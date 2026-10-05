Strategia Apple în fața birocrației Uniunii Europene: de ce Siri AI rămâne blocat pe iPhone și când ar putea fi lansat

Utilizatorii Apple din Uniunea Europeană continuă să nu aibă acces la noul Siri AI, și această situație ar putea persista pentru o perioadă nedeterminată, deși mulți dintre aceștia devin din ce în ce mai vocali cu privire la „achiziționarea unui produs premium incomplet”.

Blocaj între Apple și UE din cauza Siri AI

Deși Siri AI reprezintă un important pas înainte pentru ecosistemul Apple, utilizatorii din Uniunea Europeană nu pot beneficia încă de funcțiile avansate promise în cadrul WWDC 2024. Motivul? Un conflict între Apple și reglementările impuse de Actul legislativ privind piețele digitale (DMA) al Uniunii Europene.

Conform PhoneArena, Uniunea Europeană consideră că decizia de a bloca lansarea Siri AI îi aparține în totalitate companiei Apple. Totuși, gigantul american își justifică poziția prin refuzul de a se conforma complet cerințelor Comisiei Europene, după ce strategia sa de lansare a fost respinsă.

Strategia Apple: presiune asupra Uniunii Europene

Mark Gurman, cel mai de încredere analist în ceea ce privește Apple, a dezvăluit în newsletter-ul său „Power On” că Apple folosește această întârziere ca strategie pentru a pune presiune pe Comisia Europeană.

Gurman susține că Apple mizează pe frustrarea utilizatorilor din UE, sperând că aceștia vor cere autorităților să permită lansarea Siri AI fără restricțiile actuale.

„Deși Siri AI ar putea să nu fie un element suficient de important în ecosistemul Apple pentru a genera o schimbare rapidă, am observat numeroase mesaje de nemulțumire din partea consumatorilor din UE”, a scris Gurman.

Consumatorii, ca de obicei, cei mai afectați

În acest conflict, utilizatorii europeni sunt cei care pierd cel mai mult. Aceștia continuă să plătească prețuri de vârf pentru device-urile Apple, fără să beneficieze de toate funcțiile promovate de companie, cum ar fi Siri AI. Telefoanele sunt cele afectate de DMA, iar Siri AI funcționează fără probleme pe laptopurile și sistemele desktop Mac ale utiliztorilor din UE.

Situația a generat dezbateri aprinse în mediul online, unde opiniile sunt împărțite. Unii susțin poziția fermă a Uniunii Europene, în timp ce alții consideră că autoritățile europene nu înțeleg pe deplin tehnologia și inovează regulamentele în mod arbitrar.