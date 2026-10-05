Echipa pirotehnică a ISU Iași a eliminat duminică 70 de elemente de muniție neexplodată descoperite într-o pădure din comuna Todirești, județul Iași. Printre acestea se numărau proiectile perforante și explozive, bombe de aruncător, o grenadă defensivă și muniție de infanterie.

„O plimbare prin pădure sau o zi de lucru în natură poate aduce descoperiri care ascund un pericol. Pentru ca oamenii să se întoarcă în siguranță acasă, la cei dragi, pirotehnicienii ieșeni intervin cu atenție și profesionalism ori de câte ori este semnalată prezența muniției neexplodate.”, a precizat ISU Iași.

Intervenția s-a desfășurat pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați din pădurea Stroiești, unde specialiștii Detașamentului 2 de Pompieri Iași au verificat și asanat zona. Muniția a fost transportată în condiții de siguranță pentru a fi depozitată și distrusă.

„Fiecare element de muniție ridicat înseamnă îndepărtarea unui pericol din locurile în care cetățenii muncesc, se plimbă sau își petrec timpul alături de copii. Fiecare intervenție cere răbdare, precizie și responsabilitate față de întreaga comunitate”, a transmis ISU Iași.

Conform datelor centralizate până la 4 octombrie, echipa pirotehnică a ISU Iași a desfășurat în 2026 nu mai puțin de 182 de misiuni, dintre care 173 pentru asanarea terenurilor și nouă pentru distrugerea muniției. În total, a fost verificată o suprafață de 40.480 de metri pătrați, fiind identificate 3.470 de elemente de muniție.