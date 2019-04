Contabilitatea mafiei: cum își trăgea Vlad Cosma din „Sfânta treime” a profitului companiilor care primeau lucrări de la Consiliul Județean condus de tatăl său!

„Licitația de drum (Se toarnă odată, se plătește dublu)”

– însemnare recuperată de Institutul pentru Tehnologii Avansate al SRI de pe stick-ul mafiei contractelor, aflat în dosarul penal 1547/1/2014

Dacă Laura Kovesi și cei din DNA Ploiești au comis abuzuri ca procurori, ei vor fi pedepsiți de judecători.

Dar acțiunile împotriva foștilor magistrați DNA nu trebuie să distrugă probele financiare din dosare și să conducă la albirea corupției.

În aceste zile, la Secția de Investigare a Magistraților condusă de Adina Florea se petrece un fenomen necunoscut publicului.

Inculpați, martori sau denunțători își retrag declarațiile din procese penale de corupție, susținând că au fost forțați de procurori să le facă.

În paralel, condamnările din unele procese sunt șterse și judecata este reluată de la zero.

Sunt chiar cazurile unde se suspectează furtul banilor publici, comis de clanul Cosma și de Sebastian Ghiță.

Numai că aceste dosare de corupție sunt publice și ele conțin, dincolo de denunțuri, numeroase documente bancare, plus circuitul banilor prin conturi și bancomate.

Dincolo de ceea ce li se impută, procurorii din DNA Ploiești, Poliția, Oficiul de Combatere a Spălării Banilor, Institutul pentru Tehnologii Avansate al SRI și ANAF au surprins un întreg mecanism de delapidat bani de la buget.

La o percheziție, DNA a descoperit pe un stick de memorie contabilitatea paralelă a mafiei, scrisă chiar de mâna celor care extorcau firmele și pasau banii către partid și către clanul Cosma!

PRECIZARE: Jurnaliștii ziarului Libertatea, care au documentat seria ce începe azi, nu sunt partizanii nici unei tabere. Nu e treaba noastră să simpatizăm sau să antipatizăm cu oameni și grupuri care se înfruntă pe scena justiției sau pe cea a politicii.

De-a lungul anilor, am scris despre afaceri de corupție și, deopotrivă, am expus prezența anormală a șefului SRI în sediul DNA, am adresat întrebări incomode Laurei Kovesi și am scris în termeni critici despre abuzurile comise de procurorii de la DNA Ploiești.

Treaba noastră e să fim incomozi cu orice Putere, indiferent de coloratura ei.

Astăzi, Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție sau ministrul Tudorel Toader au o mare putere și felul în care ei se raportează la fenomenul corupției ne privește pe toți.

Nu ne dăm mari, nu intrăm în jocuri, suntem, ca jurnaliști, doar ”umili servitori prin informație ai opiniei publice”, așa cum cu modestie își povățuiește studenții Daniel Condurache, proful de jurnalism de la Iași și sufletul ”Opiniei studențești”.

Să începem.

Investigație de Mirela Neag, Adriana Oprea, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

Mecanismul șpăgii din bani publici nu e inventat în România. Dacă vedeți tiparele, veți recunoaște modelul.

Totul începe cu o percheziție

Cazul de mită Petrobras, care a zguduit Brazilia în 2014, fiind socotit, totodată, din cauza sumelor angrenate, cel mai mare caz de corupție din istorie, a pornit de la o banală percheziție.

Într-o spălătorie, câțiva mafioți necunoscuți colectau sume de bani.

S-a dovedit că erau șpăgi care proveneau din contractele umflate acordate de colosul de stat Petrobras către mai multe firme subcontractoare. Din câștigul rezultat prin supraevaluare, companiile subcontractoare întorceau bani către directorii de la stat, politicieni și interlopi.

La altă scară, un mecanism similar se aplică și la noi.

Pe 17 octombrie 2013, când au făcut o percheziție la domiciliul unei anonime, Cecilia Stroe, cei din DNA Ploiești nici nu au visat ce vor găsi.

Un stick de memorie le-a reținut atenția.

Era șters. Dar în România există Institutul pentru Tehnologii Avansate al SRI, iar cei de acolo au descoperit, pe memory-stick-ul marca Kingston, model DT101-G2 de capacitate 4GB, o comoară.

Fișiere cu șpăgi printre cântecele lui Sinatra

Printre fișiere audio cu melodiile lui Frank Sinatra și piese Buddha Bar, Cecilia Stroe ținea contabilitatea șpăgilor datorate de firmele care primeau contracte de la Consiliul Județean Prahova.

Lucrările de la spitale, drumuri, canalizare, toate erau umflate cu preț dublu și apoi „vămuite” după un calcul implacabil.

Întâi, firmelor li se cerea 10% din valoarea contractului, sumă care mergea „către partid”. Apoi, din valoarea rămasă se scădeau costurile reale, iar profitul se distribuia astfel: 2/3 mergeau la șeful firmei și 1/3 se împărțea, frățește, între persoanele codificate ”R” și ”V”.

