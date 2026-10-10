O furtună de o violență rară a provocat distrugeri masive în vestul insulei Sicilia, unde orașul de coastă Marsala a fost măturat de două tornade simultane formate deasupra Mării Mediterane.

Un bărbat de 70 de ani, în stare critică

Fenomenele meteorologice extreme au provocat rănirea a zeci de persoane, spitalizarea de urgență a cel puțin 11 localnici și pagube materiale însemnate, relatează The Guardian.

Imaginile surprinse de localnici și distribuite pe rețelele de socializare arată două trombe marine care au avansat rapid dinspre mare spre zona urbană, măturând totul în cale.

În urma impactului, cel puțin 11 persoane au fost transportate la spital cu leziuni cauzate de cioburile ferestrelor sparte și de resturile de construcție purtate de rafalele de vânt.

Printre cazurile cele mai grave se numără un bărbat în vârstă de 70 de ani, internat în stare critică la spitalul din Mazara del Vallo cu multiple fracturi.

O școală a fost grav avariată

Impactul a fost resimțit violent și la o școală din localitate, unde furtuna a distrus ferestrele și a avariat grav structura clădirii.

În acel moment, în școală se aflau 273 de elevi. Șase copii au suferit tăieturi și leziuni minore, însă echipele de salvare au reușit evacuarea în siguranță a tuturor elevilor și cadrelor didactice. Imaginile realizate de dronele de intervenție au surprins geamuri sparte, bănci răsturnate și distrugeri severe în interiorul claselor.

Pe lângă unitatea școlară, furtuna a răsturnat numeroase autoturisme parcate pe străzi și a smuls acoperișurile altor clădiri din Marsala. Pompierii și echipele Protecției Civile din Italia au intervenit imediat pentru deblocarea drumurilor și degajarea zonelor afectate.

„Medicane”, furtuni mediteraneene intense

Specialiștii avertizează că sudul Italiei se confruntă tot mai des cu fenomene meteorologice extreme asociate furtunilor mediteraneene intense, cunoscute sub numele de „medicane”.

Acest termen este format prin combinarea expresiei din limba engleză „Mediterranean Hurricane” (uragan mediteranean). Aceste sisteme instabile sunt alimentate de temperaturile tot mai ridicate ale apei mării.

În ultimii ani, locuitorii din sudul Italiei au fost avertizați de sosirea unei vijelii „medicane” – o furtună mediteraneană rară cu caracteristici asemănătoare uraganelor, cu vânt care atinge la rafală peste 96 km/h și valuri de cinci metri înălțime.