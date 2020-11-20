În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Arad la Senat
CRISTINA IOAN
PAŞCA MIHAI
LAZĂR-ONESCU IRINA
SINACI IONEL-DOREL
CRIŞAN CORINA-ANKA
Candidați PNL Arad la Camera Deputaților
VARGA GLAD-AUREL
BÎLCEA OVIDIU-SERGIU
FAUR LAZĂR
DINGA STEFANIA-PATRICIA
BULBUC IONEL
POPA GAROFIŢA
ULICI ION
JURCA DANIELA
FORDON DECEBAL-CIPRIAN
Candidați PSD Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Arad la Senat
PISTRU EUSEBIU-MANEA
POCRIŞER DAN-ŞTEFAN
MOŢICA ADINA-MARIA
BUDĂU RUBEN
PRIBAC GEORGE-CIPRIAN
Candidați PSD Arad la Camera Deputaților
FIFOR MIHAI-VIOREL
ALDA ADRIAN
DRAGOŞ SAMUEL
STĂNIŞ LOREDANA-ALINA
BĂLŢAT SEBASTIAN-DUŞAN
ANTOCHE ADRIAN-CRISTIAN
MOLNAR AUGUSTIN-ALEXANDRU
POPESCU ADELA-MARIA
BOCEA ALEXANDRU-MARIAN
Candidați USR PLUS Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR PLUS Arad la Senat
VLAD SERGIU COSMIN
MIHALACHE CĂTĂLIN
STAN ION
VLAD CODRIN-DACIAN
SINGUREANU MARIANA
Candidați USR PLUS Arad la Camera Deputaților
WIENER ADRIAN
SĂBĂU DANIELA-ARIETA
STANA CARMEN-MARIA
TOMA OANA-ADINA
ILLE ROBERT-BOGDAN
TORZ OVIDIU-DANIEL
TĂTAR-GHIŞ EMANUELA
PANTIŞ VIORELA-LUCIANA
ILEA CLAUDIU-VALENTIN
Candidați UDMR Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Arad la Senat
BIRO ZOLTAN
BŐLŐNI GYŐRGY
TRIPON MARGARETA-ILDIKO
SANDU CRISTIAN
FEKETE CAROL
Candidați UDMR Arad la Camera Deputaților
FARAGO PETRU
BOGNAR LEVENTE-GRIGORIE
KORONDI-JÓZSA ERICA
KOVACS EMERIC
HAÁSZ TIBERIU
PAPP ATILA-IOSIF
ZAGONI SZABO ANDREI
PÁL NORBERT-ERVIN
PERO TAMAS-CAROL
Candidați PRO România Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRO România Arad la Senat
STANICI MIROSLAV-ADRIAN
DIHEL MARIANA DANIELA
PALENCIUC MONICA-ADRIANA
TRÎNC CIPRIAN
LERIC SEBASTIAN-PETRU
Candidați PRO România Arad la Camera Deputaților
MĂDUŢA FLAVIUS-LUIGI
DIMOFTE SILVIU-SORIN
VAŞ LADISLAU
BARTA PAUL-SEBASTIAN
GLIGOR ALIN-SORIN
WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA
ONAGA VICTOR-LIVIU
ŞTEFĂNESCU LAURIAN-FLORIN
NEGREA PAUL-MARIAN
Candidați PMP Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP România Arad la Senat
GAVRA CRISTIAN
HUSZARIK ALEXANDRINA-NICOLETA
LUNG IULIANA-GEORGICA
SÎRBUŢ MIHAI IOAN
TODOCA NICOLAE
Candidați PMP România Arad la Camera Deputaților
REMEŢAN FLORIN
GALEA CRISTIAN-AUREL
DEACU SASU IOSIF DANIEL
MOCA SIMONA
HORVATH ALIN
BARBURA MAURIEANA-LILIANA
VALEA NUŢU
RUS CRISTINA-ELENA
STOICA HORIA
Candidați Partidul Noua Dreaptă Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Dreaptă Arad la Senat
ALEXA GHEORGHE
Candidați Partidul Noua Dreaptă Arad la Camera Deputaților
POPESCU VIRGILIU-ANGEL
Candidați Partidul Noua Românie Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie Arad la Senat
BADEA ROBERT-AUGUSTIN
Candidați Partidul Noua Românie Arad la Camera Deputațilobr
BEJAN CLAUDIU-CIPRIAN
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Arad la Senat
