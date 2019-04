Clanul PSD Cosma, asfalt în Ploiești, tango la Miami. Iubita lui Vlad Cosma are firmă de asfaltări pe bani publici!

Familia Cosma e încă stăpână peste lucrările de drumuri din județul Prahova: după viitorul socru și viitorul cumnat, partenera lui Vlad Cosma are și ea firmă care asfaltează împrejurimile Ploieștiului: Terra Strade Total Construct SRL, cu afaceri de 2,9 milioane de euro în 2018.

În cele 26 de volume ale dosarului 547/1/2014* de la Înalta Curte, legat de clanul Cosma, apar și două nume puțin cunoscute publicului larg, Marian și Andrei Țărîndă, tată și fiu.

Sunt personaje foarte importante: tatăl și fratele iubitei lui Vlad Cosma, Alexandra Raluca.

Legați de firmele de asfaltări Star T&D SRL, Via Star New Corporation SRL și Asfalt Sud Expert SRL, bărbații apar pe circuitul banilor din dosarul 2046/105/2014 de la Tribunalul Prahova, acuzați că foloseau una dintre companii pentru a face operațiuni comerciale fictive cu o firmă fantomă.

După ce au fost arestați preventiv, ei au trecut în plan secund, iar afacerile au fost trecute pe numele iubitei lui Vlad Cosma, Alexandra Raluca Țărîndă, care deține și ea o firmă de asfaltări, Terra Strade Total Construct SRL.

Firma iubitei lui Vlad Cosma s-a ocupat de lucrări în comunele Starchiojd, Bucov, Albești-Paleologu, Bărcănești și în orașele Slănic și Plopeni, toate în județul Prahova, de unde adună, constant, 3 milioane de euro pe an.

de Mirela Neag, Adriana Oprea, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

Personaje:

Vlad Cosma – fiul lui Mircea Cosma, fostul șef CJ Prahova și lider local PSD, 36 de ani

Andreea Cosma – sora lui Vlad Cosma, 43 de ani

Marian Țărîndă – tatăl iubitei lui Cosma, 60 de ani

Andrei Țărîndă – fratele iubitei lui Cosma, 33 de ani

Alexandra Raluca Țărîndă – partenera de viață a lui Vlad Cosma, 31 de ani

Familia Țărîndă și familia Cosma, uniți de bani și de dragoste

Retrimis la Înalta Curte pentru judecată, dosarul de corupție al lui Vlad și Mircea Cosma conține o surpriză.

În el apare familia îngemănată cu familia Cosma, e vorba despre tatăl și fratele Alexandrei Raluca Țărîndă, iubita lui Vlad Cosma.

Tatăl, Marian Țărîndă, a fost, din anii ’90 și până în 2011, asociat al societății Star T&D SRL.

Conform termene.ro, el se retrage din societate în 2012, iar la conducere rămâne familia Dumitru. Ion Dumitru a fost alături de Țărîndă încă de la începuturile Star T&D SRL.

În același timp, familia Țărîndă se ocupa și de alte companii de construcție a drumurilor, prezente la dosar:

1. Via Star New Corporation SRL (cea care apare în circuitul banilor din primul dosar, cel de la Tribunalul Prahova – companie fondată chiar în 2012, când Țărîndă senior dispare de la Star T&D);

2. Asfalt Sud Expert SRL.

Ambele sunt nefuncționale azi, după îndelungi afaceri cu bugetul condus de „cuscrul” Mircea Cosma.

Suspectați de operațiuni fantomă

Marian Țărîndă a fost arestat preventiv în primul dosar, acuzat că a folosit compania Via Star New Corporation SRL pentru a face operațiuni comerciale fictive, în valoare de 6.618.374 lei, cu o firmă fantomă, SC S and S Wizard Advertising.

Marian Țărîndă, tatăl, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, spălare de bani și asociere pentru săvârșire de infracțiuni.

Fiul, Andrei, a fost și el arestat preventiv și trimis în judecată pentru complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani și asociere pentru săvârșire de infracțiuni.

„Banii au fost plătiți în diferite feluri către conducerea PSD de către mine”

Prins și el în dosare, omul bun la toate al familiei Cosma, Răzvan Alexe, le-a povestit judecătorilor mai multe conexiuni. În acest moment, există două procese ale grupului din Prahova: unul reluat la Înalta Curte, celălalt, judecat la Ploiești.

„În februarie 2014, odată cu arestarea d-lui Onea Nicolae, au fost arestate și alte cunoștințe ale mele: Țărîndă Radu, tatăl iubitei lui Vlad Cosma, Țărîndă Andrei, fratele iubitei lui Vlad Cosma, Dragoș Ionescu, prieten din copilărie cu Vlad Cosma și coleg de liceu cu el”, a spus Răzvan Alexe, declarație în ședința publică din 09 martie 2018 în dosarul 2046/105/2014.

