Un vizitator neobișnuit în Rio de Janeiro, Brazilia. Un pui de elefant de mare se relaxează pe celebra plajă Copacabana, după cum arată imaginile difuzate de agenția Getty.

Un pui de elefant de mare a surprins vizitatorii de pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, Brazilia. Oaspetele neobișnuit mai fusese văzut recent în São Conrado și în Icaraí, Niterói.

Călătoria sa de-a lungul coastei a stârnit un mare interes atât în rândul localnicilor, cât și al turiștilor.

Potrivit echipei Proiectului de monitorizare a plajelor din Bazinul Santos, care urmărește animalul, puiul de sex masculin se află într-o stare bună de sănătate.

La Copacabana, acesta se odihnea pe nisip lângă Posto 3, în timp ce pompierii și gardienii municipali mențineau oamenii la o distanță de siguranță.

Elefanții de mare trăiesc în principal în apele mai reci ale emisferei sudice și apar doar ocazional în apele braziliene.

Experții consideră că tânărul mascul a ajuns pe coasta orașului Rio din zonele sudice, probabil ajutat de un curent oceanic rece.

Specialiștii avertizează oamenii să nu se apropie, să nu atingă, să nu hrănească, să nu toarne apă asupra animalului și să nu încerce să-l alunge înapoi în mare, întrucât acesta doar se odihnește pe plajă înainte de a-și continua călătoria.