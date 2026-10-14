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O femeie care mănâncă și doarme în hotelurile din Italia fără să plătească i-a exasperat pe afaceriști: este vizată de peste 300 de plângeri

Ioana Dinu
Ioana Dinu
Jurnalist
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O mașină neagră pe care scrie „carabinieri”
O mașină de poliție, în Italia. Sursa foto: Shutterstock
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O femeie de 57 de ani din Italia a devenit un adevărat „coșmar” pentru restaurante și hoteluri din nordul țării, acumulând peste 300 de plângeri pentru înșelăciune prin neplata serviciilor. Potrivit publicației Corriere dell’Alto Adige, ultimele incidente au avut loc la începutul lunii octombrie 2026, în orașul Bressanone, regiunea Alto Adige.

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Escrocherii repetate în Bressanone

Într-unul dintre cele mai recente cazuri, femeia a fost prinsă într-un restaurant local, unde a refuzat să plătească o notă de 60 de euro. Potrivit autorităților, ea se afla într-o stare vizibilă de ebrietate și a susținut că nu avea nici bani, nici acte de identitate asupra sa. Proprietarul localului a alertat poliția, care a sancționat-o pentru comportament indecent și a înregistrat o plângere pentru înșelăciune.

Câteva zile mai târziu, aceeași femeie a fost implicată într-un alt incident petrecut la un hotel din Bressanone. După ce a rezervat două nopți sub un nume fals și a oferit un card bancar invalid drept garanție, ea a plecat fără să achite sejurul. Conducerea hotelului a contactat imediat autoritățile, iar femeia a fost din nou reclamată pentru fraudă și uz de identitate falsă.

Nu este prima dată când femeia intră în atenția poliției. Aceasta are un istoric de înșelăciuni care include folosirea de identități false, comenzi de mâncare și băuturi fără intenția de a plăti și rezervări fictive la hoteluri. În luna august, femeia a fost implicată într-un incident similar la un restaurant din Trento, unde a lăsat neachitată o notă de peste 100 de euro. Scandalul a degenerat în insulte adresate personalului și clienților, ceea ce a necesitat intervenția poliției.

Comerțul local, în alertă

Valul de escrocherii a determinat mai mulți comercianți din regiunea nordică a Italiei, în special în zonele Bressanone și Vipiteno, să ia măsuri de precauție. Fotografiile femeii au fost afișate în diverse locații, proprietarii încercând astfel să își avertizeze colegii de breaslă.

„O cunoaștem cu toții. E un adevărat pericol pentru afaceri”, a declarat un patron de restaurant.

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Tags: Stiri Italia
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