”R” și ”V” împărțeau ”Sfânta treime” din profitul firmelor.

”R” și ”V” împărțeau frățește pentru că erau ca frații: procurorii susțin că ei erau Răzvan Alexe și Vlad Cosma, fiul lui Mircea Cosma, șeful Consiliului Județean Prahova, locul de unde veneau banii.

De unde au aflat procurorii codificările? Chiar de la ”R”, Răzvan Alexe.

Răzvan Alexe, omul care colecta banii pentru clanul Cosma

Posesoarea stickului, Cecilia Stroe, este creierul contabil al lui ”R” – Răzvan Alexe.

Ca și contabila sa, și el anonim pe plan național, Răzvan Alexe are statutul unei mici vedete a spaimei în județul Prahova.

Reputația de interlop mărunt e depășită de descoperirile de pe stick.

Căci Răzvan Alexe avea puterea să îi cheme, om cu om, pe administratorii companiilor care au luat contracte de la Consiliul Județean.

În biroul său anonim din satul Bărcănești, cu nici 10 kilometri înainte să ajungi pe DN1 în Ploiești venind dinspre București, Alexe gestiona epicentrul extorcării banilor publici și al împrăștierii lor către PSD și către clanul Cosma.

Imobilul unde avea Alexe biroul și se făcea calculul ”comisioanelor” aparținea, prin firmele Unitrans și Unitehnica, lui Vlad Cosma și mamei acestuia, după cum scriu procurorii DNA Ploiești în rechizitoriu.

”Alexe Răzvan și Vlad Cosma le garantau reprezentanților societăților câștigarea licitațiilor la nivelul Consiliului Județean Prahova”

Martor sub acoperire în Dosarul 1547/1/2014

Alexe recunoaște și îi dă în primire pe cei din familia Cosma

Pus în fața probelor, Alexe a preferat să vorbească. Contabila lui, la fel. Nici nu prea aveau soluții, căci sistemul descris în contabilitatea banilor negri de pe stick a fost confirmat de procurori:

Din documentele de achiziții publice, întocmite cu dedicație. Din plăți bancare pe care firmele contractoare le făceau către alte companii, invocând servicii fictive, ca să obțină bani negri. Din extrasele de la bancomate. Din declarațiile administratorilor companiilor care luau contractele și dădeau para-ndărătul către partid, ”R” și ”V”.

Declarațiile Ceciliei Stroe și ale lui Răzvan Alexe nu au făcut decât să subtitreze povestea.

Sentința: Mircea Cosma – 8 ani, Vlad Cosma – 5 ani

Se alcătuiesc mai multe dosare penale.

Ca și Cecilia Stroe, Răzvan Alexe a recunoscut în totalitate faptele pentru care a fost trimis în judecată.

Este judecat în procedură simplificată și primește, în noiembrie 2016, doar 2 ani și 6 luni închisoare în dosarul 1547/1/2014.

În aceeași sentință, Vlad Cosma a fost condamnat la 5 ani de închisoare, iar tatăl său, Mircea Cosma, la 8 ani.

8 milioane de lei au dispus judecătorii de la Înalta Curte să fie reținuți de la cei condamnați.

Cum a afectat scandalul de la DNA Ploiești cazul

Prăbușirea reputației procurorilor DNA Ploiești, în frunte cu Lucian Onea și Mircea Negulescu, cei care alcătuiseră dosarele pornite de la stick, a dus la îndepărtarea atenției publice de la cazul de corupție.

Înlăturarea Laurei Kovesi și, mai nou, punerea ei și a celor de la DNA Ploiești sub acuzare, pentru că ar fi ticluit probe în mai multe dosare, a condus la trecerea în uitare a probelor din percheziții și din bănci.

Toată lumea s-a concentrat pe înregistrările, cu adevărat șocante și nedemne pentru niște magistrați, în care apăreau Negulescu și Onea.

Inculpații și martorii își retrag denunțurile la secția Adinei Florea

Faptele de pe fondul dosarului au dispărut din spațiul public. S-a uitat că Vlad Cosma, victimă în dialogurile indiscutabil abuzive pe care el le-a prezentat public, este, totodată, inculpatul ”V” Cosma din dosarul de corupție cu ”Sfânta treime” a șpăgii din bani publici.

În plus, în martie 2018, la apelul dosarului 1547/1/2014, Înalta Curte ”desfiinţează sentinţa penală apelată” și retrimite cazul spre judecată.

Inculpații și martorii merg la secția Alinei Florea și-și retrag declarațiile și denunțurile.

De unde știm asta?

A confirmat-o, pentru Libertatea, chiar Vlad Cosma, într-un dialog purtat vineri, 5 aprilie 2019, la primul termen al procesului trimis spre rejudecare.

