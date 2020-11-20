În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Arad la Senat

CRISTINA IOAN

PAŞCA MIHAI

LAZĂR-ONESCU IRINA

SINACI IONEL-DOREL

CRIŞAN CORINA-ANKA

Candidați PNL Arad la Camera Deputaților

VARGA GLAD-AUREL

BÎLCEA OVIDIU-SERGIU

FAUR LAZĂR

DINGA STEFANIA-PATRICIA

BULBUC IONEL

POPA GAROFIŢA

ULICI ION

JURCA DANIELA

FORDON DECEBAL-CIPRIAN

Candidați PSD Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Arad la Senat

PISTRU EUSEBIU-MANEA

POCRIŞER DAN-ŞTEFAN

MOŢICA ADINA-MARIA

BUDĂU RUBEN

PRIBAC GEORGE-CIPRIAN

Candidați PSD Arad la Camera Deputaților

FIFOR MIHAI-VIOREL

ALDA ADRIAN

DRAGOŞ SAMUEL

STĂNIŞ LOREDANA-ALINA

BĂLŢAT SEBASTIAN-DUŞAN

ANTOCHE ADRIAN-CRISTIAN

MOLNAR AUGUSTIN-ALEXANDRU

POPESCU ADELA-MARIA

BOCEA ALEXANDRU-MARIAN

Candidați USR PLUS Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Arad la Senat

VLAD SERGIU COSMIN

MIHALACHE CĂTĂLIN

STAN ION

VLAD CODRIN-DACIAN

SINGUREANU MARIANA

Recomandări Fuga bolnavilor cronici după medicamentele pe care pandemia le-a scos din farmacii: “E pelerinaj medical în toată țara”

Candidați USR PLUS Arad la Camera Deputaților

WIENER ADRIAN

SĂBĂU DANIELA-ARIETA

STANA CARMEN-MARIA

TOMA OANA-ADINA

ILLE ROBERT-BOGDAN

TORZ OVIDIU-DANIEL

TĂTAR-GHIŞ EMANUELA

PANTIŞ VIORELA-LUCIANA

ILEA CLAUDIU-VALENTIN

Candidați UDMR Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Arad la Senat

BIRO ZOLTAN

BŐLŐNI GYŐRGY

TRIPON MARGARETA-ILDIKO

SANDU CRISTIAN

FEKETE CAROL

Candidați UDMR Arad la Camera Deputaților

FARAGO PETRU

BOGNAR LEVENTE-GRIGORIE

KORONDI-JÓZSA ERICA

KOVACS EMERIC

HAÁSZ TIBERIU

PAPP ATILA-IOSIF

ZAGONI SZABO ANDREI

PÁL NORBERT-ERVIN

PERO TAMAS-CAROL

Candidați PRO România Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Arad la Senat

STANICI MIROSLAV-ADRIAN

DIHEL MARIANA DANIELA

PALENCIUC MONICA-ADRIANA

TRÎNC CIPRIAN

LERIC SEBASTIAN-PETRU

Candidați PRO România Arad la Camera Deputaților

MĂDUŢA FLAVIUS-LUIGI

DIMOFTE SILVIU-SORIN

VAŞ LADISLAU

BARTA PAUL-SEBASTIAN

GLIGOR ALIN-SORIN

WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA

ONAGA VICTOR-LIVIU

ŞTEFĂNESCU LAURIAN-FLORIN

NEGREA PAUL-MARIAN

Recomandări Cum să trăiești decent când vei ieși la pensie și vei avea mai puțini bani. Câteva lucruri pe care le poți face acum

Candidați PMP Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Arad la Senat

GAVRA CRISTIAN

HUSZARIK ALEXANDRINA-NICOLETA

LUNG IULIANA-GEORGICA

SÎRBUŢ MIHAI IOAN

TODOCA NICOLAE

Candidați PMP România Arad la Camera Deputaților

REMEŢAN FLORIN

GALEA CRISTIAN-AUREL

DEACU SASU IOSIF DANIEL

MOCA SIMONA

HORVATH ALIN

BARBURA MAURIEANA-LILIANA

VALEA NUŢU

RUS CRISTINA-ELENA

STOICA HORIA

Candidați Partidul Noua Dreaptă Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Dreaptă Arad la Senat

ALEXA GHEORGHE

Candidați Partidul Noua Dreaptă Arad la Camera Deputaților

POPESCU VIRGILIU-ANGEL

Candidați Partidul Noua Românie Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Arad la Senat