„În 2011 se strângeau bani pentru campania alegerilor parlamentare și locale din Prahova. La acea vreme făceam parte din anturajul lui Vlad Cosma, la acea vreme președintele organizației de tineret a PSD. Am discutat cu domnii Dumitru (n.r. – patron Star T&D), Palada (n.r. – patron Cast SRL), Ionescu și Onea Nicolae (n.r. – patron Coni SRL) ca aceștia să poată contribui la campania electorală și să susțină financiar PSD la campania din 2012”, a povestit același Alexe în dosarul de la București.

”Banii nu s-au întors la Dumitru, Palada, Onea, ci au fost plătiți în diferite feluri către conducerea PSD de către mine, aceste acuzații făcând obiectul dosarului de la ÎCCJ”, susține el.

Terra Strade Total Construct SRL, noul copil alintat al banilor publici

Interesele lor s-au regrupat într-o firmă deținută chiar de partenera lui Vlad Cosma, Alexandra Raluca Țărîndă, acționar la o firmă care are zeci de lucrări de asfaltare în județul Prahova!

E vorba despre Terra Strade Total Construct SRL, care a avut, în 2017, o cifră de afaceri de aproape 3 milioane de euro, conform termene.ro.

Corect, eu i-am cedat acțiunele mele Ralucăi Țărîndă în 2017, dar nu sunt autorizat, nu vă pot da informații cu privire la doamna Țărîndă

– Octavian Arsene, fost acționar Terra Strade

Fondată în 2014, firma a prins de la început contracte care însumează milioane de euro în Prahova.

În 2018 a avut 28 de contracte în valoare de 2,9 milioane de euro cu autoritățile publice.

Printre autoritățile contractante se numără comuna Starchiojd, comuna Bucov, comuna Albești-Paleologu, comuna Bărcănești, orașele Slănic și Plopeni, toate în județul Prahova.

Mircea Cosma: „Să vă bucurați împreună de soarele Floridei!”

Iubita lui Vlad Cosma are și o agenție de turism, Northia Star Travel.

Cei doi, Vlad Cosma și Raluca Țărîndă, nu fac nici un secret din relația lor, dublată de business.

Raluca și Vlad călătoresc la Miami, Raluca și sora lui Vlad, Andreea Cosma, apar în fotografii de Facebook la Phuket în Thailanda.

„Să vă bucurați împreună de soarele Floridei!”, le urează celor doi iubiți chiar tatăl familiei, Mircea Cosma.

687.000 de euro este valoarea ultimei lucrări câștigate de firma Alexandrei Raluca Țărîndă: în martie 2019, pentru un drum de 982 de metri în parcul industrial Mizil.

„Nu îmi pot imagina nici o zi fără muzică, după cum nu cred că ne putem bucura de o viață frumoasă fără a avea un stil de viață sănătos. Poate de aceea iubesc atât de mult sportul. Cu toate astea, o mare bucurie sunt, pentru mine, călătoriile – în țară și oriunde în lume”, Andreea Cosma, CV-ul postat pe site-ul Camerei Deputaților

„Nu am nicio stare civilă”

INTERVIU. Contactat de reporterul Libertatea, Vlad Cosma s-a limitat la a spune că „nu are o parteneră de viață” și a punctat că nu mai dorește să răspundă întrebărilor unui „ziar care m-a atacat”

– Bună ziua, domnule Cosma. Aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu firma de asfalt a Ralucăi Țărîndă. Înțeleg că o cunoașteți, e logodnica…

– Domnule, vă răspund la o singură întrebare. Nu am o logodnică. Nu am nicio stare civilă. Puteți să verificați. Nu sunt căsătorit.

– OK, ne scuzați. Partenera. Iubita.

– Nu am. Să vă spun un lucru. Ne-am văzut la Înalta Curte acum două săptămâni și v-am răspuns la toate întrebările pe care mi le-ați pus. Am văzut că ați selectat doar ce v-a convenit și a doua zi ați început să mă atacați.

– E părerea dumneavoastră, noi am scris după ce am verificat unele informații.

– M-ați atacat și ați continuat să o faceți, așa că nu prea are importanță ce răspunsuri vă dau eu acum, pentru că aveți propria opinie. Continuați să ne atacați pe noi și să îl apărați pe Portocală. Mulțumesc, la revedere!

Bună ziua! Nu pot să vorbesc. Mulțumesc

– Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma

Raluca Țărîndă nu a putut fi contactată, deși reporterii Libertatea au încercat să ia legătura cu ea chiar și prin firma de turism Northia.

