Îți alegi prima motocicletă? Uite de ce greutatea poate conta mai mult decât crezi, mai ales la viteze mici

La alegerea primei motociclete, mulți cumpărători se uită la design, cilindree și cai-putere. Greutatea merită însă aceeași atenție: o motocicletă greu de manevrat poate pune probleme în parcare, la întoarceri sau când trebuie deplasată înapoi, chiar înainte de primul drum.

De ce greutatea contează și la viteze mici

MotorXpert atrage atenția că o motocicletă prea grea poate fi dificil de manevrat pentru un începător, în special la viteză mică sau când acesta încearcă să dea cu spatele. Sunt situații pe care le întâlnești frecvent, indiferent dacă folosești motocicleta pentru navetă sau pentru plimbările de weekend.

Gândește-te la locul în care o vei ține. Va trebui să o scoți dintr-un garaj îngust, să o întorci într-o curte sau să o muți printre mașini parcate? Aceste manevre fac parte din utilizarea zilnică și merită luate în calcul înainte de cumpărare.

Pentru un începător, o motocicletă mai ușor de gestionat poate face acomodarea mai simplă. Performanțele motorului nu îți spun cât de confortabil te vei simți atunci când trebuie să susții motocicleta pe loc.

Înălțimea șeii și poziția la ghidon trebuie verificate împreună

Numărul de kilograme din fișa tehnică este doar o parte a alegerii. Contează și dacă motocicleta se potrivește corpului tău: cum ajungi cu picioarele la sol, cât de ușor poți susține vehiculul la oprire și dacă poziția la ghidon este confortabilă.

Motorcycle Safety Foundation recomandă începătorilor să aleagă o motocicletă potrivită dimensiunilor și forței lor. Comenzile trebuie să fie ușor accesibile, iar motociclistul trebuie să poată ajunge cu picioarele la sol pentru a susține motocicleta când este oprită.

De aceea, două modele care par apropiate pe hârtie pot lăsa impresii diferite când te urci pe ele. Verifică poziția mâinilor, accesul la comenzi și sprijinul la sol, fără să presupui că modelul potrivit unui prieten va fi automat potrivit și pentru tine.

Ce merită să verifici înainte să plătești

În showroom, cere să te urci pe motocicletă și să o verifici cu ajutorul personalului. Acordă timp poziției de condus și felului în care o poți susține. O probă statică nu înlocuiește un test de conducere, dar poate scoate la iveală o nepotrivire înainte de achiziție.