BADEA ROBERT-AUGUSTIN

Recomandări 12 mari publicații ale lumii laudă un lucru făcut în România﻿

Candidați Partidul Noua Românie Arad la Camera Deputațilobr

BEJAN CLAUDIU-CIPRIAN

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Arad la Senat

LĂDAŞIU-CIOLACU FLAVIU-CĂLIN

GRAD IULIU-ALEODOR

MÂRNEA MARIA-SILVIA

PETRAN MIHAI-LUCIAN

IANCU PETRU-MARIAN

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Arad la Camera Deputaților

NAGY VASILE

TIBA CRISTINA

MILEA CRISTIAN

AMAFTIESEI ARABELA-CLARA

DASCĂL MARIUS-CLAUDIU

TERSANSZKI RAVECA

SECHELEA EMILIA

TIBA ROBERT-ZSOLT

PASCARIU MIHAI-COSMIN

Candidați Partidul Comuniștilor Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Comuniștilor Arad la Senat

PÎRVU BOGDAN-LIVIU

ANASTASIEI ISABELA

GYŰRE TIBERIU-ALEXANDRU

Candidați Partidul Comuniștilor Arad la Camera Deputaților

MĂRCULESCU GHEORGHE-EUGEN

NECSA CORNEL

MANEA NICOLETA

MANEA ALEXANDRU-CONSTANTIN

MARTONOŞI MARIA-LUIZA

CHIRCU ION-IONUŢ

JULEAN ROZALIA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Arad la Senat

GRĂDIŞTEAN GHEORGHE

GHEORGHE MARGARETA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Arad la Camera Deputaților

NEDELCU PETRE

CONSTANTIN LOREDANA

ANTONESCU DAIA-MIHAELA

Candidați Partidul Ecologist Român Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Arad la Senat

DOROŢIU FLORIN DORIN

NĂDĂBAN MIHAELA-LUMINIŢA

DĂRĂBANŢIU ADRIAN-DAN

INDREI OVIDIU-MANUEL

TĂNASĂ CSILLA-ILDIKÓ

Candidați Partidul Ecologist Român Arad la Camera Deputaților

STOENESCU ANCA-PATRICIA

VĂCEANU ANA-MARIA

BURTEA RAOUL-STANCU

POPA ADRIANA

LAZĂR CRISTIAN

TĂRĂU VIORICA

NĂDĂBAN SILVIA

MOŢ IULIAN SORIN

ANDRIEŞ IONEL

Candidați Partidul România Mare Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Arad la Senat

COSMA CONSTANTIN-FLORIAN

MARINOVICI SEBASTIAN

MIRICĂ GHEORGHE

MOGOŞ RADU-NICU

ŢUCRA-DAVID LAVINIA-ADINA

Candidați Partidul România Mare Arad la Camera Deputaților

URSA DAN-MARIUS

URSOIU TEODOR

SUCIU MIHAI

MIRICĂ VIORICA

ASAFTEI MARIUS

CRIŞAN FLORICA

IŞTOC DOREL

VUCEA COSMIN-ADRIAN

MATEI DINU-FLORIN

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Arad la Senat

GAVRILAŞ CĂTĂLIN

COSTACHE-SIM FLORINA

ASIMIONESEI VIOREL

GUI FLORIN-DAN

POCIOIAN VASILE

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Arad la Camera Deputaților

CĂPRAR DOREL-GHEORGHE

LAZAR ADRIAN-FLORIN

JUNGER ANDREAS-THOMAS

PLEŞA ANDREI

BRĂDICEAN-URSA ANAMARIA-ALEXANDRA

URETEAN AMALIA-MARIETA

PODEBRAD DAN-MIHAI

ISTRATE SAMIR-IONUŢ

NECHITA CORINA-MIHAELA

Candidați Partidul Socialist Român Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Arad la Senat

OANA PAUL

NADIŞ ELENA-FLORICA

GHERMAN VALER

Candidați Partidul Socialist Român Arad la Camera Deputaților

LELA NICOLAE

OANA FELICIA

HAIDĂU ADRIAN-FLORENTIN

LELA ANTONETA

LINGURAR DEMIAN

Candidați Alianța Renașterea Națională Arad la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Arad la Senat

ŢUŢ MARIETA LIZETA

PALCU ANCUŢA-RAHELA

BALTA ELENA-STELA

MARIAN MARIUS

BUTAR EUGEN

Candidați Alianța Renașterea Națională Arad la Camera Deputaților

PALCU OVIDIU-IULIAN

ŞIPOŞ ALEXANDRU

FILIP DANIEL

BALTA CIPRIAN

PALCU CORINA-ELENA

MOISA ANDREIA-GABRIELA

PETREA ADRIAN-FLORENTIN

FĂT LAURENTIU-FLORIN

FĂSUI MARIAN-CĂTĂLIN

PARTENERI - GSP.RO Cum a ajuns o menajeră româncă să comită „jafurile secolului” la Londra. Ce s-a văzut în imagine i-a șocat pe toți

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Sex la ATI. Medici, prinși în focul pasiunii în loc să aibă grijă de bolnavi. Ce se întâmplă

HOROSCOP Horoscop 20 noiembrie 2020. Berbecii sunt dornici de noutăți, întâlniri și discuții cu cei care îi inspiră

Știrileprotv.ro Răsturnare de situație. Acestea sunt condițiile în care o persoană este suspectă de infectarea cu noul coronavirus