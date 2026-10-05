Cum a fost prins un instalator, criminal în serie, după ce o victimă a vorbit cu angajata de la bancă în Polonia

Michał P., un instalator în vârstă de 43 de ani din Varșovia, a fost arestat în februarie 2025, fiind acuzat de uciderea a șase femei în vârstă și de jaful unei a șaptea, care a decedat în urma atacului. Potrivit publicației Wyborcza, cazul reprezintă una dintre cele mai întunecate serii de crime din istoria modernă a țării.

Cum a fost prins criminalul

Noaptea de 23 februarie 2025 a marcat punctul culminant al acestui caz. O femeie în vârstă din cartierul Kabaty a sunat la banca sa pentru a schimba codul PIN al cardului de credit.

Însă, în timpul apelului, operatorul bancar a auzit sunete care indicau o crimă în desfășurare. „A fost înregistrată o crimă, o femeie în vârstă este strangulată”, a declarat o polițistă implicată în anchetă.

Michał P. a realizat prea târziu că victima lăsase telefonul deschis și a încercat să fugă. Poliția l-a găsit pe balconul unui apartament din același bloc, sub locuința victimei.

Michał P., cândva un bărbat obișnuit, soț și tată, trăia singur, întreținându-se din meseria de instalator.

Potrivit anchetatorilor, acesta era un jucător compulsiv și consumator de droguri, iar în momentul arestării se afla sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. În telefonul său au fost descoperite 75.000 de fotografii, multe dintre ele reprezentând bunuri furate din locuințele victimelor sale. „Acest lucru ne arată că activitatea criminală a lui Michał P. se întindea pe o perioadă mai lungă decât s-a crezut inițial”, a explicat un anchetator.

Cum își alegea victimele

Michał P. se folosea de meseria sa pentru a câștiga încrederea victimelor, majoritatea femei în vârstă care locuiau singure. „A stabilit o relație bună și a inspirat încredere”, a declarat un polițist implicat în caz.

Unele dintre victime chiar îl invitau la cafea sau îi împrumutau bani, fără să bănuiască că el plănuia să revină ulterior pentru a le jefui și, în unele cazuri, a le ucide.

De obicei, criminalul folosea un rucsac special echipat pentru „munca murdară”, care conținea mănuși, bandă adezivă și alte instrumente.

Metoda sa era să își amenințe victimele pentru a le forța să dezvăluie locul unde își ascundeau bunurile de valoare, iar apoi le sufoca, folosind perne, saci de gunoi sau alte mijloace. În mod sistematic, încuia ușa locuinței când pleca, pentru a nu trezi suspiciuni.

Cu toate acestea, pe măsură ce își continua seria de crime, Michał P. a devenit mai neglijent. „A dezvoltat ceea ce numim dezinhibiție – pierderea autocontrolului și o evaluare greșită a riscurilor”, a declarat profilerul care a lucrat la caz. La una dintre ultimele sale crime, acesta nici măcar nu a mai încercat să șteargă urmele, stropind scena cu un detergent de uz casnic.

Complicii și extinderea anchetei

Ancheta a scos la iveală faptul că Michał P. nu a acționat întotdeauna singur. Alături de el au fost implicați doi complici, ambii cetățeni ucraineni.

Taras H., în vârstă de 33 de ani, a fost arestat la scurt timp după capturarea lui Michał P., iar Ihor H., un alt complice, a fost prins abia în noiembrie 2025. Cei doi sunt acuzați de complicitate la mai multe jafuri și crime, deși mărturiile lor diferă.

Taras H. a recunoscut acuzațiile, susținând că intenționa doar să jefuiască victimele, nu să le omoare. În schimb, Ihor H. respinge orice implicare în faptele incriminate.

Poliția și procuratura continuă să investigheze zeci de decese suspecte ale unor persoane în vârstă din Varșovia, considerate anterior cauzate de moarte naturală.

„Aceasta ar putea fi cea mai lungă listă de victime a unui criminal în serie din Polonia și, posibil, din Europa”, a declarat o polițistă din echipa de investigație specializată în cazurile de omucidere.

Dovezile care l-au dat de gol

Printre dovezile care au condus la arestarea lui Michał P. se numără probe biologice, amprente și urme de încălțăminte găsite în apartamentele victimelor.

Mai mult, anchetatorii au descoperit că în unele cazuri, criminalul a intrat în locuințele victimelor pretinzând că este de la administrația clădirii sau că trebuie să efectueze reparații. În telefonul său au fost găsite și imagini cu bunurile furate, iar unele dintre acestea nu fuseseră încă identificate, sugerând că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare.

În decembrie 2024, Michał P. ar fi ucis două surori care locuiau împreună în cartierul Grzybowska, iar în ianuarie 2025 o altă femeie dintr-un apartament situat pe bulevardul Jana Pawła II. În ambele cazuri, autoritățile suspectează implicarea lui Ihor H.

Investigația continuă

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile lucrează la analiza cazurilor de decese similare, multe dintre ele fiind considerate anterior naturale. „Ofițerii desfășoară o serie de activități procedurale și operative și este necesară, de asemenea, o muncă analitică extinsă”, a explicat o polițistă implicată în caz.