Incendiu de vegetație în Parcul Național Retezat. Pompierii se luptă de două săptămâni cu focul din zona Cheile Buţii

Un incendiu de vegetație activ de mai bine de două săptămâni continuă să afecteze aproximativ 5 hectare în Parcul Național Retezat, în zona Cheile Buții, județul Hunedoara. Focul este localizat, însă mai persistă câteva focare izolate, asupra cărora echipele de intervenție acționează pentru lichidare completă.

Sâmbătă, 10 octombrie 2026, prefectul judeţului Hunedoara, Széll Lörincz, împreună cu inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, locotenent-colonel Nasta Alin, un reprezentant al Administraţiei Parcului Naţional Retezat şi trei reprezentanţi ai Ocolului Silvic Lupeni, s-au deplasat în zona Cheile Buţii, din Parcul Naţional Retezat.

Principalul obiectiv al deplasării în teren a fost evaluarea directă a situaţiei şi identificarea celor mai potrivite soluţii pentru lichidarea incendiului. În prezent, suprafața afectată de incendiu este estimată la aproximativ 5 hectare.

„Astăzi, în zona afectată, intervin 12 pompieri, împreună cu reprezentanţi ai Ocolului Silvic Lupeni, Composesoratului şi Administraţiei Parcului Naţional Retezat, acţiunile fiind adaptate permanent condiţiilor dificile din teren. Configuraţia reliefului îngreunează semnificativ intervenţia. Accesul pedestru este dificil, iar autospecialele şi utilajele specifice de stingere nu pot ajunge în zona afectată de incendiu. Pentru sprijinirea intervenţiei a fost creată o cale de acces cu ajutorul unor utilaje forestiere de tip TAF, utilizate inclusiv pentru transportul apei în recipiente speciale, prin efectuarea mai multor curse zilnice către zona de intervenţie”, a precizat Prefectura Hunedoara.