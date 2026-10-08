Ce rămâne după o sponsorizare? Proiectele prin care EGGER contribuie la dezvoltarea comunităților

Investițiile companiilor în comunitate pot răspunde unor nevoi care influențează viața de zi cu zi: condițiile în care învață copiii, dotările instituțiilor medicale sau accesul la activități sportive. Rezultatele proiectelor de responsabilitate socială se regăsesc în lucrările finalizate, în serviciile sprijinite și în numărul persoanelor care beneficiază de acestea.

EGGER susține astfel de proiecte în județul Suceava, unde își desfășoară activitatea fabrica din Rădăuți. Până în prezent, compania a acordat sponsorizări pentru numeroase proiecte de educație, sănătate, sport și dezvoltare comunitară. Numai în 2025, acestea au însumat 1,4 milioane de euro, dintre care peste 700.000 de euro au fost alocați educației, principala direcție de implicare a companiei în comunitate.

Educația, principala direcție a investițiilor în comunitate

Sprijinul pentru educație a ajuns la 59 de parteneri din 22 de localități. Școli, grădinițe, licee, universități și organizații nonguvernamentale din sfera educației au beneficiat de materiale pentru amenajarea spațiilor, echipamente și finanțare pentru proiecte educaționale.

Pe lângă sponsorizări în bani, contribuțiile au inclus 4.800 de metri pătrați de parchet și 6.000 de metri pătrați de PAL, alături de echipamente IT și sportive. Acestea au permis realizarea unor lucrări și dotări adaptate nevoilor instituțiilor beneficiare.

Prin programul „EGGER adoptă o școală”, a cărui valoare cumulată a ajuns la 1,16 milioane de euro, compania a susținut investiții de durată în infrastructura educațională. Printre lucrările finalizate se numără renovarea sălii de sport a Școlii „Regina Elisabeta” din Rădăuți sau modernizarea unor săli de clasă de la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți. Alte școli sau grădinițe au beneficiat de dotări precum locuri de joacă sau mobilier pentru biblioteca școlară.

EGGER a organizat la Suceava o întâlnire de orientare profesională pentru elevii Colegiului Național „Petru Rareș”, la care a participat echipa Universității Tehnice din Cluj-Napoca care a participat la competiția Seismic Design Competition din SUA. Discuțiile au vizat studiile de inginerie, inclusiv oportunitățile oferite de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și profesiile pe care elevii le pot urma în acest domeniu.

Sprijin pentru infrastructura medicală și pentru copiii cu autism

Proiectele din domeniul sănătății au beneficiat de peste 200.000 de euro în 2025. Fondurile au susținut îmbunătățirea infrastructurii medicale și activitatea unor organizații care oferă sprijin copiilor și pacienților vulnerabili.

La Spitalul Municipal din Rădăuți, contribuția EGGER, în valoare de 65.000 de euro, a fost utilizată pentru construirea unei scări de incendiu la spitalul nou, dotarea cu mobilier și montarea de pardoseală în zona de primiri urgențe. Compania a acordat sprijin și substației de ambulanță din Rădăuți și Centrului de Transfuzii Sanguine Suceava, susținând astfel atât echipele care intervin primele în situații de urgență, cât și instituțiile care oferă suport esențial pentru tratamentul și recuperarea pacienților..

Pentru copiii cu tulburări din spectrul autist, proiectele au vizat atât dotări, cât și pregătirea persoanelor care îi sprijină. EGGER a finanțat dotarea și mobilarea Centrului Comunitar de Resurse al Primăriei Rădăuți, camera plurisenzorială de la Liceul Tehnologic Special Bivolărie și programul „ABA in Schools 2”. În cadrul programului au fost formate 173 de cadre didactice, părinți și specialiști.

Prin aceste intervenții, instituțiile și organizațiile beneficiare au primit resurse pentru activitatea lor, iar participanții la formare au avut acces la pregătire dedicată incluziunii școlare.

Susținerea sportului și ajutor în situații de urgență

Compania EGGER încurajează un stil de viață activ atât în rândul angajaților, prin programe și evenimente dedicate mișcării, cât și în comunitate, prin susținerea sportului de masă și a performanței sportive. Sprijinul companiei a inclus modernizarea spațiilor de antrenament și susținerea competițiilor locale. EGGER a acordat o sponsorizare de 20.000 de euro pentru renovarea sălii de antrenament pentru lupte de la Clubul Sportiv Școlar Rădăuți. Au continuat și colaborările cu organizatorii Maratonului Nordului și Maratonului Dragomirnei.

Pentru comunitatea din Broșteni, afectată de inundații, compania a oferit două camioane de OSB. Angajații au completat această contribuție prin evenimentul „EGGER Aleargă”, mobilizând 4.250 de euro.

Alte donații pentru refacerea locuințelor afectate de incendii sau calamități au însumat 6.400 de metri pătrați de OSB, 1.200 de metri pătrați de parchet și 348 de metri pătrați de PAL. Materialele oferite au răspuns unor nevoi de reconstrucție și reamenajare.

EGGER

Rezultatele proiectelor se văd în utilizarea lor

Impactul proiectelor susținute de EGGER se vede în viața de zi cu zi a comunităților: elevii folosesc săli renovate și echipamente noi, pacienții beneficiază de condiții mai bune în spitale, iar profesorii și părinții au acces la pregătire pentru a sprijini copiii cu tulburări din spectrul autist. Fiecare dintre aceste intervenții răspunde unei nevoi concrete a oamenilor din comunitate.

Prin colaborările de durată cu instituțiile și organizațiile locale, sprijinul companiei continuă dincolo de o singură sponsorizare. O sală de sport sau o bibliotecă amenajată rămân la dispoziția mai multor generații, iar cunoștințele dobândite prin formare sunt folosite în lucrul cu copiii. Astfel, beneficiile proiectelor se păstrează și după încheierea lor.

EGGER în România

Grupul EGGER este prezent în România din 2008, prin fabrica din Rădăuți, județul Suceava, unde lucrează peste 920 de angajați. În Rădăuți sunt produse plăci de PAL brut și decorativ pentru industria mobilei, precum și plăci OSB pentru industria construcțiilor din lemn și sectorul retail.

EGGER a investit peste 600 de milioane de Euro în dezvoltarea unității strategice de producție din Rădăuți într-o locație de producție complet integrată și dotată cu tehnologie de ultimă generație.

Ca afacere de familie, EGGER își asumă dezvoltarea sustenabilă pe termen lung, bazată pe performanță proprie. Sustenabilitatea este integrată în mod fundamental în strategia companiei. EGGER își propune să reducă gradual emisiile de gaze cu efect de seră care influențează clima și să atingă obiectivul Net Zero până în 2050.