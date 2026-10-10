Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a semnat șase certificate sanitar-veterinare cu Libia pentru exportul de animale vii, carne de pasăre și pește, relatează Agrointel.ro.

Decizia vine după o serie de verificări efectuate de reprezentanții libieni în mai multe regiuni din țară, având ca scop stabilirea unor parteneriate comerciale solide și de durată.

Ce domenii sunt vizate de acordul comercial cu Libia

Cele șase certificate sanitar-veterinare semnate de reprezentanții celor două state deschid calea livrărilor din mai multe sectoare-cheie ale zootehniei și industriei alimentare românești.

Documentele bilaterale reglementează condițiile de siguranță pentru exportul de ovine și caprine vii, bovine vii, carne și organe de ovine și caprine, precum și produse prelucrate din sectorul ovin.

De asemenea, acordul acoperă livrările de carne de pasăre, dar și de pește și produse piscicole, oferind un debușeu comercial extrem de căutat de procesatorii autohtoni pe piețele din Orientul Mijlociu și Nordul Africii.

Inspecții pe teren: de la abatoarele din Vâlcea la fermele de sturioni din Olt

Înainte de parafarea acordurilor, delegația din Libia a efectuat vizite de lucru amănunțite în teritoriu pentru a verifica dacă unitățile românești respectă standardele internaționale de biosecuritate și siguranță alimentară.

După primele evaluări derulate în județul Constanța, inspectorii străini au mers în județele Vâlcea și Olt.

În județul Vâlcea, oficialii libieni au vizitat abatorul de păsări al companiei Avicarvil – La Provincia, situat în localitatea Frâncești.

Acolo au fost analizate în detaliu fluxurile tehnologice, măsurile de igienă și capacitatea de producție.

Traseul delegației a continuat în județul Olt, unde reprezentanții libieni au vizitat una dintre cele mai mari ferme de sturioni din țară, arătându-se interesați de potențialul crescătorilor români de pește.

Miza financiară pentru fermierii și producătorii români

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a subliniat că semnarea celor șase certificate reprezintă un rezultat concret al eforturilor diplomatice și tehnice depuse în ultimul timp, prioritatea instituției fiind accesul rapid al produselor românești pe piețele internaționale tradiționale și noi.

Conducerea autorității veterinare a precizat că obiectivul principal al acestei misiuni este transformarea acordurilor diplomatice în contracte comerciale ferme, care să aducă capital în fermele și fabricile din România.