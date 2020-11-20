În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Arad la Senat

CRISTINA IOAN
PAŞCA MIHAI
LAZĂR-ONESCU IRINA
SINACI IONEL-DOREL
CRIŞAN CORINA-ANKA

Candidați PNL Arad la Camera Deputaților

VARGA GLAD-AUREL
BÎLCEA OVIDIU-SERGIU
FAUR LAZĂR
DINGA STEFANIA-PATRICIA
BULBUC IONEL
POPA GAROFIŢA
ULICI ION
JURCA DANIELA
FORDON DECEBAL-CIPRIAN

Candidați PSD Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Arad la Senat

PISTRU EUSEBIU-MANEA
POCRIŞER DAN-ŞTEFAN
MOŢICA ADINA-MARIA
BUDĂU RUBEN
PRIBAC GEORGE-CIPRIAN

Candidați PSD Arad la Camera Deputaților

FIFOR MIHAI-VIOREL
ALDA ADRIAN
DRAGOŞ SAMUEL
STĂNIŞ LOREDANA-ALINA
BĂLŢAT SEBASTIAN-DUŞAN
ANTOCHE ADRIAN-CRISTIAN
MOLNAR AUGUSTIN-ALEXANDRU
POPESCU ADELA-MARIA
BOCEA ALEXANDRU-MARIAN

Candidați USR PLUS Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Arad la Senat

VLAD SERGIU COSMIN
MIHALACHE CĂTĂLIN
STAN ION
VLAD CODRIN-DACIAN
SINGUREANU MARIANA

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Candidați USR PLUS Arad la Camera Deputaților

WIENER ADRIAN
SĂBĂU DANIELA-ARIETA
STANA CARMEN-MARIA
TOMA OANA-ADINA
ILLE ROBERT-BOGDAN
TORZ OVIDIU-DANIEL
TĂTAR-GHIŞ EMANUELA
PANTIŞ VIORELA-LUCIANA
ILEA CLAUDIU-VALENTIN

Candidați UDMR Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Arad la Senat

BIRO ZOLTAN
BŐLŐNI GYŐRGY
TRIPON MARGARETA-ILDIKO
SANDU CRISTIAN
FEKETE CAROL

Candidați UDMR Arad la Camera Deputaților

FARAGO PETRU
BOGNAR LEVENTE-GRIGORIE
KORONDI-JÓZSA ERICA
KOVACS EMERIC
HAÁSZ TIBERIU
PAPP ATILA-IOSIF
ZAGONI SZABO ANDREI
PÁL NORBERT-ERVIN
PERO TAMAS-CAROL

Candidați PRO România Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Arad la Senat

STANICI MIROSLAV-ADRIAN
DIHEL MARIANA DANIELA
PALENCIUC MONICA-ADRIANA
TRÎNC CIPRIAN
LERIC SEBASTIAN-PETRU

Candidați PRO România Arad la Camera Deputaților

MĂDUŢA FLAVIUS-LUIGI
DIMOFTE SILVIU-SORIN
VAŞ LADISLAU
BARTA PAUL-SEBASTIAN
GLIGOR ALIN-SORIN
WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA
ONAGA VICTOR-LIVIU
ŞTEFĂNESCU LAURIAN-FLORIN
NEGREA PAUL-MARIAN

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Candidați PMP Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Arad la Senat

GAVRA CRISTIAN
HUSZARIK ALEXANDRINA-NICOLETA
LUNG IULIANA-GEORGICA
SÎRBUŢ MIHAI IOAN
TODOCA NICOLAE

Candidați PMP România Arad la Camera Deputaților

REMEŢAN FLORIN
GALEA CRISTIAN-AUREL
DEACU SASU IOSIF DANIEL
MOCA SIMONA
HORVATH ALIN
BARBURA MAURIEANA-LILIANA
VALEA NUŢU
RUS CRISTINA-ELENA
STOICA HORIA

Candidați Partidul Noua Dreaptă Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Dreaptă Arad la Senat

ALEXA GHEORGHE

Candidați Partidul Noua Dreaptă Arad la Camera Deputaților

POPESCU VIRGILIU-ANGEL

Candidați Partidul Noua Românie Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Arad la Senat

BADEA ROBERT-AUGUSTIN

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Candidați Partidul Noua Românie Arad la Camera Deputațilobr

