermierii care întâmpină probleme atât pe producţie, cât şi pe valorificare şi duc lipsă de capital este foarte mare”, a declarat Tánczos Barna.

Proiectul ar urma să susțină fermierii care vor să folosească terenurile în scop agricol

Acesta a subliniat că scopul proiectului este de a susține fermierii care vor să folosească terenurile în scopuri agricole, contribuind astfel la dezvoltarea sectorului agricol românesc.

„Pentru capitalizarea fermierilor care într-adevăr vor să cumpere teren nu pentru speculă, ci pentru a avea la dispoziţie pentru activitatea agricolă, este absolut necesară o modificare legislativă şi prin acest leasing funciar putem să venim în sprijinul tuturor fermierilor, mari sau mici, şi putem să îi degrevăm de lipsa de capital pentru investiţii”, a adăugat ministrul.

Deși proiectul este în lucru, detaliile tehnice ale mecanismului nu au fost încă prezentate public. Nu se cunosc momentan aspecte precum durata contractelor, valoarea avansului necesar, condițiile de eligibilitate sau criteriile de stabilire a prețului terenului. Totuși, Tánczos Barna a precizat că proiectul va fi înaintat Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

Ce prevede legislația actuală

În prezent, achiziția terenurilor agricole extravilane este reglementată de Legea nr. 17/2014, care include drepturi de preempțiune pentru anumite categorii de cumpărători, precum coproprietarii, rudele, arendașii sau statul, prin Agenția Domeniilor Statului. Procedura presupune publicarea ofertei de vânzare și respectarea unor termene legale înainte de finalizarea tranzacției.

Noua propunere legislativă privind leasingul funciar ar putea introduce o alternativă viabilă pentru fermieri, fără a înlocui complet regulile actuale privind vânzarea terenurilor agricole.

Proiectul ar putea converti împrumuturile fermierilor în contracte de leasing funciar

Un alt aspect important al proiectului este posibilitatea de a transforma anumite împrumuturi existente în contracte de leasing funciar, mai ales în cazul fermierilor care întâmpină dificultăți la plata ratelor.

„Acolo unde sunt probleme de plată a ratelor, în momentul de faţă putem să convertim acele împrumuturi în leasing funciar”, a explicat Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, citat de Adevărul.

Această măsură ar putea fi o gură de oxigen pentru agricultorii care se confruntă cu dificultăți financiare, dar rămâne de văzut în ce condiții vor putea fi implementate aceste schimbări. Nu au fost oferite detalii despre categoriile de împrumuturi vizate sau despre modul în care ar fi implicate instituțiile financiare în acest proces.