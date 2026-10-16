România a avut și în septembrie cea mai mare inflație anuală din UE, de 6,5%, față de media europeană de 3,8%, fiind urmată de Lituania (6,1%) și Bulgaria (5,6%), potrivit datelor Eurostat publicate vineri, 16 octombrie. În luna august, rata anuală a inflaţiei pentru România era de 6,3%

Nivelul inflației din România, aproape dublu față de media europeană

„Cele mai mari rate anuale au fost consemnate în România (6,5%), Lituania (6,1%) și Bulgaria (5,6%). Comparativ cu august 2026, inflația anuală a scăzut într-un singur stat membru, a rămas stabilă în trei țări și a crescut în alte 23”, a transmis Comisia Europeană.

Practic, România a rămas pe primul loc în UE în clasamentul țărilor cu cea mai mare rată anuală a inflației, nivelul fiind aproape dublu față de media europeană.

În septembrie, rata anuală a inflaţiei în zona euro a fost de 3,8%, faţă de 3,2% în august şi 2,2%, cu un an înainte, în timp ce în Uniunea Europeană procentul a fost de 3,8% în septembrie 2026, comparativ cu 3,2%, în august şi 2,6%, în urmă cu un an.

La polul opus, cu cele mai mici rate anuale ale inflației pe septembrie sunt Suedia, Ungaria şi Danemarca, cu valori între 1% şi 2,1%.

Datele Eurostat pe ultimele luni privind inflația

Din Uniunea Europeană fac parte 27 de țări: Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia.

6 luni de criză politică în România și 5 fără Guvern cu puteri depline

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Guvernul Bolojan este interimar de 5 luni, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Foto: Guvernul României

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan, al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.