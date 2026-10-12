La ce folosesc, de fapt, sferele de beton de pe trotuarele orașelor. Rolul pe care puțini îl cunosc

Pe străzile aglomerate și trotuarele orașelor, sferele de beton pot părea doar un element decorativ. Totuși, funcția principală este una practică, nu estetică.

La ce sunt folosite sferele din beton

Una dintre cele mai importante utilizări ale sferelor de beton este prevenirea urcării vehiculelor pe trotuare, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Spre deosebire de indicatoarele rutiere sau marcajele de pe carosabil, o sferă din beton reprezintă o barieră fizică pe care un vehicul nu o poate trece cu ușurință, mai ales când este amplasată corect. Astfel, creează o delimitare clară între spațiul carosabil și cel pietonal, reducând riscul ca un vehicul să pătrundă accidental pe trotuar.

În plus, aceste bariere joacă un rol esențial în proximitatea rampelor destinate persoanelor cu mobilitate redusă. Ele previn blocarea accesului la rampe, asigurând trecerea liberă.

Sfera de beton nu protejează doar pietonii

În multe cazuri, acestea sunt amplasate pentru a preveni deteriorarea rețelelor subterane, cum ar fi conductele, cablurile sau rădăcinile copacilor.

Mai mult, aceste bariere pot delimita clar spațiile publice de cele private, fiind folosite frecvent în fața intrărilor în clădiri, garaje sau curți.

Motivul pentru care este folosit betonul

Materialul din care sunt realizate aceste sfere nu este ales întâmplător. Betonul este apreciat pentru rezistența sa și pentru costurile reduse de întreținere.

Chiar și în condiții de ploaie, zăpadă sau temperaturi extreme, sferele de beton rămân intacte pentru perioade îndelungate.