BEJAN CLAUDIU-CIPRIAN

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Arad la Senat

LĂDAŞIU-CIOLACU FLAVIU-CĂLIN
GRAD IULIU-ALEODOR
MÂRNEA MARIA-SILVIA
PETRAN MIHAI-LUCIAN
IANCU PETRU-MARIAN

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Arad la Camera Deputaților

NAGY VASILE
TIBA CRISTINA
MILEA CRISTIAN
AMAFTIESEI ARABELA-CLARA
DASCĂL MARIUS-CLAUDIU
TERSANSZKI RAVECA
SECHELEA EMILIA
TIBA ROBERT-ZSOLT
PASCARIU MIHAI-COSMIN

Candidați Partidul Comuniștilor Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Comuniștilor Arad la Senat

PÎRVU BOGDAN-LIVIU
ANASTASIEI ISABELA
GYŰRE TIBERIU-ALEXANDRU

Candidați Partidul Comuniștilor Arad la Camera Deputaților

MĂRCULESCU GHEORGHE-EUGEN
NECSA CORNEL
MANEA NICOLETA
MANEA ALEXANDRU-CONSTANTIN
MARTONOŞI MARIA-LUIZA
CHIRCU ION-IONUŢ
JULEAN ROZALIA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Arad la Senat

GRĂDIŞTEAN GHEORGHE
GHEORGHE MARGARETA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Arad la Camera Deputaților

NEDELCU PETRE
CONSTANTIN LOREDANA
ANTONESCU DAIA-MIHAELA

Candidați Partidul Ecologist Român Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Arad la Senat

DOROŢIU FLORIN DORIN
NĂDĂBAN MIHAELA-LUMINIŢA
DĂRĂBANŢIU ADRIAN-DAN
INDREI OVIDIU-MANUEL
TĂNASĂ CSILLA-ILDIKÓ

Candidați Partidul Ecologist Român Arad la Camera Deputaților

STOENESCU ANCA-PATRICIA
VĂCEANU ANA-MARIA
BURTEA RAOUL-STANCU
POPA ADRIANA
LAZĂR CRISTIAN
TĂRĂU VIORICA
NĂDĂBAN SILVIA
MOŢ IULIAN SORIN
ANDRIEŞ IONEL

Candidați Partidul România Mare Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Arad la Senat

COSMA CONSTANTIN-FLORIAN
MARINOVICI SEBASTIAN
MIRICĂ GHEORGHE
MOGOŞ RADU-NICU
ŢUCRA-DAVID LAVINIA-ADINA

Candidați Partidul România Mare Arad la Camera Deputaților

URSA DAN-MARIUS
URSOIU TEODOR
SUCIU MIHAI
MIRICĂ VIORICA
ASAFTEI MARIUS
CRIŞAN FLORICA
IŞTOC DOREL
VUCEA COSMIN-ADRIAN
MATEI DINU-FLORIN

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Arad la Senat

GAVRILAŞ CĂTĂLIN
COSTACHE-SIM FLORINA
ASIMIONESEI VIOREL
GUI FLORIN-DAN
POCIOIAN VASILE

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Arad la Camera Deputaților

CĂPRAR DOREL-GHEORGHE
LAZAR ADRIAN-FLORIN
JUNGER ANDREAS-THOMAS
PLEŞA ANDREI
BRĂDICEAN-URSA ANAMARIA-ALEXANDRA
URETEAN AMALIA-MARIETA
PODEBRAD DAN-MIHAI
ISTRATE SAMIR-IONUŢ
NECHITA CORINA-MIHAELA

Candidați Partidul Socialist Român Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Arad la Senat

OANA PAUL
NADIŞ ELENA-FLORICA
GHERMAN VALER

Candidați Partidul Socialist Român Arad la Camera Deputaților

LELA NICOLAE
OANA FELICIA
HAIDĂU ADRIAN-FLORENTIN
LELA ANTONETA
LINGURAR DEMIAN

Candidați Alianța Renașterea Națională Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Arad la Senat

ŢUŢ MARIETA LIZETA
PALCU ANCUŢA-RAHELA
BALTA ELENA-STELA
MARIAN MARIUS
BUTAR EUGEN

Candidați Alianța Renașterea Națională Arad la Camera Deputaților

PALCU OVIDIU-IULIAN
ŞIPOŞ ALEXANDRU
FILIP DANIEL
BALTA CIPRIAN
PALCU CORINA-ELENA
MOISA ANDREIA-GABRIELA
PETREA ADRIAN-FLORENTIN
FĂT LAURENTIU-FLORIN
FĂSUI MARIAN-CĂTĂLIN

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