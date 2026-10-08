Maria, o pacientă oncologică din Poznan, a murit pe 23 iulie, după 46 de ore de așteptare la camera de urgență. Gazeta Wyborcza informează că familia cere explicații pentru condițiile inumane din spital.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Tragedie într-un spital din Poznan: o femeie cu mielom multiplu, identificată ca „doamna Maria”, a decedat în iulie după ce a așteptat 46 de ore pe Secția de Primiri Urgențe a Spitalului Regional de pe strada Lutycka.

Pacienta, care suferea de diaree, vărsături, febră și deshidratare, a fost plasată într-o izoletă, unde condițiile erau departe de standardele medicale.

Camera în care a fost internată era de fapt un spațiu de depozitare, a declarat fiul, pentru Gazeta Wyborcza.

„Pe ușă scria că este magazie. Înăuntru erau pături, stații de andocare stricate și alte dispozitive nefuncționale. Nu exista fereastră, sonerie de chemare, ventilație sau măcar o măsuță pentru a pune un pahar cu apă”, a explicat acesta.

Femeia, care suferea de paralizie parțială, a stat mai mult de 46 de ore pe o saltea dură, fără monitorizare constantă a funcțiilor vitale și fără un pat anti-escare.

Familia susține că, deși starea sănătății doamnei Maria se deteriora vizibil, personalul medical nu a intensificat tratamentul.

Fiul acesteia a observat dificultăți în stabilirea accesului intravenos, halucinații, puls accelerat, membre reci și buze vinete.

După transferul pe secția de boli interne, medicii au descris starea pacientei ca fiind critică. Aceasta a primit lichide, antibiotice, noradrenalină și oxigen, iar ulterior a fost intubată și transferată la Secția de Terapie Intensivă (OIOM). Din păcate, a decedat a doua zi dimineață după transfer.

Fiul doamnei Maria a sesizat procuratura, cerând clarificări asupra circumstanțelor care au dus la moartea mamei sale.

Nu acuz personalul medical de vină, dar vreau să știu adevărul.