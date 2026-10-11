Forțele Aeriene ale Statelor Unite (US Air Force) au transferat oficial unul dintre cele mai emblematice avioane militare din istoria modernă către Institutul Smithsonian. Este vorba despre un aparat F-117A Nighthawk, supranumit „The Overachiever” (subansamblul cu numărul de serie 85-0818), faimos pentru că este singurul avion din această clasă care a participat activ în patru războaie.

Avionul va fi expus la Centrul Steven F. Udvar-Hazy

Traseul final al aparatului stealth nu s-a desfășurat prin propriile forțe de propulsie, ci la bordul unei nave uriașe de transport strategic C-5M Super Galaxy. Operațiunea de logistică militară a fost coordonată de rezerviștii din Escadrila 512 Airlift Wing de la Baza Aeriană Dover, Delaware. Avionul dezasamblat a fost încărcat în Palmdale, California, și transportat direct către Aeroportul Internațional Dulles din Chantilly, Virginia.

Aparatul de zbor urmează să fie reasamblat complet în cadrul Hangarului de Restaurare Mary Baker Engen și expus ulterior la Centrul Steven F. Udvar-Hazy, o secțiune a Muzeului Național al Aerului și Spațiului din cadrul Institutului Smithsonian, potrivit revistei Forbes. Centrul atrage anual peste un milion de vizitatori din întreaga lume.

Istoria unui pionier al tehnologiei stealth

Dezvoltat în secret de divizia Skunk Works a companiei Lockheed în anii '70 și '80, F-117A Nighthawk a fost primul avion operațional proiectat exclusiv pe baza tehnologiei de invizibilitate radar (stealth). Forma sa fațetată neobișnuită și acoperirile din materiale speciale absorbante de unde radar au schimbat definitiv tactica războiului aerian.

Piesa donată Muzeului Smithsonian are o istorie operațională remarcabilă. Aparatul „The Overachiever” a executat misiuni de luptă în:

Operațiunea Just Cause (Panama, 1989)

Operațiunea Desert Storm (Irak, 1991)

Operațiunea Allied Force (Iugoslavia, 1999)

Operațiunea Iraqi Freedom (Irak, 2003)

În timpul Războiului din Golf din 1991, exemplarele F-117A au fost singurele avioane americane trimise împotriva țintelor puternic fortificate din centrul Bagdadului. Modelul 85-0818 a finalizat 1.271 de misiuni de luptă pe parcursul carierei sale, fără să sufere vreo avarie provocată de apărarea antiaeriană inamică.

Procedura complexă de demilitarizare a avionului F-117A

Înainte ca orice aeronavă militară de înaltă securitate să fie deschisă publicului larg, aceasta parcurge un proces riguros de demilitarizare. Procedura presupune îndepărtarea echipamentelor clasificate, a sistemelor electronice de război sensibil și a componentelor chimice speciale folosite pentru absorbția undelor radar.

Reprezentanții Forțelor Aeriene au colaborat îndeaproape cu partenerii industriali pentru a pregăti fuzelajul și aripile aeronavei fără a-i afecta structura istorică sau aspectul exterior original. Proiectul marchează continuarea eforturilor Pentagonului de a conserva patrimoniul aeronautic, după retragerea oficială a flotei F-117A din serviciul activ de luptă în anul 2008.