LĂDAŞIU-CIOLACU FLAVIU-CĂLIN
GRAD IULIU-ALEODOR
MÂRNEA MARIA-SILVIA
PETRAN MIHAI-LUCIAN
IANCU PETRU-MARIAN
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Arad la Camera Deputaților
NAGY VASILE
TIBA CRISTINA
MILEA CRISTIAN
AMAFTIESEI ARABELA-CLARA
DASCĂL MARIUS-CLAUDIU
TERSANSZKI RAVECA
SECHELEA EMILIA
TIBA ROBERT-ZSOLT
PASCARIU MIHAI-COSMIN
Candidați Partidul Comuniștilor Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Comuniștilor Arad la Senat
PÎRVU BOGDAN-LIVIU
ANASTASIEI ISABELA
GYŰRE TIBERIU-ALEXANDRU
Candidați Partidul Comuniștilor Arad la Camera Deputaților
MĂRCULESCU GHEORGHE-EUGEN
NECSA CORNEL
MANEA NICOLETA
MANEA ALEXANDRU-CONSTANTIN
MARTONOŞI MARIA-LUIZA
CHIRCU ION-IONUŢ
JULEAN ROZALIA
Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Arad la Senat
GRĂDIŞTEAN GHEORGHE
GHEORGHE MARGARETA
Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Arad la Camera Deputaților
NEDELCU PETRE
CONSTANTIN LOREDANA
ANTONESCU DAIA-MIHAELA
Candidați Partidul Ecologist Român Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Arad la Senat
DOROŢIU FLORIN DORIN
NĂDĂBAN MIHAELA-LUMINIŢA
DĂRĂBANŢIU ADRIAN-DAN
INDREI OVIDIU-MANUEL
TĂNASĂ CSILLA-ILDIKÓ
Candidați Partidul Ecologist Român Arad la Camera Deputaților
STOENESCU ANCA-PATRICIA
VĂCEANU ANA-MARIA
BURTEA RAOUL-STANCU
POPA ADRIANA
LAZĂR CRISTIAN
TĂRĂU VIORICA
NĂDĂBAN SILVIA
MOŢ IULIAN SORIN
ANDRIEŞ IONEL
Candidați Partidul România Mare Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare Arad la Senat
COSMA CONSTANTIN-FLORIAN
MARINOVICI SEBASTIAN
MIRICĂ GHEORGHE
MOGOŞ RADU-NICU
ŢUCRA-DAVID LAVINIA-ADINA
Candidați Partidul România Mare Arad la Camera Deputaților
URSA DAN-MARIUS
URSOIU TEODOR
SUCIU MIHAI
MIRICĂ VIORICA
ASAFTEI MARIUS
CRIŞAN FLORICA
IŞTOC DOREL
VUCEA COSMIN-ADRIAN
MATEI DINU-FLORIN
Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Arad la Senat
GAVRILAŞ CĂTĂLIN
COSTACHE-SIM FLORINA
ASIMIONESEI VIOREL
GUI FLORIN-DAN
POCIOIAN VASILE
Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Arad la Camera Deputaților
CĂPRAR DOREL-GHEORGHE
LAZAR ADRIAN-FLORIN
JUNGER ANDREAS-THOMAS
PLEŞA ANDREI
BRĂDICEAN-URSA ANAMARIA-ALEXANDRA
URETEAN AMALIA-MARIETA
PODEBRAD DAN-MIHAI
ISTRATE SAMIR-IONUŢ
NECHITA CORINA-MIHAELA
Candidați Partidul Socialist Român Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Arad la Senat
OANA PAUL
NADIŞ ELENA-FLORICA
GHERMAN VALER
Candidați Partidul Socialist Român Arad la Camera Deputaților
LELA NICOLAE
OANA FELICIA
HAIDĂU ADRIAN-FLORENTIN
LELA ANTONETA
LINGURAR DEMIAN
Candidați Alianța Renașterea Națională Arad la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța Renașterea Națională Arad la Senat
ŢUŢ MARIETA LIZETA
PALCU ANCUŢA-RAHELA
BALTA ELENA-STELA
MARIAN MARIUS
BUTAR EUGEN
Candidați Alianța Renașterea Națională Arad la Camera Deputaților
PALCU OVIDIU-IULIAN
ŞIPOŞ ALEXANDRU
FILIP DANIEL
BALTA CIPRIAN
PALCU CORINA-ELENA
MOISA ANDREIA-GABRIELA
PETREA ADRIAN-FLORENTIN
FĂT LAURENTIU-FLORIN
FĂSUI MARIAN-CĂTĂLIN