Drumurile PSD merg spre guvernare. Lista cu primele nume de social-democrați la ministere SURSE

Sorin Grindeanu este pus sub presiunea gestionării unei decizii așteptate de mult timp: intrarea la guvernare fără a impune numeroase linii roșii. Hotărârea va fi luată de Consiliul Politic Național al PSD, iar potrivit surselor Libertatea, din partea liderilor din teritoriu, există presiuni puternice care cer acceptarea revenirii la putere, inclusiv ca singur partid susținător al lui Luca Niculescu.

Înainte de ședința decisivă a PSD de astăzi privind raportarea la Cabinetul Niculescu, mai precis, dacă intră sau nu la guvernare, agitația principală e referitoare la numărul de portofolii pe care le vor pentru a „salva” situația și ce fel de miniștri să dea pentru a asigura „stabilitatea țării”, susțin surse social-democrate pentru Libertatea. Odată cu apariția pe surse a știrii că Nicușor Dan e dispus să declanșeze anticipate dacă nu trece Guvernul Niculescu, motivul care să mobilizeze PSD să participe la guvernare pare că a fost găsit.

Din sursele Libertatea, Sorin Grindeanu nu este în continuare adeptul intrării la guvernare fără alți parteneri politici asumați, conform discuțiilor purtate în spatele ușilor închise. Pe de altă parte, situația îl favorizează, pentru că a scăpat de povara personală a guvernării, adică a decontării de către el a unei guvernări dificile, dacă era prim-ministru desemnat.

În schimb, numeroși lideri din teritoriu, atât din garda tânără, cât și din cei cu experiență, bat din picior în ceea ce privește revenirea cât mai rapidă la guvernare și să aibă miniștri, secretari de stat și prefecți. Potrivit surselor Libertatea, înainte de CPN sunt șanse foarte mici ca PSD să nu intre la guvernare.

Cu toate acestea, nu este exclusă total nici ipoteza refuzului votării Guvernului Niculescu, dat fiind modul în care PSD s-a sucit de la „Bolojan se ține de scaun la Bolojan vrea să fugă de guvernare”.

Garnitura de miniștri și primele nume din PSD

Mai multe surse din PSD susțin că marea dilemă până la ședința CPN este ce fel de miniștri vor fi. Adică asumarea unor ministere de grei, „tehnocrați” de partid sau un mix. La modul cum evoluează situația, cel mai probabil vor fi nume cu greutate și poate unul sau două nume noi.

Potrivit zvonurilor din PSD, printre primii dați ca miniștri sunt Marian Neacșu, văzut ca soluție pentru Interne, Radu Oprea la Economie și Florin Manole la Muncă. De asemenea, o miză mare este Ministerul Dezvoltării. Iar pentru acest minister în pole position este o persoană susținută de organizația PSD Buzău: Romeo Lungu (a fost propunere și echipa Veștea) sau Marcel Stoica.

De asemenea, este pregătită revenirea lui Bogdan Ivan la Ministerul Energiei, portofoliu pe care l-a mai ocupat în Guvernul Bolojan. Favorit pentru Agricultură este Florin Barbu, om sprijinit de puternica filială Olt a PSD.

Lista tehnocraților cu girul Cotroceniului

Sunt și câteva nume de miniștri de a căror „paternitate” este responsabil Palatul Cotroceni. Un astfel de nume este Sorin Costreie, consilier al președintelui Nicușor Dan.