Vlad Cosma invocă Secţia Specială de Investigare a Magistraţilor

– Domnule Vlad Cosma, procurorii susțin că ”V” sunteți dumneavoastră. Alexe a spus același lucru. Pe dumneavoastră v-a surprins când aţi văzut ”V”-ul ăla acolo?

– Păi, nu m-a surprins, pentru că ”V”-ul ăla domnul ”Portocală” (n.r. Mircea Negulescu) şi cu domnul Onea l-au folosit în patru dosare. L-au folosit în dosarul Ponta – Blair, au zis că e V. de la Victor Ponta, l-au folosit în dosarul senatorului Volosevici, şi-au zis că V. e Volosevici, l-au folosit la Vlad Cosma, au zis că e Vlad Cosma şi încă într-o speţă.

– Scrisul de pe documentele găsite pe stick cui credeţi că aparţine?

– Păi, mă întrebaţi pe mine? Asta… Ne-a zis Secţia Specială de Investigare a Magistraţilor, nu?

– Ce v-a zis?

– Nu pot să vă dau date din dosar.

– Păi, şi dumneavoastră cum de v-au dat date din dosar?

– Păi, nu-s parte din dosar? Nu-s parte vătămată, nu eu am făcut plângerea?

– Şi-au retras toţi denunţătorii declarațiile la Secția Adinei Florea?

– Normal că și-au retras, pentru că au fost supuşi la nişte lucruri. O să vedeţi ce-o să apară de acolo!

„Sfânta treime” se împarte între „R” și „V”

Din zecile de cazuri aflate la dosar, Libertatea publică, în acest prim episod, trei facsimile descoperite pe stickul confiscat la percheziție.

1. O notiță unde apare, clar, scrisă de mână, indicația cum să se măsluiască lucrările de asfaltare: ”Licitația de drum (Se toarnă o dată, se plătește dublu)”.

2. O pagină din socoteala banilor negri, unde apare o lucrare făcută cu firma Star de către Consiliul Județean și ”vămuită” de partid, Alexe și ”V” Cosma.

3. O altă pagină din contabilitatea mafiei, unde firma Coni este cea pusă să dea șpaga de 10% către partid și, în plus, ”Sfânta treime” din profit către ”R” și ”V”.

Cazul unu: firma Star, partidul ”P” ia 100.000 de lei, iar ”R” și ”V”, câte 71.000 de lei

Valoarea totală de plată de la Consiliul Județean către firma Star este de 1.333.966 de lei, cu tot cu TVA.

Suma fără TVA este de 1.075.779.

Întâi, firmei i se pretinde 10%, adică 107.000 de lei codificați cu ”P” de la partid!

Apoi, lui Star i se recunosc drept costuri reale, de execuție 537.889 de lei, adică jumătate din suma contractului umflat artificial. Cam atât valorează, de fapt, lucrarea, cam atât trebuia să plătească cetățeanul.

Mafioții îi calculează firmei Star câștigul: 430.889 de lei.

Din acești bani, o treime, adică, 143.629 de lei se împart între ”R” și ”V”.

”R”, Răzvan Alexe, ia 71.815 lei.

”V”, Vlad Cosma, ia 71.815 lei.

La un singur contract, fiecare aveau aproape 20.000 de euro la cursul de atunci!

Cazul doi: firma Coni, partidul ”P” ia 56.000 de lei, iar ”R” și ”V”, câte 37.000 de lei

Valoarea de plată de la Consiliul Județean către firma Coni este de 705.079 de lei, cu tot cu TVA.

Suma fără TVA este de 568.612 de lei.

Firmei Coni i se pretinde 10%, adică 56.800 de lei codificați cu ”P” de la partid.

Mafioții calculează costuri reale, de execuție, de 284.306 lei, tot 50% din suma contractului supraevaluat.

Câștigul firmei Coni este de 227.506 lei.

Din acești bani, ”Sfânta treime” înseamnă 75.835 de lei și se împarte între ”R” și ”V”.

Răzvan Alexe: „Stick-ul ăla e o escrocherie totală”

Întrebat de Libertatea, într-un dialog purtat față în față, cum explică aceste documente cu împărțirea banilor și de ce, la secția Adinei Florea, și-a retras declarațiile inițiale, Răzvan Alexe a spus: ”Ce declaraţii am făcut eu împotriva familiei Cosma?! Aşa aveţi dv. informaţii? Nu sunteţi informat”.

”Domnul Portocală Negulescu să vă spună cum a fabricat stick-ul ăla, care e o escrocherie totală”

Răzvan Alexe, inculpat în dosarul 1547/1/2014

Rugat să ajute totuși publicul să înțeleagă documentele, Alexe a spus: ”Nu e scrisul meu. N-am nici o treabă cu ce e acolo”.

Lucrurile nu se opresc aici, iar continuarea e în Libertatea de mâine.